醫學滿東華：放射科、放射治療 各司其職

乳房造影發現鈣化點

幸好放射科護士很快再次聯絡她，解釋在乳房造影上看到一些可疑地方，建議抽組織檢查，以排除患癌的可能。梁女士明白現階段並非確診癌症，心情稍為放鬆。

來到與放射科醫生見面的日子，醫生解釋，這次乳房造影報告提及有可疑的鈣化點，屬BI-RADS 4B級別，代表乳房懷疑有病變，根據American College of Radiology（美國放射學會）的標準，患癌風險約在10%至50%之間，因此建議在乳房造影引導下抽取組織化驗，以排除癌症的可能。

放射科醫生抽組織檢查

抽取組織檢查是介入性小手術，由放射科專科醫生負責，採以微創方式，皮膚傷口小於1厘米。梁女士明白了手術步驟和風險後，決定病向淺中醫，同意抽取組織檢查。

檢查當天，放射師細心地將梁女士安頓在檢查室，替她擺好檢查姿勢，在有問題的鈣化點處局部造影；護士在旁安慰她，確保她的狀態良好；醫生在造影上找到鈣化點位置，注射局部麻醉，在皮膚上開切口，然後抽取組織，最後將金屬標記放進乳房內。整個過程都是在清醒情况下處理。梁女士出乎意料地放鬆，事後說：「抽針這點小事『濕濕碎』，難不倒我！」

在復蘇房裏，梁女士還打趣說：「我平日根本搞不清什麼是放射科，一般做完檢查就離開，懶得分辨你們誰是誰！」護士微笑回答說：「你不認識我們也難怪。雖然我們並不像臨牀團隊一般，直接照顧你們，但我們在幕後默默工作，遇到有需要時，我們就會走出幕前，為你們服務。」

最後，病理報告證實梁女士患上非典型導管增生，屬於高危病變，並非癌症，需要再諮詢外科醫生，接受進一步治療。

文：郭勁明

（東華三院放射診斷科顧問醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）