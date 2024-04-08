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醫路同行：局部切腎治癌 分秒必爭

【明報專訊】在醫療主題的電視連續劇中，手術室牆上的倒數計時器往往為劇情增添不少緊張氣氛。然而現實生活中，此類爭分奪秒的手術不是太多，微創腎臟局部切除術是其中之一。

限時30分鐘 減腎衰竭風險

近年研究表明，腫瘤大小為4厘米或以下的第一期腎癌，局部腎臟切除和全腎切除的治癒率相等。局部腎臟切除的主要目標是在切除腫瘤的同時，盡可能保留其餘正常腎組織，以減低患者未來出現腎功能衰竭或需要洗腎的風險。因此，對於腎功能不正常或有三高問題的病人，醫生更傾向於選擇局部腎臟切除。

先重建3D影像 再做微創手術

不過，局部腎臟切除的難度較全腎切除為高，因為手術時醫生要盡可能保留腫瘤以外的腎組織，需要在腎門找到腎臟動脈，使用血管夾夾住，讓腎臟暫時停止供血。

接着醫生需在30分鐘內完成腫瘤切除、止血及縫合血管等步驟，以避免腎臟因長時間缺血而導致功能受損。即使現在有微創手術運用機械臂技術（儀器具高達720度旋轉角度和多個關節），讓醫生能在狹小空間內靈活操作，但面對如此分秒必爭的手術，精準的術前評估無疑十分重要。

知己知彼，由於每個病人的腎臟或腫瘤結構都不一樣，醫生可在「3D醫學影像重建技術」協助下，順利完成這項複雜手術。透過重建技術，病人的整個腎臟結構、腫瘤位置及其周邊組織包括血管分支等，均可以透過三維影像（圖）甚至實體模型的方式呈現。醫生能準確直視腫瘤與毗鄰重要組織結構的關係，術前仔細了解腫瘤位置及其供應血管，從而更精確地制訂手術計劃，也可借助它在術前與病人及家屬有效溝通。

文︰敖章鐘（香港中文大學醫院泌尿外科專科醫生）

相關字詞﹕泌尿外科 微創手術 健康 腎癌 醫路同行

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