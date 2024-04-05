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偕許光漢演愛情故事 清原果耶為角色注入靈魂

【明報專訊】電影《青春18×2 通往有你的旅程》由日本演員清原果耶、台灣演員許光漢主演，戲外是一場台日合作，戲內則是台日少男少女的愛情故事。現年22歲的清原果耶為日本炙手可熱的新星，最近來港宣傳時受訪，分享對戲中角色的深刻思考，以及自身演員路的期許。

20歲膺「日本奧斯卡」最佳女配角

清原果耶14歲出道，早期參與晨間劇《阿淺來了》嶄露頭角，及後戲約不斷，戲劇與電影演出經驗相當豐富。她曾參演日本電影《那些得不到保護的人》，飾演福祉保健事務所的基層人員一角，與佐藤健、阿部寬等影星同場飆戲。戲中亮眼表現備受讚譽，她擊敗廣瀨鈴、石原聰美等強勁對手，榮獲有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎頒予最佳女配角，接過獎項時才20歲。

訪問這名年輕演員，可感受到她對詮釋角色有過深刻思考。每一次問起對劇情的理解，清原果耶總會略微向右轉身，與後側海報中的女主角Ami對望，像是重新注入其靈魂。其中幾次提問者說畢，清原果耶用上幾秒看着Ami，仔細思考才緩緩回話，足見其認真。

在新戲《青春18×2》，清原果耶演出同齡人的心境。故事講述一名台灣高中生Jimmy（許光漢飾），18歲那年夏天在KTV打工，遇見其初戀——打工換宿的日本背包客Ami（清原果耶飾）。情愫漸生，Ami卻突然告辭返回日本，Jimmy獨自繼續走人生路，直至18年後踏上尋人之旅。

演同齡人心境 鼓勵追夢

Ami角色設定為22歲，剛好與今年22歲的清原果耶年齡相仿。不過，清原果耶認為角色的年紀與其演繹關係不大，反而因為她很能理解Ami的所思所想，所以演起來毫不困難。她提到，Ami初次到台灣旅行，而自己也是第一次真正長期留台、沉浸在城市中，二人心境有很多相同之處。性格方面，清原果耶覺得好奇心旺盛和樂觀，是她與Ami的共同特質。

Ami獨自背着背包跑到台灣，背後原因引來KTV同事好奇。她拿出畫冊，向眾人展示記錄旅途點滴的親筆畫作，表達環遊世界的期許。為了旅行，Ami作出抉擇與犧牲，清原果耶分享旅行對Ami有多重意義，是挑戰，也是發現、冒險。「對她而言，畫是作為『自身的表達』而被珍視着的東西。『弄清自己』，我想這便是旅行（的意義）。」台灣之旅是Ami一生中最新鮮的體驗，與Jimmy等角色的相遇是一場奇蹟，為人生添上色彩。

難忘殺青日 放天燈遇波折

電影裏Ami回日本前，Jimmy帶她到平溪體驗放天燈，二人依依不捨地道別。唯美畫面背後幾經波折，清原果耶透露拍攝那天是她的殺青日，滂沱大雨卻導致天燈難以飛起，讓她很擔心。幸好最後順利完成拍攝，壞天氣也沒有影響返回日本的旅途，反而成為一次難忘經歷。

有人形容《青春18×2》是一部純愛電影，不過在男女主角的感情以外，「夢想」也是貫穿全戲的主題。Ami希望遊歷世界、畫下所見所聞，帶着這夢想來到第一站台灣。為何她會鼓勵Jimmy追夢？「這與喜不喜歡（Jimmy）無關，也許是『分享自己的目標、珍重守護的東西』的迂迴說法吧。」清原果耶笑言不小心答得抽象，她詮釋Ami當下其實也對人生迷惘，抱有許多煩惱，是鼓勵Jimmy追夢的其中一個原因。

現實中的清原果耶也喜歡旅行，放假會在日本國內放鬆地旅遊。被問到身為人氣演員，大眾關注有否帶來壓力，清原果耶聽畢前半句已連番搖頭，謙虛地說「不是不是」。這名新世代女星說完全沒感受到壓力，多虧《青春18×2》這部作品，讓她首次踏足香港。「（知道）有人十分期待、等這部作品上映，作為演員既開心又感激。」為了大家的支持，她承諾未來繼續努力演戲，亦期望挑戰不同背景的角色，「與眾多角色和作品相遇，才是演員的意義與價值。為了實現它們，我今後亦會繼續努力」。

文：朱令筠

[開眼 藝述速遞]

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