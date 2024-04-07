明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

{報道達人}Eric Wishart 服務法新社40年 長居香港 堅守新聞業道德防線

【明報專訊】人工智能普及，極端氣候加劇，部分地區戰火連綿，每日每夜不同新聞內容誕生，在這個資訊爆炸時代，真相更是彌足珍貴。法國新聞社（法新社，AFP）標準與道德編輯（Standards and Ethics Editor）Eric Wishart為法新社制訂編採規章和倫理守則，釐定新聞報道界線和職業操守，他說新聞從業員面對的挑戰一直在進化（evolving）。在這變幻無常的時局，新聞業界該如何守住報道的道德防線？

見證和平進程偏離軌道

1992年，Eric在尼科西亞出任法新社中東地區英文新聞編輯部負責人（head of AFP Middle East English desk），翌年他負責跟進以色列和巴勒斯坦簽訂《奧斯陸協議》的報道，他坦言這份和平協議：「從未真正達成，沒有達至和平（which is never produced, didn't produce a peace）」。好奇Eric早在簽訂協議時，還是因為幾次中東戰爭，和去年爆發的以哈戰爭才有此感悟，曾否想像過以色列和巴勒斯坦如今戰火未停的景象，他自言並非中東歷史研究學者或專家，但回望過去的新聞時刻，認為1995年以色列前總理拉賓遇刺而亡一事「改變整個（促進和平）的軌道（trajectory），因為他（拉賓）遇刺後，內塔尼亞胡繼任總理，事情逐步演變」。根據《奧斯陸協議》，巴勒斯坦自治政府建立，負責管理巴勒斯坦的領土；而事實上，內塔尼亞胡並不承認巴勒斯坦是一個國家。

以哈戰爭爆發轉眼半年，造成逾3萬人死亡，頹垣敗瓦和血肉模糊的景象不斷上演，看到這些相片或令人不安，甚至影響精神健康，Eric說這迎來一大問題：「如何處理這些圖像？那些恐怖的圖像。」他細數戰爭爆發以來，以色列街道屍橫遍野，加沙地帶兒童死亡，如此種種明顯會對記者產生難以紓解的心理壓力，但從專業角度，記者透過一幀幀戰地相片要向公眾傳遞什麼信息？他提出一個個強而有力的叩問：「什麼使你發布亡童的相片變得合理？這是出於公眾利益嗎？那個孩子（的利益）呢？孩子的父母（的利益）呢？」

普立茲獎背後掙扎

Eric做過最艱難的決定是2011年宗教武裝組織塔利班在阿富汗首都喀布爾發動自殺式爆炸襲擊，法新社攝影記者胡賽里用相機拍下負傷女童阿克巴里，在母親、弟弟、祖母等親人的屍身間嚎啕大哭一幕，Eric說：「這有一點敏感，很多屍體……」但胡賽里說將阿富汗的實况展示給大眾很重要，Eric出於公眾利益考慮決定發布這張相片，「我們的工作不是阻擋（withhold）資訊」。然而該慘不忍睹的相片的確可能對相中女童，或者觀眾造成不可言喻的傷害，Eric說記者報道時要遵行謹慎責任（duty of care），努力減少報道對不同人，特別是攝影對象的傷害，而非在受訪者的傷口灑鹽或將他們暴露於危險之中，並尊重受訪者的受訪意願，不施予壓力。胡賽里在喀布爾拍的那張相片最後獲得2012年普立茲突發新聞照片獎，Eric記得相片刊登後，他們尋回相中女童了解她的現况，他問自己：「那張相只引發病態的興趣和好奇心嗎？」

網絡曾流傳不少利用人工智能製作的災難相片，當中關於以哈戰爭的相片，包括一張顯示「一名臉上滿是灰塵的男子在廢墟裏背着4個、牽着1個孩子」和「浴血棄嬰照」，此外人工智能亦可作為驗證資料的工具，人工智能看來是一把雙面刃？Eric說人工智能工具的發展是科技一大躍進。對記者而言，Eric說人工智能主要可分為兩種，一種是常用的工具，幫助記者研究、翻譯和轉錄（把音訊轉化文字）等，另一種則是創造內容的生成式人工智能（Generative AI），對此他反問：「他們（讀者）想要記者報道出來的故事和圖像，不是嗎？他們會想讀你寫的故事，而不是ChatGPT寫的故事。」他與同事編訂法新社的倫理守則時，特別加入如何使用人工智能的部分，「我們（法新社）可用人工智能做資料研究、翻譯和轉錄，但那些內容一定要雙重檢查，我們不會發布任何人工智能創建的內容」，這規定均適用於文字和攝影記者。

ChatGPT不可靠

Eric在本職工作上不會用生成式人工智能，那麼他試過用生成式人工智能作娛樂消遣嗎？他稍稍收起認真的臉容，笑了笑道：「那（ChatGPT）很有趣！」他說自己是美國創作歌手卜戴倫（Bob Dylan）的粉絲，去年曾試用ChatGPT生成他跟卜戴倫的訪談內容。他輸入內容大意為「Eric Wishart是記者、將要在卜戴倫位於紐約的公寓採訪其歐洲巡迴演唱會」的提詞（prompt），而ChatGPT生成的第一列訪問內容是：「卜，你一定很高興回到歐洲。你已經很多年沒有去那裏巡迴演出了。」現實是卜戴倫過去幾年曾在歐洲巡迴演唱。Eric說：「（ChatGPT）立刻給出錯誤的答案！」他形容ChatGPT提供資料的速度如在網上一鍵搜索維基百科般快，但不能算是可靠的資料來源，「你不知道它（人工智能）用什麼內容來訓練，這是一個大問題」。雖然如此，他不認為人工智能問題是對新聞業最大衝擊，「改變新聞業遊戲規則的是社交媒體和智能手機。大眾化的新聞無疑讓每個人都能（輕易）獲得新聞」，社交媒體和智能手機令資訊傳得更廣更快，造就假新聞擴散。

