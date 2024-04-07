社會實驗：傾偈畀建議 AI談心 活用心理學理論

背景

項目：MindForest應用程式（mindforest.ai）

目的：以心理學結合人工智慧，提供更即時精準及貼心的心理健康支持

人物：樹洞香港、應用程式用戶

本地首個心理科技應用程式

各行各業擔心被AI搶走飯碗，心理治療專業會被取代嗎？Peter多番強調，AI未必可以完全取代心理治療，但借助AI功能或可補足人類的限制。搞創新難免「踩親人條尾」，Peter亦預計一些行家會對AI應用持不同看法。他的心態是「好嘢不怕競爭」，與記者分享對AI應用的思考和願景。

香港精神健康問題普遍，尤其社會運動及疫情帶來後續影響。有人說培訓多一些社工、心理學家便能解決，Peter並不認同，「就像攞個滅火筒去救山火，滅火筒救小火災很有用，但救山火呢，可能不是正確做法」。樹洞香港一直嘗試促進大眾對心理學的認識，如Peter會拍攝「五分鐘心理學」短片上載至YouTube。過往資訊傳遞比較單向，Peter舉例影片提過一段親密關係之中，如果對方想你從社交網絡孤立，多數是一種警號（red flag），「但是講就咁講，你也知道分手不容易」。

隨着AI發展，人們可與之互動，Peter認為它不止是學習心理學的工具，還可協助人們應用心理學。樹洞香港研發香港首個心理科技應用程式MindForest，其中一個功能是AI聊天工具「ForestMind」，當用家訴說情緒困擾或生活疑難，ForestMind會先提出問題了解情况，根據心理學理論分析，然後給予實用建議。

與ChatGPT不同的是，ForestMind會嘗試延續對話。Peter引述研究發現，當某人有空間清楚說出自己想表達的事，這過程已經有治療效果，甚至不一定要對人說，可以是寫日記的方式。「我們在想會不會其實以聊天的方式，也可以做到同樣的效果呢 ？」

對話紀錄生成日記 轉換角度理解

ForestMind的另一功能是根據對話紀錄，自動撰寫靈感日記，讓用戶可以從另一角度重新審視自己的故事。這段內容是如何生成？研發團隊參考過不同文獻，Peter提到其中一個影響來自學者Dan McAdams的研究，McAdams認為一般人以contamination story（污染故事）和redemptive story（救贖故事）兩種方式敘述故事，同一件事會用不同角度理解，而人們的敘事方式可以改變。這些原則也用於敘事治療。

Peter提到很難只教AI用一種理論分析，針對不同故事材料，他們要用不同方法訓練。「其實與訓練輔導員很相似，一開始它不太知道怎樣做，但是當不斷重複訓練的時候，大約會捉到啲路，怎樣才做到最有效。」

AI「熟書」 理論分析具優勢

Peter從自身實踐經驗中，認為心理治療大致上從兩種方向幫助患者。一部分是概念化（conceptualization），心理治療有很多不同學派，例如認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy, CBT） 、接受與承諾治療（Acceptance and Commitment Therapy, ACT）及敘事治療（Narrative Therapy）等，各以不同方法將患者的情况概念化，引導他們思考。針對治療成效，Peter指學術研究有清晰結論，「全部都說therapeutic alliance（治療聯盟），即是治療師與患者之間的關係，是最影響結果，多過晒你用什麼治療方法」。換言之，治療的另一部分——人與人的接觸，是任何概念化方法都無法取代的。

AI如何從中介入？Peter覺得AI可以協助患者概念化的部分，甚至比人類治療師做得更好，因為它更加「熟書」，近乎可以即時地用任何理論分析用家情况。然而它不能取代真實治療經驗，例如Peter提到在心理治療當中，移情（transference）可謂必然，電影《幻愛》中患者愛上輔導員的故事正是過度移情的惡果，但在正常的治療關係，患者將情感投射在治療師身上，治療師可藉此了解病人的內心面向。「這個就是我覺得AI做不到的東西，你很難真正地去愛一個AI。」

