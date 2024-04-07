未來城市：「水道公園」、第三條步行街以外 花墟重建有效更新社區？

由社區項目變成商業

3月15日，市建局公布啟動洗衣街／花墟道發展計劃，包括地盤A1至A5（現為分散於花園街、園藝街和花墟道等23幢舊樓），以及地盤B，即涵蓋界限街遊樂場、界限街一號及二號體育館和整條花墟徑等政府設施及休憩空間。市建局代表於記者會表示，地盤B會建設「水道公園」，並以「一地多用」模式，興建多用途綜合大樓及公眾停車場，簡報卻始終無提及一個關鍵資訊：地盤B部分政府土地擬改建作住宅及商業用途。

中大建築學院助理教授毛家謙是3月19日才得知此規劃，當晚市建局面對受影響居民、商戶及地區人士舉行了一場簡報會，揭示「水道公園」旁擬設兩幢住宅和一幢商業用途（或為酒店）的項目。他在社交平台形容，項目的質地一下子變得很不一樣，由社區項目（GIC）變成商業（Commercial）。

毛家謙在花墟住了20多年，現時單位原本遙望大坑東遊樂場，一如花墟道沿路大廈其他居民，擬議3幢大廈將阻擋開揚景觀。另一方面，再增加私樓是否符合社會所需？考慮出生率下降及市民住屋需求，他表示有保留：「如果它（市建局）有膽量的話，當中有一半或者某百分比是做可負擔房屋（公屋、資助房屋或青年旅舍），我想整個社會的共識會比較高，因為我們香港不是缺豪宅。」

「食公家地」比例再創新高

擬議的住宅商業項目位於現時界限街遊樂場及鄰近休憩空間，屬於公用土地資源。本土研究社計算在整個花墟重建項目中，「食公家地」比例再創新高，佔總面積近九成，亦是市建局首次將部分公家公園地「原址」重建成住宅、商業用途出售牟利。事實上，市建局早於2021年提出新的「街道整合」工具，可將舊樓群毗鄰的社區設施如垃圾站、公園、遊樂場、體育館等用地，納入項目範圍，以「一地多用」模式提升舊區土地發展潛力。

本土研成員陳劍青指出，早前九龍城衙前圍道／賈炳達道重建項目同樣「食公園」，部分現有的賈炳達道公園用地會興建新政府綜合大樓，休憩空間則「平台化」，改遷至該大樓的觀景平台。「今次（花墟重建）我覺得再進一步就是，攞咗公園也不是做社區或機構用途，而是直接用來建住宅。」以旺角大球場作伴，這塊位置優越的住宅地，甚或成為旺角新地王。此例一開，未來會否出現更多公家地、城市公園重建成私樓？

市建局作為法定重建機構，享有公權力及大量政策便利，例如過往僅以約1000元象徵式地價獲批土地。毛家謙和陳劍青均認同，市建局理應做更多社區為本的規劃，而不是盈利主導。比較花墟項目中地盤A及B的面積，毛家謙認為反映更新社區並非重建重點，反倒是賺取公共空間、社區設施等寶貴資源的藉口。公布花墟重建計劃時，市建局曾指開展項目不以賺蝕為考慮，今次主要為盡快落實「油旺研究」及《施政報告》，目前經濟狀况仍不明朗，難以預測賺蝕。

重建理由含糊 或惹居民憂慮

重建應當以解決舊區問題為目標，市建局列出花墟現有地區問題，包括康體設施老舊、功能及空間被分割、缺乏歸一的休憩歇息空間等，因此「水道公園」將串連花墟及地盤B周邊的球場和體育館，開放現時分隔的公共空間。毛家謙同意區內休憩及運動空間的確割裂，又有不少圍欄隔開民居。不過他舉例每逢農曆新年，界限街花墟公園擺放年宵，旺角大球場兩個大閘均會開放，方便市民穿過。在沒有比賽的日子，可否考慮善用球場內的空間？「我覺得是十分之理想的，不需要（重建）咁大的改動，其實都做到這些東西。」

市建局行政總監韋志成於網誌提到：「若社會人士的着眼點只在於個人的體驗，又或停留在現時狀况毋須改變的思維，當城市硬件隨時間每况愈下時，我們的下一代將如何享有宜居優質的生活環境？」毛家謙並非否認花墟有需要改變，其身處住宅大廈50多年樓齡，舊樓常見漏水問題，他也有經歷。然而，他認為加大力度支援舊樓復修，以小修小補取代大規模清拆重建，對於街坊和區內歷史痕迹的影響更少，而早於10多年前，內地已經摒棄大遷大拆，例如廣州永慶坊採用的「微改造」更符合社區成本考量。

