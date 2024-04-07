{報道達人}Eric Wishart 服務法新社40年 長居香港 堅守新聞業道德防線

見證和平進程偏離軌道

1992年，Eric在尼科西亞出任法新社中東地區英文新聞編輯部負責人（head of AFP Middle East English desk），翌年他負責跟進以色列和巴勒斯坦簽訂《奧斯陸協議》的報道，他坦言這份和平協議：「從未真正達成，沒有達至和平（which is never produced, didn't produce a peace）」。好奇Eric早在簽訂協議時，還是因為幾次中東戰爭，和去年爆發的以哈戰爭才有此感悟，曾否想像過以色列和巴勒斯坦如今戰火未停的景象，他自言並非中東歷史研究學者或專家，但回望過去的新聞時刻，認為1995年以色列前總理拉賓遇刺而亡一事「改變整個（促進和平）的軌道（trajectory），因為他（拉賓）遇刺後，內塔尼亞胡繼任總理，事情逐步演變」。根據《奧斯陸協議》，巴勒斯坦自治政府建立，負責管理巴勒斯坦的領土；而事實上，內塔尼亞胡並不承認巴勒斯坦是一個國家。

以哈戰爭爆發轉眼半年，造成逾3萬人死亡，頹垣敗瓦和血肉模糊的景象不斷上演，看到這些相片或令人不安，甚至影響精神健康，Eric說這迎來一大問題：「如何處理這些圖像？那些恐怖的圖像。」他細數戰爭爆發以來，以色列街道屍橫遍野，加沙地帶兒童死亡，如此種種明顯會對記者產生難以紓解的心理壓力，但從專業角度，記者透過一幀幀戰地相片要向公眾傳遞什麼信息？他提出一個個強而有力的叩問：「什麼使你發布亡童的相片變得合理？這是出於公眾利益嗎？那個孩子（的利益）呢？孩子的父母（的利益）呢？」

普立茲獎背後掙扎

Eric做過最艱難的決定是2011年宗教武裝組織塔利班在阿富汗首都喀布爾發動自殺式爆炸襲擊，法新社攝影記者胡賽里用相機拍下負傷女童阿克巴里，在母親、弟弟、祖母等親人的屍身間嚎啕大哭一幕，Eric說：「這有一點敏感，很多屍體……」但胡賽里說將阿富汗的實况展示給大眾很重要，Eric出於公眾利益考慮決定發布這張相片，「我們的工作不是阻擋（withhold）資訊」。然而該慘不忍睹的相片的確可能對相中女童，或者觀眾造成不可言喻的傷害，Eric說記者報道時要遵行謹慎責任（duty of care），努力減少報道對不同人，特別是攝影對象的傷害，而非在受訪者的傷口灑鹽或將他們暴露於危險之中，並尊重受訪者的受訪意願，不施予壓力。胡賽里在喀布爾拍的那張相片最後獲得2012年普立茲突發新聞照片獎，Eric記得相片刊登後，他們尋回相中女童了解她的現况，他問自己：「那張相只引發病態的興趣和好奇心嗎？」

網絡曾流傳不少利用人工智能製作的災難相片，當中關於以哈戰爭的相片，包括一張顯示「一名臉上滿是灰塵的男子在廢墟裏背着4個、牽着1個孩子」和「浴血棄嬰照」，此外人工智能亦可作為驗證資料的工具，人工智能看來是一把雙面刃？Eric說人工智能工具的發展是科技一大躍進。對記者而言，Eric說人工智能主要可分為兩種，一種是常用的工具，幫助記者研究、翻譯和轉錄（把音訊轉化文字）等，另一種則是創造內容的生成式人工智能（Generative AI），對此他反問：「他們（讀者）想要記者報道出來的故事和圖像，不是嗎？他們會想讀你寫的故事，而不是ChatGPT寫的故事。」他與同事編訂法新社的倫理守則時，特別加入如何使用人工智能的部分，「我們（法新社）可用人工智能做資料研究、翻譯和轉錄，但那些內容一定要雙重檢查，我們不會發布任何人工智能創建的內容」，這規定均適用於文字和攝影記者。

ChatGPT不可靠

Eric在本職工作上不會用生成式人工智能，那麼他試過用生成式人工智能作娛樂消遣嗎？他稍稍收起認真的臉容，笑了笑道：「那（ChatGPT）很有趣！」他說自己是美國創作歌手卜戴倫（Bob Dylan）的粉絲，去年曾試用ChatGPT生成他跟卜戴倫的訪談內容。他輸入內容大意為「Eric Wishart是記者、將要在卜戴倫位於紐約的公寓採訪其歐洲巡迴演唱會」的提詞（prompt），而ChatGPT生成的第一列訪問內容是：「卜，你一定很高興回到歐洲。你已經很多年沒有去那裏巡迴演出了。」現實是卜戴倫過去幾年曾在歐洲巡迴演唱。Eric說：「（ChatGPT）立刻給出錯誤的答案！」他形容ChatGPT提供資料的速度如在網上一鍵搜索維基百科般快，但不能算是可靠的資料來源，「你不知道它（人工智能）用什麼內容來訓練，這是一個大問題」。雖然如此，他不認為人工智能問題是對新聞業最大衝擊，「改變新聞業遊戲規則的是社交媒體和智能手機。大眾化的新聞無疑讓每個人都能（輕易）獲得新聞」，社交媒體和智能手機令資訊傳得更廣更快，造就假新聞擴散。

