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邀影人 尋舊片 選新戲 HKIFF揭幕後苦功

【明報專訊】今屆香港國際電影節（HKIFF）邀請西班牙名導域陀艾里斯（Víctor Erice），以及兩年前奪得康城影后的伊朗演員莎阿米（Zar Amir）來港，放映他們的新舊電影後跟影迷見面交流。香港影迷親眼看到國際電影人固然興奮，但是邀請眾多電影人來港、策劃放映上百部電影並非等閒事，電影節策展團隊幕後做了什麼工夫才能成事？

赴影展邀影人 「都想見觀眾」

今屆電影節戲票開賣的數小時前，策展團隊終確認最後兩名來港影人，一個是西班牙導演域陀艾里斯，另一個就是伊朗演員莎阿米。莎阿米躍身康城影后後，行程愈發緊湊，未能即時答允來港也是人之常情，但對電影大師們來說另有原因。香港國際電影節協會策展人謝偉烈解釋，一般稱得上大師的電影導演已有一定年紀，飛往香港是一趟遠程，惟不能提早身體檢查以乘機來港，所以等到檢查報告出爐才能答允出席，「等待過程是很漫長、很痛苦，我們很多事都做好了，就等他來」。

等待的起點大多是策展成員在世界各地的影展遇上電影人，首先留下聯絡方式，接續聯絡邀請來港跟影迷見面。邀請過程未必順遂，但也不如想像中過五關斬六將，香港國際電影節協會節目總監王志輝歷年接觸許多國際電影人，「很多電影人本身都想見觀眾，未必千辛萬苦才能夠邀請人來。有些導演的電影在世界各地都有觀眾，他們都想知道不同人有什麼反應」。他想起拍攝《教父》的美國導演哥普拉（Francis Ford Coppola）某年在博洛尼亞辦講座，哥普拉決定讓在席者排隊直接問問題3小時，「電影人都想見觀眾，不止是觀眾想見電影人」。

播舊戲須確保菲林存檔無損

放映電影也像一場現場表演，一日未踩台板亦未分勝負。播放國際影人的舊電影往往用上菲林放映，香港國際電影節協會節目策劃黃可欣指出，放映機房內其實「爭分奪秒」，雙機放映菲林就要連接播放菲林，避免突然中斷放映。王志輝想起年輕時看《重慶森林》，放映時意外將其中兩卷菲林的播放順序調轉，「我們以為王家衛是這樣，看完都不知道原來是調轉，第二天才說原來放錯了片」。

即使是數碼存檔，檔案也有可能在播放前最後一刻損毁。謝偉烈提到，某次有個導演特意從德國來港跟觀眾見面，但事前檔案損毁，無法放映，導演只能走進戲院跟觀眾說一聲抱歉，「幸好他也比較有幽默感，不然很多導演會發脾氣」。王志輝說，因此每次放映前團隊仍在測試，「我們要不斷試，再運行整套片，有時候要投射字幕，會發現字幕明明在檔案裏，又會按不到出來，很多事可以發生」。

高成本尋版權 修復電影難

換句話說，舊電影並非想播就播，首要處理存檔問題。上月初，電影節公布陳果的《去年煙花特別多》因菲林存檔問題而無法放映，謝偉烈解釋，陳果早年以菲林拍攝的電影，只有《香港製造》在25周年完成修復，而《去年煙花特別多》、《榴槤飄飄》和《細路祥》均未修復，當存檔出現問題，只得臨時換上另一套電影。他同時指出香港電影還未興起修復，如果電影菲林長年不放映又不修復，就會漸漸損壞，無法重看。

謝偉烈說，有些電影人並不擁有自己電影的版權，所以無法主動修復；另一方面版權持有者沒經濟誘因修復舊電影，「修復其實要做很多工作，也需要時間，不是掃描之後有很多粒粒、藏污納垢都不理。你很難要做好新片同時，還要花很多錢、時間投資（修復電影）」。王志輝舉例，王家衛電影和《香港製造》修復後都在戲院賣座，但就電影文化而言，冷門電影也有修復的價值，香港電影修復速度卻相較緩慢，導致團隊選擇香港的修復電影時相對困難。

王志輝稱電影節在放映修復電影上相對被動，譬如他10年前想策劃放映法國導演尚歐斯達殊（Jean Eustache）的電影，奈何一直找不到電影版權持有者。相隔多年才有人將其電影修復，並處理好版權問題，才能在今屆電影節放映。「可能大家看到的時候，覺得又是一個回顧的節目，沒什麼特別，但其實經歷了很多事。」

為揀新片 年看800齣戲

經典舊片以外，每年世界各地新片佔更大比重，然而謝偉烈不諱言：「整個市場拍的戲是多過以前，但是多不代表好。」10多人的睇片團隊一年總共看3000多部電影，謝偉烈預算短片在內，他個人每年也要看800多部，大概每看15至20部才有一部值得入選。雖然策展團隊最想給香港觀眾帶來電影藝術裏的新，「創作人自己都想找新的東西，但是其實不是那麼容易」，王志輝說。

他說其中一部是從威尼斯影展找來的《復仇邁阿密之惡魔殲滅者雄霸天下》（Aggro Dr1ft），電影用紅外線熱透鏡拍攝，整部電影都是紅外線熱影像，他指電影本身不算精彩，但為觀眾帶來嶄新的觀影體驗。謝偉烈想到另一部是奪得柏林金熊獎的《回歸達荷美》（Dahomey），電影介乎紀錄片與劇情片之間，從文物自身視角講述法國歸還貝南文物。黃可欣透露他們在《回歸達荷美》奪獎前已跟片商聯絡放映，片商卻表示頒獎之後再決定，獲獎後世界各地蜂擁而上，但因電影節及早聯絡而有機會放映。

文：嚴嘉栢

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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