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開眼 玩樂擴志

繽紛HONG KONG 融入香港獨特城景

【明報專訊】一個地方的名字，多少也反映和見證了當地歷史的發展，背後也代表大家與地方的情感連結。不少旅遊勝地都有巨型的地名標誌，例如首爾各地的I·SEOUL·U、多倫多彌敦菲臘廣場的TORONTO、洛杉磯荷李活山的HOLLYWOOD等，是遊客影相留念的好地方。最近，尖沙嘴海港城觀景台「海運觀點」也出現了色彩繽紛的城市標誌HONG KONG，旁邊平台更設迷宮藝術裝置，吸引遊人駐足欣賞打卡！

數香港必睇靚景的代表，維多利亞港穩入三甲；在擁有這無敵海景的尖沙嘴「海運觀點」上，最近出現巨大的HONG KONG地名標誌，非常適合打卡。此城市標誌作為「Planet Walala@海港城」彩色公共藝術企劃項目之一，由法國知名藝術家Camille Walala設計，勾畫出她眼中香港的輪廓。

強烈視覺衝擊 帶來正能量

以創作大型公共藝術作品聞名的Camille，非常重視快樂，從大型壁畫、3D裝置，到室內及舞台布景設計，都使用大膽色彩、調皮形狀和幾何圖案，帶來強烈視覺衝擊，讓每個看到作品的人都感受到歡樂和正能量。她的成名作包括2015年在倫敦Shoreditch街頭創作的Dream Come True Building，及後與多個國際品牌合作，作品遍佈世界各地，如英國、美國、西班牙等。她表示：「我很高興能夠幫助這個世界變得更美好，我只試着讓人們在街上微笑或是遇到意想不到的事情。」

「這裏充滿了能量，我很喜歡香港的建築，例如當我第一次到達機場時，看到這座大建築，感覺自己就像在科幻電影中一樣，與歐洲的建築非常不同，這裏十分迷人。」Camille曾多次來香港，總是被多樣的建築物吸引，它們彼此相鄰，非常緊密。她的創意製作人Julia Jomaa也指，「建築物之間沒有太多空間，當你在建築物之間移動時，視角中的城市景觀也發生了變化」。這也成為了Camille的創作靈感。

特定角度、距離才看到標誌字樣

波浪線、長方形、圓形……鮮豔的幾何圖案，加上馬賽克般的方格紋，高低錯落且重疊地排列在一起，只有站在特定角度及距離才會看到HONG KONG字樣，作品因此名為Now You See It Now You Don't。城市標誌高3米、闊6.5米，以美麗維港作背景，整體設計亦以海藍色為主。設計呼應香港密密麻麻的高樓大廈，並融入本地特色，以波浪線條代表維港海浪，凹凸浮雕設計則借鑑商業大廈的窗戶特色，表面的方格細節取材自香港的紙皮石。她表示在倫敦很少看到建築裏有舊瓷磚，就像是一種古老與現代的融合，所以也將這個元素加入作品。

穿梭七彩迷宮重拾童心

欣賞完城市標誌，不妨走到旁邊平台的迷宮逛逛。這是Camille首個戶外迷宮藝術裝置A-MAZE，為倫敦Now Gallery的Walala×PLAY藝術迷宮的延伸創作，既是藝術裝置，亦是充滿活力的玩樂設施和公共休憩空間，延續城市標誌的亮麗色彩，牆壁皆以奇形怪狀及鮮豔立體的幾何圖案組成。有別於傳統迷宮，不同高度的牆壁設有大大小小的開口和窗戶，隨時能看見其他人在旁邊出現，自由穿梭，增加人與人在迷宮內的互動。她希望每個人都能透過迷宮，擁抱色彩帶來的愉悅感，重拾童心探索身邊的新事物，單純享受遊玩的快樂。她笑言：「有時成年人可能會變得過於嚴肅，讓他們重拾童心是件好事。」

作品Rush Hour取材自香港

Camille近年熱中於繪畫，她首次於海港城美術館舉辦個人畫展Metropolis（大都會），展出12幅全新手繪畫作。顧名思義，作品靈感來自世界各地建築物，並繼續以她擅長的Tribal-Pop風格和幾何元素，將不同建築的外形和細節融合成新畫作，展現城市的建築美學。其中作品Rush Hour取材自香港，受日常生活的小細節啟發，構圖比過往作品有更多層次，密度更高，呼應香港密集的建築及忙碌緊張的日常；豐富的顏色亦代表香港五光十色的能量。Camille表示，今次的畫展對她來說是極富挑戰的項目，相比大型創作，在細小的畫布上繪畫需要提前思考，並更精確地構圖及用色。「有時身為藝術家就是想嘗試不同領域，而我發現在畫布上繪畫更難，因為很難做到在有限空間上繪畫，而不會出現錯誤，一切都需要更加仔細地構思。」

香港城市標誌

Now You See It Now You Don't

日期：即日起常設展出

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：海港城海運觀點

藝術迷宮裝置A-MAZE

日期：即日至4月21日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：海港城海運觀點平台

Camille Walala個人畫展Metropolis

日期：即日至4月21日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點：海港城美術館（海港城海洋中心207號舖）

文：陳真紀

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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