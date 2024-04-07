星期日現場：熄燈記‧記見山

星期一‧有人有貓有狗

這天的見山有貓有狗，讀者Dorothy抱着小肥貓Tom Tom站在書店門外，不少人買書後過來摸摸貓，主人拖來散步的大狗小狗也要過來嗅嗅貓。平日是Tom Tom留在車裏，這次貓可以跟着Dorothy下車，卻是最後一次來見山。Dorothy既要把獨立出版的相冊送來，也要和見山這個朋友再見一面。

「你知道周邊嘅人可能大家個呼吸或者諗法比較相近。」Dorothy在見山門外說，她喜歡來見山，即使店舖細小，人多就要排隊進店，但在店外站着發呆也一樣好，她發現不少人跟她一樣是在店外呆站，感受「大家都喺度」。

入夜，剛下班的Anson來見山看郭梓祺彈奏古琴。他經常參與見山的活動，有時一星期來3天，「我支持佢嘅理念，你支持一個機構或者支持一間書店，或者支持一個人都好，你都係用行動去表示支持係最緊要」。

他支持見山書店以文學書為核心的理念，店內有不少香港文學作品，「作為一個香港人，都希望支持番香港嘅文學創作」。他的工作與文藝毫無關係，整天對着電腦，下班後從中環走到上環，竟然學到了唐宋文學、英國文學，他認為自己是見山培養的文學愛好者。

星期二‧第一代店長回港道別

也許因為炎熱，見山這天的人流較少，樓下只有兩個讀者坐在長椅上，與兩個店長一起談書。店長小依剛從英國回來，她要參加見山的「風光大葬」。她已移居英國兩年半，這次特地為見山回來，事前沒有通知見山老闆Sharon，只怕自己不回來看一眼會後悔。

小依是見山的第一代店長，最初當店長仍是「太平日子」，知道見山有「一日店長計劃」，主動申請來做店長，做完一日，覺得幾好玩，便問Sharon可否繼續做店長。當時見山的人流不多，有時一日不夠百元生意，她覺得不好意思，不如自己買一本書、買幾支筆，150元生意額會好看一點。當時不知道書店會像種子落地一樣發芽生長，漸漸成為了一間人氣書店，又搞出版，和不同店舖合作，「亦都孕育咗一個社區，小朋友放學之後會過嚟睇書，其實你唔知道每一個人嘅種子將來會發芽成點樣，所以遺憾」。

這星期天天來太平山街，這裏卻曾是小依不敢踏足的地方。她曾經在這裏開舖，結業收場，不想面對失敗，不想面對街坊，「因為佢哋一定會問：咦？你間舖無咗喎，你點啊？你唔想答係啲嘢賣唔到，呢個係一個傷口，你好想冚住佢」。沒料因為當了一天店長，又想再當一天，開始面對傷疤，「好老套咁講，好似一個康復嘅過程」。

她形容見山書店的管理看似鬆散卻很成功，「就係信任」。Sharon經常跟她說「是日店長最大，不是老闆最大」，令她更想發揮所長，執靚間舖，努力賣書。見山最後6天，小依說：「到𠵱家都唔敢相信，希望每一日都過得慢啲，最尾一日唔好發生。」

星期三‧我哋全部原本都係唔識嘅人

自從知道見山即將結業，阿瑪就逢星期三都帶着5歲女兒小筠來見山，她要加強女兒對見山的印象，像播一顆種子，希望女兒記得香港有一個美好的地方。去年，阿瑪參加了逢星期三舉辦的「見山文學班」，阿瑪總是帶着小筠來上課，數星期相處，阿瑪認識了見山的星期三店長Grace，也認識了一群經常在見山出沒的「同學仔」，從此覺得「見山就係我屋企啦，有屋企人喺度」。

