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2024年4月7日星期日
星期日生活
星期日生活
星期日現場：熄燈記‧記見山
見山的英氣
周日話題：2023年氣候突變轉捩點，必須趕急建設韌性社群
同場加映：Kamsahamnida之中女單車遊記
阿貓阿狗：#226 死線
誰人日記：去丹麥通便
開門讀書：藝術千秋
無名周記：一個拖了75年的問題
圖文城市：5歲孩子的書信交往
音樂本真論：廣東歌龐大陰影下的填詞L
五音筆傳：大城市的詩篇之你聽過馮翠娟嗎？
#022 金魚囝
平安祭：與病共存
放心寫作：#82 我們都是夢想L！
讀者來信：〈自我是一個品牌〉
劇透紙背：《黃老老拍案》和《萱堂閑話錄》：邱炯炯的黑色幽默
評影習寫：《德蘇．烏扎拉》：在「東北學」的岸灘上
家明雜感：《告別的凝視》三十年細說從頭
影片簡評
單元連載：香港書92
星期日文學‧寫一本會咬人，微微發痛但不致命的散文集——訪沐羽《痞狗》
{報道達人}Eric Wishart 服務法新社40年 長居香港 堅守新聞業道德防線
餐桌共學：在廚房中修行
打開垃圾：三無大廈 旺角餐廳 先行先試試到乜？
無定向學堂：回顧生命 助圓心願 寧養支援 臨終照顧不留憾
社會實驗：傾偈畀建議 AI談心 活用心理學理論
未來城市：「水道公園」、第三條步行街以外 花墟重建有效更新社區？
圖文城市：5歲孩子的書信交往
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【明報專訊】某天，兩個男孩初次見面，玩耍了一整個下午，不捨。
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星期日現場：熄燈記‧記見山
見山的英氣
周日話題：2023年氣候突變轉捩點，必須趕急建設韌性社群
同場加映：Kamsahamnida之中女單車遊記
阿貓阿狗：#226 死線
誰人日記：去丹麥通便
開門讀書：藝術千秋
無名周記：一個拖了75年的問題
圖文城市：5歲孩子的書信交往
音樂本真論：廣東歌龐大陰影下的填詞L
五音筆傳：大城市的詩篇之你聽過馮翠娟嗎？
#022 金魚囝
平安祭：與病共存
放心寫作：#82 我們都是夢想L！
讀者來信：〈自我是一個品牌〉
劇透紙背：《黃老老拍案》和《萱堂閑話錄》：邱炯炯的黑色幽默
評影習寫：《德蘇．烏扎拉》：在「東北學」的岸灘上
家明雜感：《告別的凝視》三十年細說從頭
影片簡評
單元連載：香港書92
星期日文學‧寫一本會咬人，微微發痛但不致命的散文集——訪沐羽《痞狗》
{報道達人}Eric Wishart 服務法新社40年 長居香港 堅守新聞業道德防線
餐桌共學：在廚房中修行
打開垃圾：三無大廈 旺角餐廳 先行先試試到乜？
無定向學堂：回顧生命 助圓心願 寧養支援 臨終照顧不留憾
社會實驗：傾偈畀建議 AI談心 活用心理學理論
未來城市：「水道公園」、第三條步行街以外 花墟重建有效更新社區？
星期日現場：熄燈記‧記見山
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評影習寫：《德蘇．烏扎拉》：在「東北學」的岸灘上
家明雜感：《告別的凝視》三十年細說從頭
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星期日文學‧寫一本會咬人，微微發痛但不致命的散文集——訪沐羽《痞狗》
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餐桌共學：在廚房中修行
打開垃圾：三無大廈 旺角餐廳 先行先試試到乜？
無定向學堂：回顧生命 助圓心願 寧養支援 臨終照顧不留憾
社會實驗：傾偈畀建議 AI談心 活用心理學理論
未來城市：「水道公園」、第三條步行街以外 花墟重建有效更新社區？
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