細看花墟重建發展計劃，地盤A內的23幢舊樓中，僅2幢（約9%）屬於失修，其餘21幢建築物均屬「可接受」狀况，2019至2023年間曾完成／正進行復修工程。毛家謙提到，花墟道38至48號（雙數）的舊樓並沒有獲納入重建範圍，然而其樓齡其實與範圍內的建築物相若，「在於他們（市建局）的（重建）理由不清晰，從一個市民來說，無啦啦抽咗幾幢樓，又不抽他們那幢，都會造成很大隱憂」。

地積比轉移為加快步伐

為何會出現此情況？《油旺研究》引入新規劃工具「地積比轉移」，允許重建潛力低的用地（包括小型及零散破舊建築物的用地）等可以轉移其容許總樓面面積，至更具策略性、交通方便及適合更高密度發展的較大型土地。花墟重建是《油旺研究》下首個啟動的項目，從發展計劃可見，地盤A2-A5較細及分散，符合上述「重建潛力低」的條件。市建局計劃以「地積比轉移」，把這些地盤的發展潛力轉移至較大型的A1地盤，讓後者以較高密度發展。

「地積比轉移」可望避免過去舊樓重建出現「牙籤樓」林立的現象，加快市區更新的步伐。不過於核心區域進行高密度發展，可能會帶來其他隱憂。陳劍青指出，未來花墟居民會面對多幢高樓大廈，除了花墟入口（地盤A1）擬建42至43層的商住樓宇、地盤B的3幢住宅及商業大廈，還有洗衣街樓高56層的地王項目，「帶來頗大的壓迫感」。

毛家謙則提到外地應用「地積比轉移」的經驗，是以此作保育用途，譬如在美國紐約，舊樓擁有人可以選擇出售物業剩餘發展權，減低遭發展商重建的誘因，同時換來資金為物業作翻新。然而在香港，舊樓擁有人並沒有這選擇，絕大多數情况只能將總樓面面積完全轉移，換言之必須清拆。毛家謙認為，地積比轉移工具更應善用於修復社區作保育用途，而非打着為社區開闢公共空間的旗號，實情用以賺取更高利潤。

百年花墟仍活力充沛

花墟發展見證香港過去100多年的歷史，時至今日仍然是主要的賣花集中地。毛家謙發現幾間花店均由年輕人打理，可見花墟依舊有很多的發展潛力。縱使香港零售市道處於低點，但花墟的賣花氛圍不減，陳劍青形容為一個活躍的社區，「剩下的東西如果還不好好去保存，但是反過來影響它十幾年」。

被納入重建範圍內的花店約20間，佔整個花墟的花店總數17%。單看受影響店舖數量不多，但重建影響不僅於此，陳劍青提到其他花店或會擔心業主有天不續租，因而不敢大規模投資在店中。長遠花店毗鄰水道公園、豪宅酒店，加租壓力恐怕是必然。毛家謙引述其他市建局項目重建後，附近的租金、單位價值均有很大轉變，人口分佈、商舖組合亦不再一樣。

市建局強調，重建計劃不止保留現有特色，而是加強花墟的特色和氛圍，日後將會有更多花店。規劃建議塑造「第三條花墟步行街」，而地盤B擬建的多用途綜合大樓，則會設置臨街及面向水道公園的零售舖位，讓是次受重建影響的花店優先回遷。有店主向陳劍青反映，關注納入重建的洗衣街垃圾站的下落，「全部商戶剪了花、垃圾都是推出去那個位置，現在新計劃完全無交代」。毛家謙則對「第三條花墟步行街」的建議很不解，目前該處為一條狹窄後巷，重建計劃不會拓闊，「你說不出是行人步道， 不適合做一條行人步道。你不會停留的，不會有商販在裏面擺花」。

花墟文化是什麼？毛家謙這樣理解：「咪就是一些花商，當中每一個人在裏面工作、他們工作的模式等等。」從到訪者的角度，陳劍青指出逛花墟是逛「街」買花，有光線、有太陽，形成獨特的城市環境。換言之，街道是重要元素。

市建局曾委聘顧問公司，訪問花墟花店經營者及到訪市民，了解對該經營環境及周邊設施的意見。不過，陳劍青關注調查問法，有否讓社區有一個真正的選擇。「如果純粹說，花墟有沒有人車爭路？可能他（受訪者）會很輕易地回答你『有』。但是原來改善人車爭路的代價，是犧牲整個公園，加密花墟的（發展密度），那麼社區就會懂得衡量，究竟這是不是一個很嚴重的問題，需要去到重建。」

同時作為花墟居民及學者，毛家謙對於整個規劃過程感到無力，「很多項目都有再優化空間，但是我覺得這次是很難去優化，也都不是純粹回遷或者賠償的問題」。他認為花墟重建的討論是零和一、應不應做的問題，但實際上他明白《油旺研究》早已公布，走過很多不同程序，「難道一開始就墮馬？但是不是（重建計劃）小修小補就可以呢？我覺得這是最困難的」。

【花墟重建篇】

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 資料圖片、受訪者提供

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 朱建勳

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