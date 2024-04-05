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開眼 建築

中環「曲高」新地標 映照都市流動光影

【明報專訊】坐落中環核心商業區的新建築The Henderson落成不久，現代高樓建築一般可用「拔地而起」形容，但這棟新廈更是「離地而起」。建築師以低層雙層大堂「抬高」樓身，連通臨近公園和天橋；蒐羅全球玻璃供應商，務求用超過1000種弧度的曲面玻璃佈置外牆，不讓其成為又一棟港人見慣見熟的高樓。

「不做悶盒子」 曲面玻璃具未來感

不客氣的網民，曾評價這棟位於美利道2號、樓高190米的甲級商廈The Henderson形似疊起的礦泉水樽。這曲面外形，是恒基與Zaha Hadid Architects（ZHA）建築事務所特意採用的設計。「我們不想再做一個很悶的盒子。」負責統籌建築項目的恒基地產地產策劃（二）部高級副總經理吳樹強受訪時說，恒基的願望是把這棟樓設計成香港21世紀的標誌建築。

「香港很多標誌性建築都是上個世紀的產物，比如滙豐銀行總部和赤鱲角機場。」The Henderson設計概念來自代表香港的洋紫荊，取其含苞待放的狀態。2017年投得這塊地後，恒基邀請不同建築事務所提供設計方案，最終選擇與已故未來主義建築師Zaha Hadid創辦的ZHA合作。

吳樹強笑言，選擇ZHA不是因為它的名氣，而是方案符合需要。他說中銀大廈比The Henderson高很多，但行人不會覺得後者很細小。目前的建築設計方案，把樓宇分成3節，視覺上讓人有高度參照的標準，「不是就咁一嚿嘢」。曲面玻璃反射下，香港變得futuristic（未來感），周邊公園和建築物扭曲變形。

掅起「洋紫荊」 隱藏冷氣機

中上環和金鐘在舊日城市規劃下，建築依軸線連起，「從太子大廈那邊望過來，你會見到中環中心商業區、終審法院、遮打花園，我們的大廈連成一線，這個地點本身是優越的」。於是他們想到用洋紫荊花蕾，將之拆解為不同視覺元素，以回應地勢，「既要四平八穩，也要有玩味」。

吳樹強說在高密度城市建造新建築時，避免加劇人們的不適感很重要。「這座大廈跟其他大廈小小不同的地方，是它被『掅起』了。我們將1樓大堂部分指定做公共空間，又額外把3樓大堂連通行人天橋，可以24小時使用，空間和視覺上令城市更連通。」此外，The Henderson的冷氣機沒有如大多數商廈般放在天台，反倒罕見地放置在10、11和23樓的寶石形鏤空外牆後，以避免大廈影響沿岸景觀，除了四邊立面外，向天的一面亦要美觀。

ZHA總監Sara Klomps受訪時建議視The Henderson為美利道的垂直延伸。這次建築項目在相對窄小的地塊上興建，她說是挑戰，但同時為他們帶來「正面的張力」，嘗試與中環對話，用新的形態（typology）來回應。

「綠洲」坐落高密度城市

ZHA曾在香港知專設計學院（HKDI）設「城市境築」展，以垂直都市主義（vertical urbanism）形容事務所就密集都市提出的設計理念。ZHA首席建築師Patrik Schumacher表示，不少現代大廈仍在福特主義中，重複摩天設計，結構上抗拒複雜空間；直插地面的樓宇，每層都是同一模樣。

Zaha Hadid不少建築作品佔地廣闊，把向上發展的摩天大廈旋轉90度，變成一道「橫樑」，挑戰舊時代的建築思維。在香港這片彈丸之地，是否必須認命，只能向上發展？Schumacher不認同。他解釋，垂直都市主義提倡增加建築密度，同時設置多樣空間，讓不同使用者交流合作，促進創意和生產力。Zaha Hadid橫向設置的公共空間，再轉回90度，同樣可以用在垂直的大廈中。

吳樹強指出，香港的城市化區域只佔整體面積約四分之一，經濟活動集中在小範圍內，是超高密度城市，「但這樣又有個好處，是樣樣都好有效率，就是說我們不要那麼負面去看高密度這回事。因為全球暖化，大家都講減排、節能，其實高密度城市更有條件做這件事」。Klomps則認為，香港的地貌其實蘊藏對城市發展的更好答案；相比其他大範圍城市化的都會，香港把城市空間壓縮，能讓植被環境繼續保留。

添休憩藝術氣氛 吸引辦公

都市主義強調建築物和環境的關係，Klomps認為首先要盡用完善的交通網絡。The Henderson西面靠近中環中心商業區，東面就是金鐘，西北面向信德中心，南向則是山頂。這裏本來是美利道停車場，東面緊接紅棉路至金鐘行人天橋，變身後新建築也繼承這個特點。此外，除了第22層的空中庭園，地面層也種了樹木和植栽，融合毗鄰的遮打花園、琳寶徑休憩花園和香港公園；The Henderson也要做片都市綠洲。

園境和走廊面積愈大，整體辦公室面積無疑愈小，但令空間暢通易達能帶來額外好處。對吳樹強而言，商廈建築的另一個任務，是吸引人們回辦公室辦公。他說：「寫字樓要有趣味，增加休憩和藝術氣氛，令人覺得everything run under one roof（一應俱全），比家中做事更舒服。」The Henderson亦採用側面核心鋼結構建構量體，增加採光範圍，再選購特製玻璃，濾走紅外線和紫外光，「射進來的都是cool bright daylight，舒適又節能」。

公眾未必有機會登上The Henderson 8米樓高、無樑結構玻璃天幕宴會廳，盡覽廣闊天際和城市全景，但仍可在大廈外上千種玻璃反射中觀看美利道，或到中環畫廊H Queen's，觀賞以這棟大廈為靈感的藝術創作（明晚8時閉幕），從中發現四方大廈以外的香港。

文：梁景鴻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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