放諸任何時代和國家，準確和真實一直是新聞報道的標準。「如果他們（面試官）問你新聞最重要的是什麼，要答：『準確性！』」這是他那位也叫Eric、也做記者的父親，在他1972年參加蘇格蘭一間報社的訓練計劃面試時對他的囑咐。他指1980年法新社報道南斯拉夫元帥Tito的死訊時，曾錯寫Tito作Titi，隨後錯誤更正為Toto，改了兩次才寫對，但試圖隱藏或掩蓋錯誤只會破壞記者的可信度。需要糾正錯誤當然不是一件好事，但記者「必須公開和誠實地糾正錯誤」，Eric深邃的五官和灰藍的雙瞳透出堅定的眼神，加上一身西裝，讓他說這話時更顯嚴肅。

生於911 慣與壓力共存

Eric在蘇格蘭出生，擁有英國和愛爾蘭雙籍，素聞蘇格蘭人愛喝威士忌，如傳聞一樣，他也習慣喝威士忌，尤其面對工作壓力時。「大家知道我工作後會喝一兩杯威士忌，但我覺得這不是好方法，我認為運動有幫助。有壓力是好的，有壓力很重要。」Eric倒是看得很開。時光荏苒，Eric在新聞界游走逾50年，他做過記者，也做過編輯，他說記者與壓力共存，「在壓力下工作是無法避免的」。他面對壓力也是處之泰然，並笑說「處理的方法是享受它（壓力）。記者工作就是這樣，這是工作」，而且要學會隨時應對突發情况。9月11日是Eric的生日，2001年生日那天，其時為法新社總編輯的他剛吃過午餐，回到巴黎的辦公室，就收到一則跨越北大西洋的消息：「砰！兩架飛機剛剛撞上（美國紐約）世界貿易中心！」即後來眾所周知的美國「911襲擊事件」，他當時冷靜思考：「發生什麼事？事實是怎樣？我們可以從哪裏獲得資訊？」記者總要追新聞，他感慨：「這（新聞業）絕對是一個充滿壓力的專業。」而戰地記者更要懂得從戰爭慘况中自我療癒，他見過有戰地記者利用酒精和藥物來面對壓力和恐懼。

壓力要適時釋放，但Eric另從記者的實務來說，最重要是注意人身安全。回溯至大約32年前的阿爾及利亞內戰，Eric未接受安全訓練，剛抵達法新社在阿爾及利亞的辦公室，站在窗旁看出面的街道，同事趕忙叫住他：「別靠近窗邊，街上有槍聲！」這是他當時唯一接收到的安全指引。那次雖安然無恙，但他體會到自己工作就是任何時候都可能遇險。Eric憶起1994年一次令他感到糟糕的事故，法新社自由記者（freelance journalist）Lissy Schmidt到他在尼科西亞的辦公室受訓1周，再赴伊拉克北部的庫爾德斯坦（Kurdistan）工作，到埗兩天後她和同行司機遭刺殺。Eric認為減低報道過程中的風險是新聞機構和記者的倫理責任（ethical responsibility），「我們（法新社）要確保派出去的記者平安回來」。他有感關於傳媒倫理的討論欠奉，決定撰寫《新聞道德：從戰地到AI領域的21個重要原則》一書，憑書向包括Lissy在內的一眾在無情戰火中犧牲的同仁致意。

寄語同業：不偏不倚

Eric自1984年服務法新社至今約40年，自出任法新社亞太區總監（AFP Asia-Pacific director）的2005年以來，可說是定居在香港，現時主要跟巴黎總部協調和溝通通訊社的全球新聞管理，不會直接參與香港報道工作，但他認為香港局勢遠不如加沙那些戰爭地區般複雜，說香港的新聞故事很「straightforward」。他說：「別問我要否退休。」是什麼讓他堅持新聞工作？他認為是熱情：「只要活着，呼吸它（感受做新聞的樂趣），我肯定會說（現時的）新聞業從未如此複雜，也從未如此有趣。」他續說：「任何年齡的人都可以成為記者。」寫作像是刻在Eric的基因裏，從他6歲學會閱讀和寫作起，「它（文字）就在我的指尖」，15歲開始寫學校新聞，包括關於足球的報道和專輯評論，21多歲時曾作為音樂記者訪問英國搖滾樂團Queen主唱Freddie Mercury，到後來報道阿爾及利亞內戰等。他在記者和編輯崗位上無間斷地學習，他說做新聞的趣味在於學無止境。

Eric最後寄語新聞工作者和有志者：「Without fear of favor, be independent.（不偏不倚，不受影響）」無論怎樣的情况、何時何地報道新聞，都只管堅守自己本分。

《新聞道德：從戰地到AI領域的21個重要原則》購買網址：bit.ly/3UgZPmx

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 馮凱鍵、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