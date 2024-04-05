【紐約】哥斯拉 亞裔藝術家的歷史回聲

1990年代，Helen活躍在一個名為哥斯拉的亞裔美國人藝術組織，早期的一些聚會就在其SOHO區的工作室裏舉行。因為她的緣故，我參觀了最近紐約Eric Firestone畫廊舉辦的「哥斯拉：90年代亞裔美國藝術網絡的回聲」（Godzilla: Echoes from the 1990s Asian American Arts Network）回顧展。展覽包括30多名成員的作品，包括裝置、繪畫、陶瓷等。哥斯拉從最初16名核心成員，1995年發展到紐約有300名會員，全國有2000名會員，成為推動亞裔藝術家在美國拓展的重要組織。

哥斯拉這個名字，就是那隻著名日本怪獸。我對這個組織產生濃厚興趣。一方面是因為自己在美國的移民狀態，亞裔身分和政治跟生活、簽證、工作機會都息息相關。另一方面，我也很好奇在亞裔藝術家地位相當邊緣的1990年代初，這個組織是如何突出重圍，在爭取展覽機會和增加曝光度上取得實在的進步。

關於對哥斯拉的研究，策展人Howie Chen（陳旭峰）在2021年編輯的Godzilla: Asian American Arts Network 1990-2001（《哥斯拉：亞裔美國人藝術網絡1990-2001》）有非常完整的回顧和評價。這本厚厚的綠皮書記錄哥斯拉從創建到解散的過程，蒐集當年發布的newsletter、展覽海報、活動照片、信件等歷史資料。

最早，是在1990年夏天，3名藝術家Ken Chu、Bing Lee和Margo Machida在紐約布魯克林的一個工作室討論，希望建立一個由亞裔／太平洋島民藝術家和策展人組成的聯盟，一起組織展覽、聚會、交流工作信息等。早期成員是在紐約一些鬆散社交場合上認識，例如有周二的午餐俱樂部「Tuesday Lunch Club」，為生計掙扎着的藝術家在唐人街的便宜飯館，討論工作和生活。

在哥斯拉的這個回顧展覽中，只看作品的話，能不能看出創作者共同的「亞裔性」呢？除了一小部分作品有明顯的亞洲元素，例如和服、佛像等，大部分似乎可以是來自任何一個族裔的創作者。在策展人Jennifer Samet和哥斯拉成員的一次線上討論中，她說在策展的過程中，並沒有去試着找一個可以涵蓋所有藝術家的主題，而是想展示個體的聲音。關於身分，也有很多不同的故事。

正如哥斯拉本身只是基於身分背景的鬆散組織，並非藝術流派，這次展覽更像是一種存在的確認——這些亞裔藝術家能夠有長久的職業生涯，就是一種鼓勵；以及利用身分團體為自己爭取權利，但並不被此創作主題所困。

文：林綺晴

（織物藝術家，常駐紐約）

個人網頁：www.linqiqing.com

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