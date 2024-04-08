檢視賈玲減肥餐 熱量蛋白質不足勿盲從

極速減肥不容易，減磅後要維持體重就更難。想複製賈玲的瘦身方法，以最佳身形迎接夏天？營養師檢視流傳的賈玲減肥餐單，找出優劣之處，提醒不要盲目跟從。

低卡+斷食+運動 8個月減50公斤

《熱辣滾燙》近日在香港上映，自導自演的賈玲在戲中從一個肥胖的失意中女搖身一變成為拳擊手。她特意先增肥約23公斤，再在電影拍攝期間、8個月內將體重從105公斤減至55公斤，幾乎減去「半個自己」。賈玲在內地節目中分享減肥法，嚴格跟從每日只攝取20克油、5克鹽的餐單，並搭配168斷食法，將三餐壓縮在8小時內；每日還運動5小時以上，打拳、跑步、跳繩等，訓練體能兼增肌減脂。

抵讚：全選原型食物

賈玲分享她的減肥餐，有糙米飯、白菜、雞胸肉、燈籠椒等，網上亦流傳具體的14日減肥餐單。註冊營養師林思為看過後指，「有一件事抵讚，她全部選擇原型食物，沒有加工食物」。不過，賈玲每日熱量攝取少於800千卡，容易出現副作用，難以長期維持；而且蛋白質不足，一日只有1至2隻蛋，或1隻蛋加1杯豆奶等；「如果讓我改菜單，我會每一餐都有蛋白質，既可提升飽足感，也可減低肌肉流失」。

輕斷食是可取的策略，限制進食時間，有助減少進食量。林思為續指，當我們長時間進食，胰島素持續上升，將部分糖分轉化成脂肪；「斷食其實是讓身體休息，重整新陳代謝，讓胰島素水平降低，使身體更有效地運用脂肪」，研究指同時可減少身體炎症。但林強調，斷食只是輔助，減重根本是健康飲食，8小時進食時間內需注重飲食選擇和熱量攝取，才可事半功倍。

「減肥的理由」是動力關鍵

一般人可否複製賈玲的瘦身法？「賈玲的減肥動力很大，又有整個團隊支持，一個普通人未必有這個動力和能力。所以減肥成功不止講飲食，還要有什麼理由支撐你減肥。」林思為指，有人為結婚，想以最好身形披上婚紗；有人為健康，想遠離糖尿病、高膽固醇等疾病，這些都是減肥的理由。藝人「細細粒」陳嘉佳則曾因糖尿病入院，而爸爸已不在世，她自言為了不比媽媽早死，決心減肥，「這些都是人性上的動力，讓人堅持體重管理，維持健康飲食」。

網上不時流傳藝人的減肥餐單，跟足就能達到同一效果？林思為表示，飲食餐單、減肥方法都很個人化，不建議盲目跟從；最常被忽略的是飲食文化，以賈玲餐單為例，她吃黑米粥、蒸粟米等，未必是香港人常吃食物，可影響服從度。

另外，不同年齡層的營養需要不同，而運動習慣、工作等因素都會影響對餐單的服從度。林舉例說，年輕時較易控制生活節奏，選擇低脂飲食、自己下廚及大量運動；踏入中年需要兼顧家庭和工作，難以抽空健身，或身體未必承受到劇烈運動，就需要調整；50、60歲後，要避免更年期後骨質流失得太快，要預防骨質疏鬆、三高，飲食上需攝取高蛋白質、優質碳水化合物、健康油脂等，若要減重，不宜只靠節食。「因此制訂餐單不是純粹熱量低就可以，最高技巧是在控制熱量攝取的同時，提供到身體所需營養，還要減到體重而沒有肌肉流失，同時不會影響生活質素。」

■賈玲14日減肥餐單（節錄）

第1日

早餐：粟米2條

午餐：雞胸肉、青瓜1條

晚餐：生菜、黑米粥

第2日

早餐：粟米1條、雞蛋1個、青瓜1條

午餐：糙米飯1碗、雞蛋1個、雞肉、菠菜

晚餐：雞蛋1個、生菜

第3日

早餐：燕麥、雞蛋1個

午餐：牛肉

晚餐：西蘭花、白玉菇

文：張淑媚

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編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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