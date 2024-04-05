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開眼 大都會文藝誌

【倫敦】AI藝術=洪水猛獸？

【明報專訊】我在藝術大學修讀的課程，可以用掛羊頭賣狗肉來形容。明明是攝影課程，卻沒有任何一堂課與攝影技術相關，反而每周有兩課專修當代哲學的講座。說是哲學講座，卻不是那種追求思辨的課堂，而是集中探討當代哲學如何影響藝術家對影像的看法。而其中一個至今我還在研習的課題，就是如何看待「人機交互」產生的藝術品。

人工智能、Metaverse、Art Tech、NFT、VR/AR、沉浸式互動……近年這些buzzword在藝術界基本上是一浪接一浪。有新技術出現終歸是一件好事，就比如攝影的出現令繪畫從寫實的枷鎖中解放一樣。可惜的是，目前這些熱潮退卻的速度亦是飛快，就像最近NFT與Metaverse已經被打入冷宮，漸漸消失於大眾視線之中。不禁想問，究竟是這些技術不適合用於藝術創作？是技術未成熟？還是我們只是一直用舊的一套去看待新的東西？

就好像人工智能進行的創作，很多人乍聽之下，就會直接聯想到AI如何威脅創作者的生存空間，如何消滅、取代人類之類的說法。就像2023年Sony世界攝影大賽，就有一個由AI創作的作品得獎惹起爭議。一直覺得這件事就好像拿一張照片去參加寫實繪畫大賽一樣，只是一個偽命題。OK，這個圖像引起了大眾對AI的警戒（更主要的是引起專業攝影師對失業的恐慌），然後呢？就沒有然後了。

我認為把AI用於藝術的本質，不在於能做出多少幾可亂真、超越專業的作品，而是它的學習過程。藝術家運用怎樣的指令、AI用怎樣的資料集來學習、如何去運用這個演變的過程，才是以AI作為工具創作的人必須考慮的一點。

說了一大堆，其實是因為我最近看了一個展覽，Refik Anadol在倫敦蛇形畫廊展出的Echoes of the Earth : Living Archive。這個展覽目前非常火熱，因為它「沉浸式」的大型投射裝置非常適合出現於社交媒體。然而IG-able以外，作品雖然是以利用AI製作自然環境的圖像為主題，但是整個裝置卻不是以幾可亂真為目標，以藝術家本人的說法，作為學習基礎的數據就像是記憶，而記憶有各種形狀、顏色及狀態，因此他想用作品來探究在學習以外，AI可以「發夢」，或是「產生幻覺」嗎？而實驗所得的結果就在影像作品中，以那些像有機物的流體方式呈現了。

其實直到這一刻我都不太確定自己對這個展覽的感覺。一方面我對它的呈現方式抱有疑問，光看作品本身，不去讀創作陳述的話，其實很難與藝術家想表達的東西有所共鳴，這點相當扣分。然而，藝術家對於AI的運用，以及想法非常前衛，這方面又相當有啓發。

文：Michael Cheung

（當代藝術家，現居倫敦 畢業於Central Saint Martins）

個人網頁：michael-cheung.com

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