放諸任何時代和國家，準確和真實一直是新聞報道的標準。「如果他們（面試官）問你新聞最重要的是什麼，要答：『準確性！』」這是他那位也叫Eric、也做記者的父親，在他1972年參加蘇格蘭一間報社的訓練計劃面試時對他的囑咐。他指1980年法新社報道南斯拉夫元帥Tito的死訊時，曾錯寫Tito作Titi，隨後錯誤更正為Toto，改了兩次才寫對，但試圖隱藏或掩蓋錯誤只會破壞記者的可信度。需要糾正錯誤當然不是一件好事，但記者「必須公開和誠實地糾正錯誤」，Eric深邃的五官和灰藍的雙瞳透出堅定的眼神，加上一身西裝，讓他說這話時更顯嚴肅。

生於911 慣與壓力共存

Eric在蘇格蘭出生，擁有英國和愛爾蘭雙籍，素聞蘇格蘭人愛喝威士忌，如傳聞一樣，他也習慣喝威士忌，尤其面對工作壓力時。「大家知道我工作後會喝一兩杯威士忌，但我覺得這不是好方法，我認為運動有幫助。有壓力是好的，有壓力很重要。」Eric倒是看得很開。時光荏苒，Eric在新聞界游走逾50年，他做過記者，也做過編輯，他說記者與壓力共存，「在壓力下工作是無法避免的」。他面對壓力也是處之泰然，並笑說「處理的方法是享受它（壓力）。記者工作就是這樣，這是工作」，而且要學會隨時應對突發情况。9月11日是Eric的生日，2001年生日那天，其時為法新社總編輯的他剛吃過午餐，回到巴黎的辦公室，就收到一則跨越北大西洋的消息：「砰！兩架飛機剛剛撞上（美國紐約）世界貿易中心！」即後來眾所周知的美國「911襲擊事件」，他當時冷靜思考：「發生什麼事？事實是怎樣？我們可以從哪裏獲得資訊？」記者總要追新聞，他感慨：「這（新聞業）絕對是一個充滿壓力的專業。」而戰地記者更要懂得從戰爭慘况中自我療癒，他見過有戰地記者利用酒精和藥物來面對壓力和恐懼。

壓力要適時釋放，但Eric另從記者的實務來說，最重要是注意人身安全。回溯至大約32年前的阿爾及利亞內戰，Eric未接受安全訓練，剛抵達法新社在阿爾及利亞的辦公室，站在窗旁看出面的街道，同事趕忙叫住他：「別靠近窗邊，街上有槍聲！」這是他當時唯一接收到的安全指引。那次雖安然無恙，但他體會到自己工作就是任何時候都可能遇險。Eric憶起1994年一次令他感到糟糕的事故，法新社自由記者（freelance journalist）Lissy Schmidt到他在尼科西亞的辦公室受訓1周，再赴伊拉克北部的庫爾德斯坦（Kurdistan）工作，到埗兩天後她和同行司機遭刺殺。Eric認為減低報道過程中的風險是新聞機構和記者的倫理責任（ethical responsibility），「我們（法新社）要確保派出去的記者平安回來」。他有感關於傳媒倫理的討論欠奉，決定撰寫《新聞道德：從戰地到AI領域的21個重要原則》一書，憑書向包括Lissy在內的一眾在無情戰火中犧牲的同仁致意。

寄語同業：不偏不倚

Eric自1984年服務法新社至今約40年，自出任法新社亞太區總監（AFP Asia-Pacific director）的2005年以來，可說是定居在香港，現時主要跟巴黎總部協調和溝通通訊社的全球新聞管理，不會直接參與香港報道工作，但他認為香港局勢遠不如加沙那些戰爭地區般複雜，說香港的新聞故事很「straightforward」。他說：「別問我要否退休。」是什麼讓他堅持新聞工作？他認為是熱情：「只要活着，呼吸它（感受做新聞的樂趣），我肯定會說（現時的）新聞業從未如此複雜，也從未如此有趣。」他續說：「任何年齡的人都可以成為記者。」寫作像是刻在Eric的基因裏，從他6歲學會閱讀和寫作起，「它（文字）就在我的指尖」，15歲開始寫學校新聞，包括關於足球的報道和專輯評論，21多歲時曾作為音樂記者訪問英國搖滾樂團Queen主唱Freddie Mercury，到後來報道阿爾及利亞內戰等。他在記者和編輯崗位上無間斷地學習，他說做新聞的趣味在於學無止境。

Eric最後寄語新聞工作者和有志者：「Without fear of favor, be independent.（不偏不倚，不受影響）」無論怎樣的情况、何時何地報道新聞，都只管堅守自己本分。

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文˙ 姚超雯

{ 圖 } 馮凱鍵、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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