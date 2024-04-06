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e新品：Samsung $3298中階手機 旗艦級「保護罩」

【明報專訊】Samsung除了AI旗艦手機外，最近還推出抵玩的中階手機。Galaxy A55 5G售價$3298起，卻結合多項旗艦級功能於一身。Galaxy A55 5G是首部A系列手機支援Samsung的安全功能Knox Vault。此功能本來為高階機種而設，透過獨立而安全的執行環境，阻絕各種針對硬軟件的惡意攻擊。系統能加密儲存在手機中的重要資料，包括各種密碼、生物識別等，標榜即使手機不幸遺失，這些機密資訊也不會外泄。

升級處理器 防震夜攝高手

此外，多層防護保安平台Samsung Knox可即時偵測威脅及協同防禦，全方位守護用家的個人資料。透過安全和隱私儀表板，使用者可以輕鬆找出高危的Apps，隨時調整它們的權限。Quick Share的Private Share功能則讓機密檔案經過加密來分享，並限制截圖、下載及存取期限。除了軟體防護之外，Galaxy A55 5G還承諾提供4年的系統升級及5年的安全更新。

Galaxy A55 5G的拍攝質素也有高階水準，搭載升級版Nightography黑夜攝影技術，配合先進的影像信號處理器（ISP），大大提升低光下的拍攝表現，無論是夜景或是人像，都能呈現出色的清晰度與豐富層次。同時，Galaxy A55 5G支援光學防手震（OIS）及影片數碼防手震（VDIS），即使在移動中拍攝，畫面依舊穩定。

新機擁有6.6吋Super AMOLED屏幕，搭配Vision Booster智慧顯示技術，根據環境自動調校亮度。新機與Samsung生態圈中其他裝置完美整合，可完美連結Galaxy Fit3或Galaxy Watch6，隨時掌握健康數據。Auto Switch功能則能將通話自動切換到已配對的Galaxy Buds FE耳機，工作娛樂兩不誤。●

Samsung Galaxy A55 5G

系統：Android 14

屏幕：6.6吋2340×1080解像度120Hz Super AMOLED

處理器：Exynos 1480 Octa-core（2.75GHz, 2GHz）

內存／儲存空間：8GB／128GB、12GB／256GB

Sim：雙nanoSim

三主鏡頭：5000萬像素f/1.8、1200萬像素超廣角f/2.2、500萬像素微距f/2.4

前置鏡頭：3200萬像素f/2.2

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.3／NFC

電池容量：5000mAh

其他：外置microSD、25W快充、IP67、屏幕下指紋辨識

體積：161.1×77.4×8.2 mm

重量：213g

售價：$3298（8GB＋128GB）、$3698（12GB＋256GB）

查詢：3698 4698（Samsung）

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