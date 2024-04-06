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迷途旅人

高CP值新手潛點 菲律賓邦勞 親親小鯊魚

【明報專訊】潛水界人士常說，擁有OW（初階牌照）、AOW（進階牌照），加上高氧潛水牌照（在特定深度範圍可延長潛水時間） ，基本上足夠在很多以旅遊為主的潛水區域中暢通無阻。記者去年考取了3個潛水牌照後，與潛伴一起到菲律賓邦勞島（Panglao）潛水。

為何選邦勞？對新手來說，此處以照顧周到、性價比高而聞名。撇除首尾兩天交通時間，4日內下潛13次，雖然未見許多大型或香港少見的海洋生物，但勝在水清景靚，我們更曾在約20米深的海底洞窟裏遇見2條長約1米的小鯊魚，樂不可支。

邦勞島位於菲律賓熱門旅遊點保和島（Bohol Island）的西南方，兩島之間有大橋連接，交通方便，可一併遊覽。

正式潛水前，帶隊的導潛先要了解各團員的「潛能」，以便安排合適潛點。到達後翌日，我們先在適合初階潛水人士的潛點Doljo來一次測潛（check dive）。Doljo的感覺有點似香港的橋嘴，而邦勞大部分潛點地形都與Doljo相近，通常入水後，一邊是長滿珊瑚礁、住滿細小海洋生物的峭壁，另一邊是無盡的深藍大海，偶然會遇上海龜或魚群，幸運的話還有機會看見魔鬼魚。

4日潛13次 熱點Balicasag須預約

邦勞及保和島擁有5個熱門外島潛點，當中最著名要數Balicasag，是位於邦勞西南方的一個小島，從邦勞的Alona Beach出發，船程大約1小時。Balicasag受菲律賓政府規管，每天只限150名潛水客到訪，每人每天只可下潛2次，到訪前必須經潛水店預約。的確，這裏的海水特別藍、特別清，光是在船上望，已經叫我們忍不住嘩嘩聲了；一落水已立即看見海龜，潛伴甚至興奮地追着牠，但記緊留意上升速度不可太快，或者追到忘記潛伴及自己的安全啊！

菲律賓全年都適合潛水，水溫保持在25℃至30℃左右，其中以12月至翌年5月為最佳季節，因遇上颱風機率較低。我們的潛水之旅大約在去年中秋節前後，剛好遇上颱風小犬，雖沒有正面吹襲邦勞，但亦有少許影響，從沙灘遠望都見白頭浪，船長亦盡量避免前往太遠的潛點。又因颱風關係，前往Balicasag及其他較遠的潛點時，海面較大浪，加上整天潛水頗疲累，特別容易頭暈不適，建議準備暈浪丸及藥油。

潛水講求天氣及運氣，基本上這次旅程沒有看見很多「大嘢」，只見過幾隻海龜和一些沙甸魚群。最驚奇的是旅程尾聲，在海底洞窟內看見鯊魚！導潛用搖鈴呼喚我們游近，只見2條各長約1米的小鯊魚躲在洞內，由於洞內較暗，加上當時深度有約20米，要以電筒照明才能看清楚牠們的真面貌。2條鯊魚似乎對好奇的人類見怪不怪，自得其樂。第一次看見野生鯊魚的心情十分激動，連呼吸都不禁變得用力一點！導潛又說保和島南邊的Lila有更多機會看見鯨鯊，但該處的鯨鯊是因為被人類餵飼才會停留，長遠而言，會影響牠們的洄游習性甚至繁殖，因此我們並無選擇前往。

深潛37米探沉船 留意NDL限時

新手在香港甚少深潛逾20米，主要因為地形所限，適合新手的潛點通常沒那麼深。在邦勞我們則會經常保持在20至25米水深處，其中一次下潛更達到37米深，看水底一艘小型沉船。若與本港西貢的海下沉船比較，依附着邦勞沉船生長的珊瑚和魚類不算多，船隻比較細，但勝在水清，一眼望清全貌。如果海下遇上水清的日子，個人則認為是海下較優美。

深潛探沉船，最刺激莫過於望着潛水表的NDL（免減壓極限）數字不停減少。NDL是指示潛水員在特定水深可逗留的最長時間，潛水表會按用家身處的深度來計算，提醒潛水員還能停留多久。總之大家切勿得意忘形，以免樂極生悲。

上水前安全停留 賞沙甸魚「風暴」

潛水員上水前，必須在5米深位置「安全停留」3分鐘，以釋放體內氮氣。平日在香港，安全停留時主要與潛伴「你眼望我眼」，或者練習「打泡泡」；但在邦勞的3分鐘卻異常精彩，由於有足夠光線透射，可看見大量軟珊瑚和魚類，猶如置身水族館一般。記得其中一次安全停留時，又讓我看見海龜，另一次則看見沙甸魚「風暴」。

新手潛水通常比較緊張，若大浪、水濁更會影響表現。在邦勞潛水的4天來說，水中能見度基本上有20米，間中有小量浮游物，若與其他熱門潛點比較，不算超級「大藍水」，但亦無令我們一衆外潛初哥失望。同行潛伴更笑指，一跳落水已經感到畏高。導潛說，若能見度只有10米，水况已經算差，我們笑說10米能見度在香港已經非常有驚喜了！

文：楊佩珊

美術/謝偉豪

編輯/梁小玲

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