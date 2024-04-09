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首爾人氣打卡點 「女王百貨」遊花園賞瀑布

【明報專訊】近期有追看由金秀賢、金智媛主演的韓劇《淚之女王》的話，必定對劇中的百貨公司場景印象深刻，這個場景並非搭建，而是真正設於首爾汝矣島的The Hyundai Seoul（現代百貨）。

佔地約相等於13個足球場般大的The Hyundai Seoul是目前首爾最大百貨公司，集購物、飲食、文化空間、展覽等多用途於一身，包羅高檔名牌和當地熱門小眾設計師品牌，發展商更在室內打造花園供顧客休憩，打破大家對百貨公司的刻板印象。

首爾最大百貨店藏「森林」 潮牌、美食吸引

有別於常見的百貨公司格局，The Hyundai Seoul將自然光從玻璃屋頂引入，純白色的裝潢配上綠色植物，更有12米高的人工瀑布Waterfall Garden，營造出簡潔、愜意的氛圍。身處其中，予人走進城市綠洲的感覺。5樓是一個面積有近3300平方米的大型室內花園Sounds Forest，庭園內種滿多款綠色植物，更有一個個小花圃供打卡、休息；在聖誕期間這裏還會化身成聖誕小鎮，擺放大型聖誕樹，很有氣氛！難怪自2021年開幕後，旋即成為當地人熱門的休憩空間。整幢百貨公司樓高8層，各大化妝品牌、國際名牌、服飾品牌、高級餐廳等主要分佈於1至6樓，而最熱鬧、最吸引的倒是地庫1和2樓的美食廣場和小眾設計師主理的時尚品牌；不少首爾流行的咖啡店、餐廳、潮牌等，在這裏可一次過找到。

地庫2樓有不少年輕品牌和快閃店，包括被稱為「韓國Supreme」的潮牌Thisisneverthat，由少女時代泰妍「捧紅」的Matin Kim，展現法式慵懶、隨性的depound，多名韓星愛穿戴、價格親民的emis，以及H&M旗下主打簡約設計的ARKET亞洲首間分店等；以「小雛菊T-shirt」打響名堂的Mardi Mercredi雖沒有在此設店，但其產品就出現在結合多個潮牌的select shop PEER內。逛到又餓又累？走上一層就是美食廣場，除Five Guys、eggslut等連鎖品牌外，近年熱門的咖啡店Cafe Layered在這裏都有分店，正中央放有逾10款口味的scone，如香葱忌廉芝士、鹽味焦糖口味，非常特別！●

The Hyundai Seoul

地址：首爾永登浦區汝矣大路108

交通：首爾地鐵9號線汝矣島站3號出口

網址：bit.ly/3TBuTeZ

「玩嘢」辛奇牛角包飯糰 一甜一辣吃上癮

「巨無霸」牛角包首爾出沒注意！如此搞怪的風格，一看就知是近年席捲社交網絡的藝術咖啡店Nudake之作。Nudake咖啡店以時尚裝潢、想像力豐富的甜品造型吸引人，連韓團BLACKPINK成員Jennie亦曾到訪。去年品牌在新沙洞開設以「牛角包」為主題的新分店，一入門口已有兩個「巨無霸」牛角包迎賓！新店更特別推出全新牛角包系列，有明太子、辛奇、香草檸檬等口味，並與飯糰結合，化身成圓形、三角形和正方形的「牛角包飯糰」（oniwassant）。來到韓國，當然要試辛奇味（6000韓圜，約35港元）。咬開酥脆的外皮，忌廉內餡傳來微辛，這一甜一辣的味道出奇地夾，愈吃愈上癮！牛角包夠「玩嘢」，飲品亦不輸蝕。特色飲品牛角包朱古力拿鐵（9500韓圜，約55港元），店員把整個迷你版牛角包插在飲品上，經過一輪打卡後，將牛角包蘸點飲品上的朱古力漿同吃，每咬一口仍傳來「咔滋咔滋」的聲音，包身絲毫沒有變軟，頗有驚喜；而底下的朱古力奶甜度亦剛好。

店內還藏有不少巧思，如門口手把、沙發腳、桌上的燈等都是牛角包造型，臨走前不要錯過門外白牆的「彩蛋」，牛角包被銀色膠帶貼在牆上，正是致敬意大利藝術家Maurizio Cattelan的藝術品《膠帶香蕉》（Comedian）。

Nudake

地址：首爾江南區江南大路162街43

交通：首爾地鐵3號線新沙站8號出口

Instagram：nu_dake

人龍麵包店 必吃「爆漿」鮮忌廉鹽可頌

主打多款不同口味貝果的London Bagel Museum屬於首爾近年的「排隊名店」，位於安國站的創始店已開業3年，門外仍有長長人龍，排逾兩三小時，一點不意外。品牌去年底，在距離創始店近8分鐘的步程，開設了姊妹店Artist Bakery，新店以鹽可頌和法棍為主打，貫徹品牌特色，以多到讓人眼花撩亂的口味吸引麵包控！店內不設網上預約，必須到現場取票輪候，但勝在附近有北村韓屋村，取票後可四處逛逛，在網上留意等候情况，差不多有位便可回到餐廳。不少網民指Artist Bakery的輪候時間較London Bagel Museum短，記者在平日上午到訪，碰上店內有拍攝，室內座位需等個半小時，而室外座位則可即時入座，原因是採訪時值3月初，首爾室外氣溫只得3℃，大家都不願在寒冷的環境下用餐吧；如果不想等，亦可外賣呢。

一入門已是撲鼻的麵包香，近20款鹽可頌展現眼前，鹹甜皆有，從伯爵茶牛奶、大蒜牛油、tiramisu，到香葱忌廉芝士、薯仔芝士、松露口味……選擇困難症又發作！麵包以外，不少網民推薦抹醬，為鹽可頌添上不一樣的風味。抹醬口味多元，有10多款讓大家配搭，如楓糖合桃忌廉芝士、松露蜜糖、香葱大蒜忌廉芝士等，價錢不算便宜，約2800至7800韓圜（約16至45港元）一款，部分與鹽可頌價錢相若。

店內人氣No.1的鮮忌廉鹽可頌（6800韓圜，約40港元），表面灑滿糖霜，內裏填滿鮮忌廉，非常IG-able；入口煙韌，外皮香脆，與香港嘗到口感鬆軟、牛油味重的版本不同。單吃一個或易膩，不妨搭配一碗蘑菇松露濃湯（9800韓圜，約57港元），其湯底質地濃稠，香氣十足，松露香將蘑菇濃湯的層次提升，必點！店內還有出售自家設計的文創小物，都是可愛手繪風，推廌當作手信。●

Artist Bakery

地址：首爾鐘路區栗谷路45

交通：首爾地鐵3號線安國站1號出口

Instagram：artistbakery

●韓國旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.8港元

機票：4月份國泰航空往返香港與首爾，約2326港元起（連稅）

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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