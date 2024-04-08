明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

無伴奏合唱激發精彩下半場

【明報專訊】音樂的世界，不分年齡，人人都能感受妙韻傳遞的情感。已屆退休之齡的Ernest，沒有任何音樂底子，卻被無伴奏合唱深深吸引，從零開始學習，以自己的聲音創造出豐富多彩的音樂效果。音樂所帶來的喜悅，激發他的好奇心，熱情投入學習其他新事物，跳踢躂舞、滑水、跑步，甚至彈奏夏威夷小結他，退休生活愈來愈精彩。

今日為大家帶來越齡會員Ernest的音樂故事。一次機緣巧合下，Ernest觀賞了東華三院年輕長者無伴奏樂隊UPBEAT的表演，被無伴奏音樂魅力深深吸引，渴望能夠參與其中。參與試音後，Ernest於2017年加入UPBEAT。作為一個沒有任何音樂底子的人，Ernest不知道自己能否跟上其他成員的步伐，但他憑藉對無伴奏合唱的熱誠，下定決心挑戰自己。

開啟學習之門 滑水跳踢躂舞

初入UPBEAT的Ernest由零開始，學習無伴奏合唱及一些基礎音樂知識。除了專業導師的教導外，身邊的UPBEAT伙伴也會互相支持。一眾師兄師姐會提供不少貼士，令他更易上手。Ernest發現自己置身於一個充滿活力和音樂熱誠的社群中。這群年輕長者對音樂的熱忱並不遜於年輕人。不論何時何地，他們都能全情投入到無伴奏合唱中，甚至渡海小輪也成為他們練歌場所。這群志同道合的大朋友經常一起排練和表演，分享音樂所帶來的喜悅和滿足感。

加入UPBEAT除了令Ernest對音樂產生了濃厚的興趣，同時讓他對世界充滿了好奇心。Ernest太太對於他的轉變一一看在眼內，很開心見到他充滿熱情地學習新事物，例如跳踢躂舞、滑水、跑步，甚至彈奏夏威夷小結他。Ernest發現自己原來可以不受年齡限制，盡情追求自己感興趣的事物。

到處演出發放正能量

學習無伴奏合唱，除了能發展音樂興趣外，也令退休生活更充實、更有意義。在過去1年，UPBEAT走訪學校、安老院等演出，亦應邀於伊利沙伯體育館、各大型商場、各機構大小型活動中演出。UPBEAT亦為癌症病人及家屬舉辦工作坊，讓更多人體驗無伴奏合唱，帶來正能量。去年7月他們更成為東亞綠色藝術節「地球樂聲合唱團」的表演團隊，與年輕人及兒童一同公開演出；12月在東華三院《歡樂滿東華2023》節目上，聯同中年好聲音的吳大強（Bill哥哥）和區瑞強兒子區昕進合唱籌善款，以歌聲為機構的慈善事業盡一分力。

遠赴台北獲名師指導

此外，為了在音樂路上更進一步，UPBEAT在去年11月遠赴台北，與當地多支無伴奏樂隊交流歌唱心得，並得到被譽為「台灣阿卡貝拉之父」的台灣合唱音樂中心流行爵士藝術總監朱元雷的訓練指導。

透過參與UPBEAT，Ernest有機會接觸不同階層人士，能將學習成果展示大眾，更能通過音樂影響他人的生命，這對於Ernest來說，是推動他享受在舞台上唱歌的動力，能參與傳遞正能量給他人，就是貢獻社會的一種方式。

文：東華三院越齡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕音樂 退休 人生下半場 無伴奏合唱 退變‧越齡

上 / 下一篇新聞