繽紛HONG KONG 融入香港獨特城景

數香港必睇靚景的代表,維多利亞港穩入三甲;在擁有這無敵海景的尖沙嘴「海運觀點」上,最近出現巨大的HONG KONG地名標誌,非常適合打卡。此城市標誌作為「Planet Walala@海港城」彩色公共藝術企劃項目之一,由法國知名藝術家Camille Walala設計,勾畫出她眼中香港的輪廓。

強烈視覺衝擊 帶來正能量

以創作大型公共藝術作品聞名的Camille,非常重視快樂,從大型壁畫、3D裝置,到室內及舞台布景設計,都使用大膽色彩、調皮形狀和幾何圖案,帶來強烈視覺衝擊,讓每個看到作品的人都感受到歡樂和正能量。她的成名作包括2015年在倫敦Shoreditch街頭創作的Dream Come True Building,及後與多個國際品牌合作,作品遍佈世界各地,如英國、美國、西班牙等。她表示:「我很高興能夠幫助這個世界變得更美好,我只試着讓人們在街上微笑或是遇到意想不到的事情。」

「這裏充滿了能量,我很喜歡香港的建築,例如當我第一次到達機場時,看到這座大建築,感覺自己就像在科幻電影中一樣,與歐洲的建築非常不同,這裏十分迷人。」Camille曾多次來香港,總是被多樣的建築物吸引,它們彼此相鄰,非常緊密。她的創意製作人Julia Jomaa也指,「建築物之間沒有太多空間,當你在建築物之間移動時,視角中的城市景觀也發生了變化」。這也成為了Camille的創作靈感。

特定角度、距離才看到標誌字樣

波浪線、長方形、圓形……鮮豔的幾何圖案,加上馬賽克般的方格紋,高低錯落且重疊地排列在一起,只有站在特定角度及距離才會看到HONG KONG字樣,作品因此名為Now You See It Now You Don't。城市標誌高3米、闊6.5米,以美麗維港作背景,整體設計亦以海藍色為主。設計呼應香港密密麻麻的高樓大廈,並融入本地特色,以波浪線條代表維港海浪,凹凸浮雕設計則借鑑商業大廈的窗戶特色,表面的方格細節取材自香港的紙皮石。她表示在倫敦很少看到建築裏有舊瓷磚,就像是一種古老與現代的融合,所以也將這個元素加入作品。

穿梭七彩迷宮重拾童心

欣賞完城市標誌,不妨走到旁邊平台的迷宮逛逛。這是Camille首個戶外迷宮藝術裝置A-MAZE,為倫敦Now Gallery的Walala×PLAY藝術迷宮的延伸創作,既是藝術裝置,亦是充滿活力的玩樂設施和公共休憩空間,延續城市標誌的亮麗色彩,牆壁皆以奇形怪狀及鮮豔立體的幾何圖案組成。有別於傳統迷宮,不同高度的牆壁設有大大小小的開口和窗戶,隨時能看見其他人在旁邊出現,自由穿梭,增加人與人在迷宮內的互動。她希望每個人都能透過迷宮,擁抱色彩帶來的愉悅感,重拾童心探索身邊的新事物,單純享受遊玩的快樂。她笑言:「有時成年人可能會變得過於嚴肅,讓他們重拾童心是件好事。」

作品Rush Hour取材自香港

Camille近年熱中於繪畫,她首次於海港城美術館舉辦個人畫展Metropolis(大都會),展出12幅全新手繪畫作。顧名思義,作品靈感來自世界各地建築物,並繼續以她擅長的Tribal-Pop風格和幾何元素,將不同建築的外形和細節融合成新畫作,展現城市的建築美學。其中作品Rush Hour取材自香港,受日常生活的小細節啟發,構圖比過往作品有更多層次,密度更高,呼應香港密集的建築及忙碌緊張的日常;豐富的顏色亦代表香港五光十色的能量。Camille表示,今次的畫展對她來說是極富挑戰的項目,相比大型創作,在細小的畫布上繪畫需要提前思考,並更精確地構圖及用色。「有時身為藝術家就是想嘗試不同領域,而我發現在畫布上繪畫更難,因為很難做到在有限空間上繪畫,而不會出現錯誤,一切都需要更加仔細地構思。」

香港城市標誌

Now You See It Now You Don't

日期:即日起常設展出

時間:上午10:00至晚上10:00

地點:海港城海運觀點

藝術迷宮裝置A-MAZE

日期:即日至4月21日

時間:上午10:00至晚上10:00

地點:海港城海運觀點平台

Camille Walala個人畫展Metropolis

日期:即日至4月21日

時間:上午11:00至晚上10:00

地點:海港城美術館(海港城海洋中心207號舖)

文:陳真紀

編輯:梁小玲

設計:賴雋旼

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]