所以逢星期三都帶小筠來玩，小筠有時跟着Grace畫畫，有時在空地玩吹泡泡，下個星期，「同學仔」Dino問小筠今天有沒有泡泡時間？小筠給了Dino一個擁抱。阿瑪說，小筠其實有點害羞，「如果佢去到陌生地方，其實係唔會咁活潑，但佢喺度好似喺屋企咁，就算見到唔係佢認識嘅人，佢都覺得係好人，佢好放鬆，所以佢成日都會唔見咗，跟咗唔知邊個走咗」。

阿瑪跟小筠說，這是最後一星期來見山，小筠聽了沒有表示，可能不知道「結業」和「告別」的意思。最後一個星期三，阿瑪穿著圍裙幫忙印刷「由字及興」字樣的帆布袋，小筠拿着一個小小的玩具器皿四圍變魔術，搖一搖器皿，一顆大骰子就變成了數顆小骰子。後來小筠也跟阿瑪一起幫忙印袋。「我覺得呢啲係我同佢喺呢度好珍貴、好特別嘅回憶。」

阿瑪一直以為見山會陪着女兒成長，想像女兒長大會帶朋友來見山，說起小時候的往事。阿瑪以為見山會是香港的百年老店，原本沒有急着過來，直至見山宣布結業，「我直情sad到呢，係一個畀雷劈嘅感覺」。

見山的美好是——阿瑪說：「其實我哋全部原本都係唔識嘅人，但好似喺呢度就會變成一個好融洽、好溫暖嘅街坊群體。」

星期四‧從街坊變店長

太平山街的蟬開始鳴叫。這星期，街坊Adrian每日來見山，看看有什麼需要幫忙。Adrian住在街尾，習慣從街尾到街頭沿路與街坊打招呼，最後一站是見山，書店是「街坊」，店長也是街坊，當店長小依想着要如何展示T恤商品時，就請Adrian從家裏拿一個衣架下來。

見山開業半年左右，Adrian已來訪見山，主動申請做一日店長，最後做了兩日，從此，見山成為她的午間唞氣站。她在中環工作，午飯時間想要唞唞氣，就坐電車來上環見山看看書，再買飯盒回辦公室。Adrian非常熱愛逛書店，相比之下，見山面積雖小，卻選書獨特，而且經常有新書，Adrian經常來光顧。

後來搬到街尾，Adrian一星期最少來見山3次，從前來買書，現在來見朋友，逢年過節也來飲飲食食，「老一輩咪成日都講話，我哋街坊鄰里好好啊，落到去樓下間雜貨舖可以擺低個細路打麻將嘅，𠵱家見山都係做緊呢樣嘢」。

星期五‧屋企以外嘅屋企

未有見山前，貓珊已常常來太平山街，她從前做建築保育工作，上環有非常多的歷史建築物，她也喜歡在這裏的咖啡店流連，但曾經有幾年時間不來，因為太平山街的主流是戴着太陽眼鏡、打扮新潮的人。後來見山開業，為太平山街帶來了很多讀書人，貓珊喜歡得天天來見山，令人誤會貓珊住在見山。

有段時間，貓珊天天都在見山外面的大樹畫畫。見山旁邊是卜公花園，一棵大榕樹靠着公園欄杆生長，成為了見山門外空地的一片大樹蔭，卻又不會遮擋陽光，只會在大家畫畫、看書、閒談、吃飯時飄落一片片葉，落下一顆顆果實，吸引雀鳥和蝴蝶飛翔。

貓珊形容見山是一個結界，每次打算來3分鐘，卻總是來了4個鐘。「我覺得呢度係屋企以外嘅屋企，同埋呢度環境好特別，係大樹下嘅倔頭路，坐喺呢度室外空間，會有好多你意想唔到嘅突發事情。」

貓珊形容老闆Sharon：「佢個人真係好怪。」貓珊曾經問Sharon借用見山收舖後的閣樓，Sharon說鎖匙就藏在見山附近的某個位置，叫她自行取鎖匙，接着說鎖匙長期藏在這裏，翌日還感謝貓珊把見山當作屋企。「呢件事係好奇怪，你個人幾好，你都會有少少顧慮將舖頭借畀人。」

