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健康

醫學滿東華：放射科、放射治療 各司其職

【明報專訊】梁女士今年43歲，剛剛在婦女普查中接受了第二次乳癌篩查。幾天後，她接到通知，指有需要接受放射科專科醫生諮詢及解釋乳房造影報告。由於梁女士正在上班，草草收線後感到忐忑不安。第一次檢查後，她收到報告顯示結果為良性，之後安排了第二次篩查，但這次情况卻明顯不同。梁女士心想：難道我患上乳癌，所以醫生急着要見我？她與同事們討論她的疑惑，當中有人懷疑放射科和放射治療是同一個專科；之後有人糾正說放射治療是腫瘤科病人接受治療的部門，與放射科是兩碼子的事。

乳房造影發現鈣化點

幸好放射科護士很快再次聯絡她，解釋在乳房造影上看到一些可疑地方，建議抽組織檢查，以排除患癌的可能。梁女士明白現階段並非確診癌症，心情稍為放鬆。

來到與放射科醫生見面的日子，醫生解釋，這次乳房造影報告提及有可疑的鈣化點，屬BI-RADS 4B級別，代表乳房懷疑有病變，根據American College of Radiology（美國放射學會）的標準，患癌風險約在10%至50%之間，因此建議在乳房造影引導下抽取組織化驗，以排除癌症的可能。

放射科醫生抽組織檢查

抽取組織檢查是介入性小手術，由放射科專科醫生負責，採以微創方式，皮膚傷口小於1厘米。梁女士明白了手術步驟和風險後，決定病向淺中醫，同意抽取組織檢查。

檢查當天，放射師細心地將梁女士安頓在檢查室，替她擺好檢查姿勢，在有問題的鈣化點處局部造影；護士在旁安慰她，確保她的狀態良好；醫生在造影上找到鈣化點位置，注射局部麻醉，在皮膚上開切口，然後抽取組織，最後將金屬標記放進乳房內。整個過程都是在清醒情况下處理。梁女士出乎意料地放鬆，事後說：「抽針這點小事『濕濕碎』，難不倒我！」

在復蘇房裏，梁女士還打趣說：「我平日根本搞不清什麼是放射科，一般做完檢查就離開，懶得分辨你們誰是誰！」護士微笑回答說：「你不認識我們也難怪。雖然我們並不像臨牀團隊一般，直接照顧你們，但我們在幕後默默工作，遇到有需要時，我們就會走出幕前，為你們服務。」

最後，病理報告證實梁女士患上非典型導管增生，屬於高危病變，並非癌症，需要再諮詢外科醫生，接受進一步治療。

文：郭勁明

（東華三院放射診斷科顧問醫生）

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相關字詞﹕乳房造影 乳癌篩查 放射科 醫學滿東華

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