2013年電影Her講述男主角結束一段愛情長跑，情緒低落之時，自稱Samantha的人工智慧軟件安慰引導，男主角對「她」日久生情。現實中人們會否移情別戀至人工智慧？類似先例早在眼前，譬如有人會日本虛擬偶像「初音未來」拍拖結婚。Peter認為，人與人之間的關係是AI無法取代，亦不希望用戶將ForestMind當作朋友。

AI聊天工具不宜擬人化

研發團隊經過內部討論，決定不給予AI聊天工具一個人類名字，純粹取名ForestMind，亦沒有用AI生成一張美女圖把它形象化。縱使擬人AI或者更「吸客」，但Peter覺得這不是洽當的發展方向。他將用戶與ForestMind的互動比喻為觀賞電影或動漫作品，「你知道那個世界不是真的，但是同時感受到人類精神的一個面向 」。說到底，AI承載人類多年的智慧，各個讓人倍感神奇的回覆，也不過是人的創造物。

訓練過程重安全 拒危險要求

與AI聊天亦有安全隱憂，過往曾有報道指出，比利時一名男子沉迷使用名為Eliza的AI聊天機械人，後來他自殺身亡，外界才揭發Eliza的回覆內容有慫恿自殺之嫌。對於ForestMind的安全性，Peter極為謹慎和小心，首先採用的Microsoft AI模型，本身已作安全調整，在此之上團隊自行加設護欄設計（guardrails），即一旦原本模型出現異常產生危險信息，另一個AI模型會把關並阻擋。

他們亦在訓練AI過程中，以直接偏好優化技術（direct preference optimization）不斷指示模型作安全答覆，當用戶提出危險要求（例如教導自殺方法），AI不會跟從。「不可以說（提供危險答案的可能）是零的，但是我們可以盡量減低有害的可能。」Peter強調作為AI工具研發者，責任是向使用者披露風險，資訊亦不是百分百準確。「（用家）Take it with a grain of salt（半信半疑）的態度其實很重要， 因為輔導員與心理學家都會失德的。我覺得這個是很核心的位置，無論是誰，不要別人給什麼，你就信什麼。」

心理治療注重保密，用戶與ForestMind的對話會否被儲存或查閱？Peter解釋，技術上必須把對話傳送至Microsoft的AI模型處理，但會首先經過匿名處理，「換言之是Microsoft不會知道是誰傳送這條信息過去，它只會知道樹洞香港傳送」，Microsoft指會將信息保留30天。然後伺服器收到信息，便會在用戶的手機中作端對端加密，只有用戶才可查閱。Peter遺憾現時未做到「去信任化設計（trustless design）」，即像比特幣的交易毋須經中介，團隊目前盡力以上述措施保障用戶私隱。

AI×心理學 可助學術研究

使用MindForest應用程式完整功能需要收費，年費和月費訂閱分別是每月約66元及98元。Peter說雖然想以免費或低價開放使用，但也要顧及商業上的可行。目前向Microsoft伺服器支付的費用很貴，他粗略估算月費90多元中，有約三四十元是應付AI所需的開支。此外計及人力成本，團隊花了高達約100萬元開發這程式。有人或者問道，現時坊間有免費的精神健康熱線，為何要使用收費服務？Peter認為前者的定位是支援性質（supportive care），但在帶來啟發或提供知識方面，熱線未必比得上AI模型，各有各選擇。

人工智慧與心理學還有很多發展潛力，目前ForestMind聊天工具設有幾個預設模式，例如職場（面試準備、練習談判）、成長（不再拖延、反思學習）等。Peter提到，背後建立一個新的模式其實只需要約10分鐘，未來心理治療師或者可設立專屬患者的模式，讓他們回家實踐，例如由AI引導安眠方法，改善失眠。

另一方面，心理學研究需要大量數據，過往考慮到保密及倫理等問題，不同實驗室的數據不會互通。他認為MindForest的設計有潛力發展成研究平台，尤其AI大型語言模型的核心正是量化語言資料。配合加密措施，有天或許用家可選擇披露某些資料作研究用途，以換取獎勵；至於研究人員則可以取得大量語言資料，方便查找不同因素之間的關連。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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