接二連三的怪事還有Sharon買花買多了，就送給旁邊的郁鍵快餐，把花放在快餐店的餐桌。送花給鄰居有點老套，卻有感染力，貓珊說：「我本來都好驚做怪事，佢提醒咗我哋其實只要嗰樣嘢係你覺得啱嘅，你都可以去咁做，唔需要介意人哋嘅眼光。」

見山收舖才遇見Peter，他昨天來見山想買袋，猶豫未買，不甘心，今天袋卻賣光了，今天他想買一本書，猶豫要不要買，關店了，他只能明天再來。這樣說，他是連續3天都會來見山，而Peter只是出獄兩星期。暴動罪入獄時，他是大學生，獄中習慣天天閱讀，在報紙上一個不太起眼的小方格看見見山即將結業，幸好趕及來訪。他的出獄願望清單是「看醫生」和「去見山」。

從前只來過見山一次，當時書店只有他一個人和一個超級熱情的店長，他給店長嚇得逃走，一逃就是現在再來，看見非常多人，非常多鏡頭，「我好唔舒服啊，啱啱行過嚟，嘩！三四部攝影機對住……」但兩天都逗留了兩小時，感受這裏的氣氛。

「呢度又細，位又唔多，上落一定會撞到個頭，跟住書又少啦，以一間書店嚟講絕對係唔稱職嘅書店，但係你又莫名地喺呢度會覺得好舒服，呢度係一個好神奇嘅地方，磁石係會吸晒所有人過嚟。」

明天決定要來買書。後天要來送別嗎？「你咁問一問，一定又會嚟，其實我本身有好多重要嘅嘢做，但又硬係想嚟吓……你知道就係有好人喺呢度。」

星期六‧great good place

下午，後話文字工作室的編輯譚穎詩拿了60本書來見山，她原本是懷着送葬的心情來見山道別的，途中收到Sharon的信息說要補貨。後話曾在見山舉辦閱讀活動，「見山係特別聚人。見山嘅宣傳方式唔係好着重活動內容，今日下晝，有下午茶，啲人就嚟㗎喇，吓？我哋都未寫個活動內容畀佢？啲人係信任呢個空間多於個活動吸引佢」。

城市研究者黃宇軒（Sampson）也在見山，帶了100張印有見山照片的明信片派給讀者，他印了200張，明天再派100張。這是他感謝見山，以及記錄見山這個「景點」的方式。Sampson的著作十分暢銷，他卻會擔心書店是否想賣他的書，「見山好直接、快速、簡單，佢一無書就即刻同我講，唔會有任何猜度或者擔心，我又唔會怕自己太進取，佢哋好在乎賣書呢樣嘢，覺得推廣出去，賣得出係一件大事」。

他曾經很懷疑「書」這種創作形式，對見山的歸屬感卻成為了他寫書的動力，「原來有好嘅書店，係會令作者想出書，純粹有啲嘢想拎去間書店賣」。

未有見山前，Sampson也常常來太平山街，本來就很喜歡這個社區，後來見山出現，他在這裏賣書，認識了幾個談得來的店長，在這裏辦新書發布會遇上36℃高溫而讀者不肯離開……他眼中的「見山奇蹟」是書店令很多人有歸屬感，知道見山即將結業，他在Instagram寫道：「見山書店，就是那種讓人覺得一座城市有靈魂的great good place。」

