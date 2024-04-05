展出首批受贈藏品 火車頭古董鐘 「駛」入香港故宮

香港故宮文化博物館正舉行首個館藏專題展覽，名為「樂藏與共——香港故宮文化博物館首批受贈藏品展」，包羅12名藏家捐贈的珍寶。公眾不單可透過近百件珍品了解捐贈人及其收藏和藝術創作的故事，亦可從實物中學習藝術、歷史和文化價值。

胡藻斌繪虎 深入虎穴觀察

博物館於2022年開幕前後，吸引不少香港收藏家和藝術家捐贈個人珍藏，成為博物館首批收藏品。博物館在2年多內接受捐贈的藏品數量超過1100件。是次展覽按藏品類型分為5個單元，展出金屬、書畫、家具、宗教藝術及陶瓷類文物，年代跨越新石器時代至21世紀，展現中國數千年工藝和美學的演變和發展，是一部立體的歷史教科書。

金屬類文物涵蓋金器、青銅器和琺瑯器，展示中國金屬工藝發展的成就，以及中外文化交流的成果。書畫類文物以畫家胡藻斌（1897至1942年）遺作為主。胡藻斌原習國畫，後赴日本學習藝術，以畫虎聞名於世。他曾深入虎穴，了解老虎生態並探索其肌理，故他繪虎寫實精巧，作品亦隱喻國家自強復興。至於家具藏品，館方則向大家展示一批線條優雅、風格簡練的明式家具，當中的榫卯結構機巧精密；另外亦有一些明代黑漆嵌螺鈿家具，其表面光彩奪目，展現明人風雅的意趣與工匠高超的技藝。宗教類文物則以織繡唐卡為焦點，其色彩極盡繽紛，以平面藝術講述佛道傳承的事迹。陶瓷類文物方面，展品反映出新石器時期的彩陶製造技術，亦有清麗絕美的明清瓷器，一站式讓公眾一睹中國古代陶瓷藝術和科技的輝煌成就。

獨角翼馬形牌飾 手工細緻

在金屬類文物中，「獨角翼馬形牌飾」十分吸睛。它由以收藏中國古代飾品聞名的夢蝶軒主人盧茵茵和朱偉基捐贈。在古代，金的來源稀少，但它不會氧化且延展度高，又有容易加工等特性，是珍貴的飾品才會用到的材料。此品便把黃金器物的尊貴優點發揮到極致，值得大家駐足細心察看其細緻紋飾和手工。另一亮點是在今次展覽中首度亮相的「火車頭式鐘」（約1900年），它是在香港特別行政區政府文化體育及旅遊局的「香港故宮文化博物館——文保專家駐館計劃」下，經北京故宮博物院的文物保護專家和香港故宮文化博物館合力修復的其中一件作品。火車頭式鐘不單吸引愛好鐘表的藏家，其高度玩味的外表和機械結構，同樣吸引小朋友觀賞。

樂藏與共——香港故宮文化博物館首批受贈藏品展

日期：即日至2025年3月31日

地點：香港故宮文化博物館展廳6

查詢：www.hkpm.org.hk

訂票詳情：西九文化區網上購票平台和票務伙伴平台購買或預訂門票

文：呂一心

編輯：朱建勳

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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