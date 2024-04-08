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健康

得不償失：極速減肥易反彈 每周減逾3公斤傷身

【明報專訊】不少減肥商品都標榜「極速減肥」，很吸引吧！內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣卻指，當減重過快，初期減的大多是水分而非脂肪，減肥效果有限；當體重快速下降時，肌肉流失，新陳代謝就會減慢，熱量消耗亦會較低，更難減重。「採用激進方法減肥，或可快速減磅，但一旦停下來，體重容易反彈」；因在節食減肥時，食量大幅減少，身體長期處於飢餓狀態，促進食慾的荷爾蒙增加，令人經常想吃東西；停止節食後，因新陳代謝仍然處於低位，熱量消耗量低，而熱量攝取卻增加，體重就可能比減重前更高，反而得不償失。

賈玲在8個月減50公斤，平均每周減1至2公斤，註冊營養師林思為指她減磅速度合理；但若連續數星期每周減超過3公斤，就可能有健康風險。

林思為指，一些極端減重方法，如戒絕澱粉質、攝取極低熱量等，可引起短期副作用如疲倦、血糖低、情緒低落、停經、便秘等。袁美欣補充，醫學上會處方極低熱量餐單（very low calorie diet）予部分病人，例如嚴重肥胖需接受手術治療的患者，會先將他們每日熱量攝取降至600至800千卡以快速減磅，降低手術風險，幫助術後復元。而整個過程需由醫生和營養師監察患者情况。林思為指：「在有限的熱量內，我們要確保營養均衡，監測患者狀况，確保沒有嚴重副作用，才繼續實行。」而這種飲食法不能長期實行，通常維持1至3個月，達至減重目標後就會慢慢增加熱量攝取，不建議一般人自行嘗試極低熱量飲食。

單一飲食 可致脫髮、情緒問題

至於部分極速減肥法，提倡只吃特定食物，如只吃蘋果、香蕉等，林思為直指營養不均衡，「單一飲食法令很多微量營養素都不足夠，短期內未必有問題，但吃一兩星期，可能開始覺得抵抗力低、疲累、脫髮等」；長期可引致情緒問題，「有些人採用太極端的方法，覺得減得這麼成功，不可以反彈，就什麼也不吃，這有可能出現飲食失調」。

胡亂服用減肥藥物亦十分危險，袁美欣分享，曾有個案在網上訂購多種減肥藥及針對減肥藥副作用的藥物，變相同時在服用20多種藥物，服用後心跳加快、感到虛弱不適；亦有個案自行服用減肥藥後出現腦癇、抽筋等情况，「不可以為了減肥減快點，就自己買減肥藥，藥物始終由醫生處方才安全」。

[健康]

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