見山不在了，Sampson還是會來太平山街，「如果無經歷過有見山可能會好啲，但如果經歷過有見山，我就可能會永遠都記得佢（太平山街）失色咗」。

貓珊說：「將來無咗見山，雖然見山個位置仲喺度，但都會唔同咗，因為𠵱家見山好似一間light house，好似一棵樹咁重要。」

Adrian說：「或者即使間店唔開，出面都會有一班人一齊聚會？我對空間嘅想像唔係咁窄，唔係開舖先會有人坐喺度。當然會覺得爭咗啲嘢。」

星期日‧少咗個一直行嘅朋友

見山在賣書，旁邊的郁鍵快餐今天不賣快餐，賣見山的書，是一日限定的「見山郁鍵分店」。貓珊在郁鍵簽書，Adrain在分發街坊煮的綠豆海帶湯，吳靄儀（Margaret）也帶來一大盒自製的薑曲奇餅派街坊，她說今天很開心，因為看見人人都很開心，「又食嘢啦、又拎嘢嚟啦」。

十來廿歲時，Margaret曾經幻想要開一幢店舖，地舖賣花，樓上賣蛋糕、麵包，3樓是書店，還要有個咖啡室供大家閒談、喝咖啡，她每次來訪見山都會帶自製的蛋糕、麵包來，「唔知點解覺得店長喺度可能肚餓」，來了很多次，才恍然發現見山就是她幻想過要開的店舖。

她喜歡見山的親切感，在這裏，「讀書」是一件很家常的事，是生活裏的一部分。她認為見山的親切感來自Sharon本人的親和力，體貼、有教養、很懂招呼人、很尊重年輕人……獨立書店的特色就是老闆個性的展現。雖然不是常來見山，卻漸漸和見山感情深厚，知道結業消息後，她很激氣，「如果有好嘅嘢而我哋去毁滅佢，其實係一種浪費，我覺得浪費呢樣嘢係不能夠忍受」。

Anson這天也來道別，一邊吃Margaret做的曲奇餅，一邊和見山認識的朋友「相認」，「因為係唯一一次可以一次過叫齊咁多人。大家與其好不捨咁去同一個地方講拜拜，其實更加似係去慶祝見山書店可以完成佢嘅任務或者里程碑」。

人潮裏遇見阿瑪和小筠，問小筠會否不捨見山，小筠拉着媽媽，想了幾秒，大力點頭。

榕樹下，畫家阿強一邊展示她的畫作與「報紙」，一邊和讀者閒談。她很意外今天有非常多外國人前來送別見山，他們都是街坊，雖然不懂中文，卻在見山買了她的《強報》。她教一個法國讀者用廣東話讀「阿強」。

阿強住在北區，很少來港島，最初是朋友介紹《強報》給見山。回想第一期《強報》，阿強有感自己畫功稚嫩，賣30元一份，真是會有人買嗎？見山卻一口氣入貨50份，印刷費回本了，更令阿強覺得：「就算再無人買，都一定有見山嗰50份！」阿強形容見山是自己創作路上的大恩人。

阿強總是在見山感受到「愛」，她爬斜路上來送貨，店長總是問她熱不熱，立即給她凍水，幾年合作，店長總是有求必應，令她感受到見山很珍惜創作者本人，而不是僅僅珍惜一本書。她也看見了店舖對所有花花草草的重視，悉心照顧和擺放大小盆栽，令她發現「見山愛大家」這句說話不是見山Instagram上面的一句邪教口號，而是實際行動。

這天，阿強中午來到見山，一坐7小時，本來在說：「都開心佢哋可以休息，始終無樣嘢可以陪到你成世嘅。」忽然見山熄燈了，全場人贈予掌聲，阿強頓了一頓，淚水打轉，「想喊𠻹，好似少咗個一直行嘅朋友」。立即有人問阿強食不食叉燒，阿強就和朋友去搶叉燒了。見山書店預備了叉燒、豆腐等食物感謝讀者。

這天下午，貓珊、阿瑪與小筠在見山旁邊的咖啡店畫畫，貓珊驚訝咖啡店的人全部都在看書，沒有人看電話。小筠即將幼稚園畢業，她低頭畫着兩幅畫送給見山，第一幅是：「見山弟弟！畢業啦！」第二幅是：「升小學啦（心）」。

文˙趙曉彤

圖˙朱安妮

編輯•王翠麗

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