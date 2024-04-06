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$7498新旗艦玩人工智能 ASUS AI手機生力軍 廣東話即譯

【明報專訊】來到2024年，智能手機不單止用來上網、打機、拍攝那麼簡單，更要加入「AI人工智能」這個新賣點。不過要如何活用這個新功能，一眾廠家都仍在摸索之中。ASUS新推出的Zenfone 11 Ultra亦加入AI大家庭，其即時翻譯功能更對應廣東話，究竟表現如何？

ASUS正式發表最新旗艦智能手機Zenfone 11 Ultra，機價$7498起，搭載高通最新的Snapdragon 8 Gen 3旗艦處理器、最高16GB LPDDR5X記憶體、512GB UFS 4.0儲存空間，CPU及GPU效能分別較上一代提升30%及25%，為AI的運算力需求打下基礎。

說到重點的AI應用，Zenfone 11 Ultra主要應用於搜尋資料、語音翻譯、筆記等，讓手機成為私人智慧助理。首先是「AI搜尋助手」，即使離線下都能快速搜尋手機內的照片、App及系統設定，只要輸入關鍵字就能立即找到相關內容。

按用家要求 十數秒生成桌布

「AI即時通話口譯」支援通話中雙向即時翻譯，外遊時輕鬆溝通無障礙。如果不方便說話，亦可以用鍵盤打字，然後直接輸出語音翻譯。此功能暫時對應中、英、日、韓、法等多國語言之外，還支援廣東話！另一功能「AI錄音筆記」，開會時可將對話內容即時轉錄成文字，事後還能自動生成重點摘要，是公務的得力助手。不過說到這兩個功能收聽語音的準確度方面，由於現時此功能仍屬beta版本的關係，記者發現英文、普通話的翻譯準確度可超過九成，但廣東話就差一些，準確度只有約五至六成左右。

「AI語音降噪」是另一實用功能，能智慧辨識並抑制環境噪音，無論是在喧鬧的咖啡廳或是人聲嘈雜的辦公室，通話或錄製語音信息都能保持清晰。記者試用覺得降低背景雜音的效果不俗，也不會令人聲不自然。

想打造個人風格的手機界面？「AI智慧桌布」透過學習使用者的喜好，一鍵生成符合個人品味的專屬桌布。先要下載AI套件，然後在設定桌布時選擇「AI智慧桌布」，便可以一步步選擇自己的要求，最後自動生成。記者實試，只需要十數秒便生成一張獨一無二的桌布，十分有趣。

新增3倍遠攝 辨識主體模擬景深

Zenfone 11 Ultra的相機系統也加入AI演算法。「AI人像錄影」能即時辨識畫面中的人物或主體，模擬更像真的淺景深效果，人像影片更有電影質感；「AI防手震」與「AI圖像優化」則讓畫面細節更豐富鮮明。

至於相機規格，機背由雙鏡增至三鏡，新加入3200萬像素的3倍長焦鏡頭，支援30倍數碼變焦；主鏡頭搭載了5000萬像素的Sony IMX890感光元件，配合升級至3.0的六軸防手震hybrid雲台，即使手持邊跑邊拍，影像依然穩定清晰；而1300萬像素的120度超廣角鏡頭，用上自由曲面設計鏡片，以減少畫面變形問題；自拍方面，前鏡頭視角擴展至90度，即使多人自拍都能輕鬆入鏡。

屏幕佔比94% 畫面流暢省電

Zenfone 11 Ultra擁有一線旗艦手機的硬件配置。6.78吋的LTPO AMOLED幼邊屏幕，屏幕佔比達94%；更新率高達144Hz，並且會依不同使用環境而動態調整，畫面保持流暢又省電。屏幕亮度最高2500尼特，即使在強烈陽光下也清晰可視。屏幕用上Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃，耐刮耐摔亦抗衝擊。手機本身的防水防塵亦達IP68等級，不論雨天或是出遊玩水都毋須擔心。

它的音效表現也不馬虎，由音響專家Dirac調校的雙立體聲喇叭，體積較前代增大25.2%，低頻表現更飽滿。手機可透過Dbass技術智慧提升音量，以保持音質不失真；也搭配3.5mm耳機孔，可外駁喇叭或高階耳機。電量方面，內置的5500mAh電池支援65W快充技術，並首度加入15W無線充電功能，充電更便利。

鏡像功能 無縫連接平板筆電

作為ASUS旗艦手機，Zenfone 11 Ultra對於跨裝置的整合也下足工夫。它可以與自家品牌的GlideX共享技術無縫連結，透過手機鏡像功能，輕鬆在平板或筆電上檢視、分享手機內的照片影片，將手機化身為電腦的延伸屏幕，或是運用手機鏡頭來開視像會議。Zenfone 11 Ultra亦支援Microsoft的手機連結及跨平台技術，與Windows電腦連結後，不必轉移檔案，就能直接存取、編輯手機中的內容；手機來電或簡訊也能在電腦上接聽回覆，真正做到無縫整合，大幅提升工作效率。●

ASUS Zenfone 11 Ultra

系統：Android 14

屏幕：6.78吋 2400×1080 解像度144Hz AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

內存／儲存空間：12GB／256GB、16GB／512GB

Sim：雙nanoSim

三主鏡頭：5000萬像素f/1.9、3200萬像素3倍光學長焦f/2.4、1300萬像素超廣角

前置鏡頭：3200萬像素22mm焦距

網絡：5G／Wi-Fi 7／藍牙5.3／NFC

電池容量：5500mAh

其他：3.5mm輸出、65W快充、IP68、屏幕指紋辨識、8K@24p拍片

體積：163.8×76.8×8.9mm

重量：225g

售價：$7498（12GB／256GB）、$8498（16GB／512GB）

查詢：3582 4770（ASUS）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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