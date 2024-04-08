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兒言自得：香港拼搏精神一時無兩

【明報專訊】多年前在電視看過李光耀的一段訪問，那時亞洲四小龍經濟正迅速發展，新加坡曾被譽為四小龍之首，李光耀也成了紅人，片言隻語都特別多人留意。當時的訪問內容我已忘了十之八九，但其中一段說話卻令我印象深刻，而且歷史發展也證明了李老所言不虛。

慣於富裕安逸 缺乏危機感

那時他說，西方國家經濟及生活水平多年處於高位，難以更上層樓。國民慣於富裕安逸，缺乏危機感，年輕人更視富足生活為當然，少了上進心和拼搏精神，社會經濟下滑是遲早的事；更糟糕的是，過慣了順境的年輕人，稍遇挫折，例如收入減少或者生活水平下降，便會覺得前路茫茫，失去鬥志。反之在亞洲地區，生活水準還是處於低點，年輕人有空間往上游，眼前景况也令他們有破釜沉舟、nothing to lose之感，於是勇於拼搏，事事不惜多走一步，所以未來一定會趕上，甚至超越現時的發達地區。

回想上世紀70年代初，香港經濟正是「見龍在田」，蓄勢待發，儲存能量準備「飛龍在天」的時期，香港人的拼搏精神一時無兩。那時候香港金融地產還未起飛，工業仍是香港的重要經濟支柱，許多工廠都是日以繼夜每天三班地運作，工人為了養家活兒或改善生活，不惜犧牲休息和與家人相聚時間，每天工作兩班的大不乏人。當時沒有法定勞工假期，工廠工人可說全年無休，每天都為工作和家庭收入打拼。香港的經濟發展就是憑着他們的忘我精神，幾經艱苦打造出來。

其實，一天工作兩班豈止工廠工人。40多年前我在瑪麗醫院工作，每天上班都會碰到一個在醫院當雜工的大叔，除了間中聊聊天外，有時也會給他兒子看看病，因此和他算得上稔熟。有天我下班駕車到醫院附近的油站添油，大叔也是剛下班不久，已經換了制服在油站當服務員，為客人座駕添油加水。他看見了我，沒有因為被撞破偷偷兼職而尷尬，只是笑了笑說，他需要掙些外快，不然政府醫院（當時還未有醫管局）的微薄薪金實不足以應付他一家數口的開支；他同時說，醫院的基層員工許多都有兼職，所以少不免會間中遲到早退，幸好他們同事之間也互相諒解補位，主管也是「隻眼開隻眼閉」，明白大家經濟拮据，兼職是增加收入唯一途徑。

醫生周日齊上班 英主管歎不可能

當年的拼搏風氣，瀰漫着整個香港，不一定單為了金錢報酬。就以我任職的部門為例，醫護同事超時及假日工作是常態，從來沒有加班費。雖然僱傭合約訂明了員工享有的有薪假期，不少同事從不放假，最終放棄了所有假期。有些同事更因人手不足分身不暇，結果延誤婚期。當年從英國來的部門主管夏志深教授剛到任，在一個周日突然心血來潮，到病房巡視，赫然發現整個部門的醫生都在查房，和平時沒有兩樣。夏教授不禁讚歎：「在英國，要這麼多醫生星期日上班，是不可能的事！」

時移世易，香港生活水平比以往大大提高。年輕人講求生活質素，拼搏精神和競爭力漸漸和西方看齊。誠然，提高生活質素是人心所趨，亦是拼搏的最終目的，但凡事都要取其平衡，希望年輕人莫沉湎於安逸生活，視李光耀的說話為警惕，同時緊記孟老夫子的教誨：香港生於憂患，莫讓香港死於安樂！

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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