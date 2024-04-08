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健康

全面檢查 揪出早期眼疾 驗眼豈止求度數

【明報專訊】最近，身邊不少朋友北上消費，有人用非常低的價格「驗配」眼鏡， 除了「免費」驗眼服務，還有比香港便宜很多的品牌鏡架和名牌鏡片。

趁旅遊順道配眼鏡並非新鮮事，大家考慮的不外乎款式和價錢，但有否想過，眼鏡驗配過程不止看度數？視光師還要全面評估眼睛內外，由角膜至視網膜，由睫狀肌至微血管的健康狀况，方能有效矯正視力，甚至揪出隱藏疾病。

我十分好奇，朋友說的免費驗眼，到底驗了什麼的呢？他們理所當然地說：「賣眼鏡的當然懂得驗眼，不外乎插上不同鏡片，問問你能否看清楚，很簡單吧！」

香港視光訓練 世界一線

賣眼鏡的人都懂得驗眼？這種想法普遍存在。但實際情况是，在香港視光學的發展史中，經歷了從上世紀60、70年代跟隨「師父」學習，到1980年代理工學院提供專業文憑課程，再到1990年代轉為學位課程。現在有為期5年的學位課程、2.5年的眼科視光學博士進修課程，香港眼科視光學訓練達到世界一線水平。

大家不禁會問，為什麼配一副眼鏡需要讀這麼多書呢？是要學習鏡片知識還是什麼？我可以告訴大家，眼科視光學遠比配眼鏡更加深入且專業。

突變大近視 驗出「糖尿上眼」

很多人認為驗眼就是驗度數，目的是為了配眼鏡，比如覺得近視加深了，換上度數更深的鏡片就好。但實際上，屈光度數與眼睛健康密不可分。在日常眼睛檢查中，看似簡單的度數改變，實際成因可能並不簡單。曾有一名40多歲市民打算更換眼鏡，自以為因過度使用電子產品，導致近視加深了；但接受瞳孔擴張檢查後，發現原來是患上糖尿病引起的視網膜病變（俗稱「糖尿上眼」），導致近視急增了數百度。

事實上，許多眼部疾病都可能導致度數改變，比如白內障和較少人聽說過的錐形角膜病變等。香港眼科視光師學會不時提醒公眾，配眼鏡不要貪便宜，欠缺詳細驗眼，此舉可能延誤診斷眼部疾病。我喜歡用穿鞋的概念來舉例，如果腳因水腫而穿不下鞋子，買大一號的鞋子能解決根本問題嗎？在眼科視光學培訓過程中，學習測量度數只是初級基礎知識，視光師更多的培訓是投入在視覺發展和變化的臨牀處理，以及一些眼部疾病的早期診斷 。

睫狀肌繃緊 致「假近視」

此外，影響着視力或眼鏡度數，不僅是眼睛結構上的改變，即使是年輕且沒有眼疾的人，也可能因為雙眼協調問題，例如「假性近視」，導致眼鏡度數不準確。試過有個案配了新眼鏡後不舒服，散瞳（使用藥水放鬆睫狀肌，放大瞳孔）後發現是「假性近視」，原因是睫狀肌不能放鬆，量度出來的近視度數可能比實際的深，導致驗配出來的眼鏡度數不準。患者在檢查時都可能發現度數有變化，雖然戴上眼鏡後視物清楚，但容易感到眼睛疲倦、頭痛。要準確診斷「假性近視」，需要使用放大瞳孔的眼藥水讓睫狀肌放鬆，才能測出真實近視度數，並透過正確佩戴眼鏡逐漸矯正「假性近視」。

一個完整驗眼過程，包括使用藥水擴大瞳孔，對眼睛屈光狀態全面檢查；在內地稱為醫學驗光，但內地眼鏡店較少提供此服務，多數在醫院或診所檢查。檢查度數和驗配鏡片只是驗眼其中一個步驟，驗眼不是一個簡單的商業行為，而是一個複雜、細緻、嚴謹的醫務衛生過程。驗眼是一個動態的、多步驟的臨牀診斷過程。

註冊視光師為基層醫療要員

為什麼一直以來，大家對驗眼的印象只是測量度數和配眼鏡呢？這問題又回到了視光學的發展上。過去眼部護理只局限提供一副能夠清楚看見的眼鏡或隱形眼鏡，現在社會高度發展，我們對視力的需求已經不同於數十年前。全面眼科視光檢查愈來愈普及，我們沒有必要返回50年前的水平，只求配一副眼鏡。而香港在數十年來曾有不少以免費驗眼作招徠的眼鏡店，亦因為大家對眼睛健康要求提升了而逐漸消失。

眼科視光學，綜合了眼科醫療、視覺科學、光學物理，以至挑選眼鏡的審美觀等不同知識。在我們看來，眼鏡不僅是商品買賣，更是一種非侵入和非藥物保護眼睛和改善視力的方法。註冊視光師（第一部分）除了檢測和矯正視覺問題，還是基層醫療的重要一員，為大家提供眼睛保健建議，致力於提供更全面的眼部護理，以確保大家的眼睛健康和最佳的視覺質素。

文：陳文彬（香港眼科視光師學會會長）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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