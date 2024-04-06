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同場加映：舊代Samsung手機平板 加入AI行列

【明報專訊】年初Samsung推出Galaxy S24系列手機時，已預告Galaxy AI功能將下放至更多手機之上，現在兌現承諾了。Samsung上周推出One UI 6.1軟件更新，為部分舊代Galaxy手機或平板加入AI功能，包括了手機Galaxy S23系列、S23 FE、Z Fold5、Z Flip5，以及Tab S9系列平板。

在此重溫一下Galaxy AI的主要功能，部分功能即使離線都能使用。「聊天助手」Chat Assist支援13種語言互譯，寫信息時可以根據上文下理提供改寫建議與語氣調整；「通話助手」Call Assist提供即時語音和文字翻譯功能，而且能透過分割畫面，同步顯示雙語對話內容。現在翻譯功能支援普通話，以及英、日、韓、法等多國語言，但未有廣東話。

會議錄音轉文字 文書工作神隊友

Galaxy AI亦有很多修圖功能。用戶可使用生成式圖像編輯功能，調整相中物大小、位置及角度來改變構圖；編輯建議功能則提供修圖建議，讓照片更臻完美；拍攝影片時，Instant Slow-mo功能可透過AI生成額外畫面，以呈現流暢的慢動作效果。

其他實用功能有「筆記助手」Note Assist，可自動整理筆記格式、生成摘要和翻譯；「瀏覽助手」Browsing Assist可將一段長篇新聞濃縮為精簡要點；「轉錄助手」Transcript Assist可把會議錄音轉為文字紀錄，或進一步寫成摘要並翻譯；Circle to Search with Google則是一個方便的搜尋功能，用家只需在屏幕上畫圈，Google即會自動搜尋圈中內容。（Galaxy AI試玩重溫：shorturl.at/nyHS8）●

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