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開眼 大都會文藝誌

【東京】導錯遊

【明報專訊】春暖人們蠢蠢欲動，住在東京的我們接二連三有家人和友人來訪，家中成了airbnb。可恨我應該是導錯遊的天才，大多真正的景點都未曾去過，於是帶人去觀光之類總是有點bug。例如去了櫻花還未盛開的「花見」野餐、進了不好吃的餐廳、搞錯「shopping」應要去哪裏、去了太日常無特色的地方、在車站迷路、忘記預訂座位等。都唯有大笑講句「（都是只為）回憶啫、回憶啫」，輕輕略過。

住在柏林8年的朋友A相隔多年沒見，第一次來到日本，相約一同前往町田市立國際版畫美術館看展覽。版畫美術館位於芹ヶ谷公園，因位置交通不便，總是人煙稀少。我常害怕它有天會結業，我還幾喜歡它的中世紀建築和有點舊式酒店氣氛。從町田站走到版畫美術館約20分鐘路程，有嚴重花粉症的我們同樣沒有賞花的念頭，路途的櫻花卻剛好終於開了。花粉飛揚，我們互訴近况。她在柏林讀碩士，同時營運一個空間，實驗無階級方式進行藝術干預，試以一些新的形式去探索藝術、政治和社區。最近她在那裏策動了版畫和小誌（zine）製作工作坊，聚集一些想法相近的人。

我們去看的展覽是「版畫的青春 小野忠重與版畫運動」，展示關東大地震後，日本1930至1940年代一場以「版畫大眾化」為目標的版畫運動。主要圍繞小野忠重（1909-1990）和武藤六郎（1907-1995）在內的一群不到30歲年輕人成立的「新版畫集團」和「造型版畫協會」的刊物和版畫作品。除了發布季刊，小野忠重等人也在勞動者和農民聚集的地方、工場、農村、學校等場地作展覽。

由於這展覽重點關注小野忠重等人在版畫運動（printmaking movement）刊登年輕人的作品，未有展出以版畫作為媒介的抗爭運動（protest movement）類型的作品，我想展覽不如友人A想像般。哈哈，是bug啊！但是快樂bug。

在外地生活的我們確實各有難處，我想現今見步行步幾乎是常態。我們談到60歲的想像，都是關於如何堅持和取捨。她總是能明確說出自己不想成為的人，也是一種好指引。正如友人說「難關難過關關過」，高山低谷遇見時再散散步。

文：陳楚翹

（從事藝術創作，現居東京）

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