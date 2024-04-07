書店結業的那個3月，讀林超英的警世文章會注意到，同樣是不平凡和前無古人，雖然濕熱的夜已暗示明示，若然你還未曾留意，可藉此文發現原來廣州直頭宣布作實3月下旬已入夏，比正常早了廿天。鄭美姿去了另一個經緯度踏單車，旅途驚險。以哈爆發戰爭轉眼半年，恐怖加恐怖是加沙人民面對的危難，同時不停叩問新聞及人道救援的道德底線。

小筠妹妹長大後還會記得曾經有這樣一個好地方嗎？小編J問。會的，人總會記住美好。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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