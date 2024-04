韓流席捲波士頓 回溯軟實力鋪墊

韓流在過去20多年快速傳播,全球地位在近年慢慢鞏固下來——《上流寄生族》奪奧斯卡最佳影片,《魷魚遊戲》在美國屢獲獎項,BTS跟BLACKPINK等韓團佔據Billboard排行榜——換句話說,韓國流行文化產物打入西方流行文化系統後,才得以鞏固其全球地位。

歐美博物館開始探索韓流的起源。英國V&A博物館(Victoria and Albert Museum)在2022年9月舉辦Hallyu! The Korean Wave展覽,說的不止是最近20多年的流行文化故事,還拉闊一點,韓國在近一世紀如何拼搏、創新,漸漸走到今時今日的文化地位,展示其流行文化的起源、演變和對世界的影響。

月亮壺、屏風、韓服 展覽連結館藏

在波士頓美術館擔任Matsutaro Shoriki Chair, Art of Asia的Christina Yu Yu,飛到倫敦看展後,便決定當上策展人,將此展覽帶到波士頓。她接受專訪時表示,波士頓美術館本身有上千件韓國藝術收藏,數量在美國算是首屈一指。她將展覽聯繫到館內精選的10多件藏品,例如18世紀早期的月亮壺(moon jar)、19世紀晚期儒家八德主題的屏風和傳統韓服,並邀請韓裔美國藝術家Timothy Hyunsoo Lee和Julia Kwon為展覽創作,以突顯韓裔美國人的經歷和視角。

韓流現象對Christina Yu Yu來說,背後是一個國家慢慢復元,再憑藉創意從傳統走到引領潮流的故事。換句話說,展覽也着重韓國歷史部分如何成為流行文化故事的背景。20世紀的韓國,先後經歷日本佔據(1910至1945年)、韓戰(1950至1953年)及長達20多年的軍人統治。但與此同時,韓國快速工業化和經濟成長,從一張展示三星電視生產線的老照片可見一斑。1987年民主運動奠定民主基礎,翌年1988年舉辦漢城奧運(漢城現稱首爾),展現韓國的國力根基,預示日後風行的流行文化。

K-pop率先冒起 Gangnam Style風行

第一個真正風行世界的韓國流行文化產物,可能是2012年PSY的Gangnam Style,它是YouTube首部打破10億點擊的音樂影片,世界各地的人都爭相模仿PSY舞步。展覽除了展出PSY在MV中穿過的粉紅色外套,還有兩張韓國江南的照片對比——黑白照攝於上世紀,還有農民放牛耕田,彩色當代照中的江南搖身一變現代大都會。Christina Yu Yu認為韓流和展覽本身就體現了韓國的軟實力,也延伸亞洲在全球舞台的軟實力。

韓流中率先冒起的是流行音樂,社交媒體和粉絲群體對K-pop傳播發揮了關鍵作用。展覽中展出K-pop演唱會必備的官方粉絲燈棒,透過亮起不同燈色,反映不同團體的身分。展品還包括偶像團體aespa和ATEEZ分別在音樂錄像Next Level和Fireworks中的服裝,流行音樂也帶動韓國的服裝設計。

影視掀裝扮熱潮 眾人代入《魷魚遊戲》

在2021年上線的串流劇《魷魚遊戲》中,粉紅色的警衛運動服跟參賽者的綠色運動服,不但成為當年萬聖夜派對的大熱裝扮,兩套衣服也在展覽中展出。韓國電視劇(K-drama)和韓國電影早在1990年代末開始有策略地發展,其中不能忽略奪得2020年奧斯卡最佳影片的《上流寄生族》,展覽展出電影中的浴室場景,還有兩款完全不同風格的《上流寄生族》海報,透過設計細節攻佔全球市場。

韓流崛起,造就韓國時尚也受到重視。2019年,韓國時裝設計師Ji Won Choi跟運動品牌Adidas合作,推出墨黑色的運動服裝,令人聯想起韓國國畫中的水墨。韓國的時裝設計不時取材自傳統,譬如前文提到的月亮壺,設計師Minju Kim受此啟發,設計出月亮壺裙(moon jar dress)。把韓服改成現代服裝的設計師亦大有人在,例如是Baek Oak Soo;而著名K-pop偶像服裝設計師Park Sohee,則將韓國傳統中的牡丹形象,化作具雕塑質感的牡丹衣服。

波士頓韓流展覽的獨家內容,是兩名韓裔美國藝術家的作品。Timothy Hyunsoo Lee來自波士頓,他的作品Lotto (sweet child of mine)是將30張自己的童年照片以金箔轉印在鋁板上,反映其移民經歷和成長過程;來自華盛頓的Julia Kwon創作Different Types of AAPI Discrimination Reported in the US,用韓國傳統bojagi的紡織技術製成大型作品,回應疫情期間的反亞裔文化。

Hallyu! The Korean Wave

日期:即日至7月28日(周二休館)

時間:上午10:00至下午5:00(周日至一、三、六);上午10:00至晚上10:00(周四至五)

地點:Museum of Fine Art, Boston, (465 Huntington Avenue Boston, Massachusetts 02115)

票價:成人34美元(約265.2港元)

網址:bit.ly/3VFW2zV

文:嚴嘉栢

編輯:林曉慧

設計:賴雋旼

