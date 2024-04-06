食宿安排：菲式貴賓服務 兩手揈揈起行

我們入住的度假村Mayfair Resort，老闆為香港人，規模不算大，客房附有冷氣及熱水淋浴設備。用餐區供應西式自助早餐，適合港人口味。度假村內設有一個近3米深的小型泳池，適合潛水學員上堂練習。

船員幫忙搬運裝備、穿蛙鞋

在港潛水，最勞累就是搬運、組裝和穿上裝備，還有之後回家清洗；在菲律賓潛水的賣點之一，就是有船員幫忙從酒店把裝備搬上船、組裝，甚至連蛙鞋都幫你穿好，你直接跳下水便可；若願意支付更多小費，還可請職員代勞清洗裝備。今次菲律賓之旅全程船潛，毋須背着裝備上路，亦不用在岸邊與海浪搏鬥等待上岸。每次休息時間均可在船上吃牛奶蕉、喝熱茶，甚至有小艇駛近叫賣新鮮椰青。

飲食方面，邦勞島有大量韓國遊客，因此島上有不少韓國餐廳和燒肉店。其中一間網紅餐廳Ubeco，亦是由韓國人經營，在Google食評上有4.8分。店內環境優美，食物亦非常出色，特別是法式西多士，我們一行數人連續吃2天都不厭倦。

Mayfair Resort網址：shorturl.at/bGNS5

Ubeco網址：www.ubeco-bohol.com

[迷途旅人]