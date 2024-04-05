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開眼 文化特別版

侯孝賢 淡淡然

【明報專訊】今屆香港國際電影節如火如荼，影迷日夜注視大銀幕。侯孝賢4K數碼版《悲情城市》（1989）曾於去年電影節上映，事隔30餘年再掀熱話。約半年前，這名揚威國際的台灣導演驚傳患腦退化症，籌備中的新作《舒蘭河上》煞停，導演生涯就此落幕。適逢3天後（4月8日）迎來侯導77歲生辰，「開眼」邀來影評人揀選印象深刻的電影畫面，談談侯導鏡頭下的世界，以及回顧他的執導生涯（相關文章刊D2）。

侯孝賢是1980年代台灣新電影運動的代表人物之一，他的電影着重呈現真實，拍攝手法及風格獨樹一幟，例如用固定鏡位及長鏡頭手法拍攝。影評人家明受訪時指出，台灣新電影導演有鄉土特質、文學味較重，擅長說自己故事。侯孝賢曾形容自己的電影結局蒼涼，他說在童年成長過程中「面對世界已經有了一個眼光」，對世界的感受影響到電影。家明選的第一個畫面，來自侯孝賢1985年半自傳式作品《童年往事》（上圖），拍阿孝一家從廣東梅縣遷移到台灣的經歷，呈現兒時成長的苦澀。圖為阿孝父親（田豐飾，坐椅者）逝世一幕，家明稱這是關鍵的一場戲，這幕電影語言也很出色。他解釋，侯孝賢運用長鏡頭，從另一個房間看一件很戲劇性的事情發生，帶有一點偷窺感，這個距離令整件事不像肥皂劇般渲染、煽情，「明明是悲劇，但以較遠的距離去看的時候，變得淡淡然」。

人們常讚頌侯孝賢的一刀不剪長鏡頭，但這其實緣於拍攝限制，那時台灣電影業缺乏專業演員，多用素人，難以拍太多特寫。侯孝賢曾說，拍非演員時，鏡頭太近，他們會緊張；用軌道向前推，他們會更緊張，於是他習慣把鏡頭移後，固定在某個位置不動，讓事情自然發生。久而久之，這成為侯孝賢的長鏡頭美學。家明指出，侯孝賢很清楚自己要怎麼說故事，那時已奠定拍攝風格，「他用了一個自己很舒服的角度去看世界，看回自己」。

另一個畫面來自《悲情城市》（下圖），家明說，儘管這部戲關乎二二八事件，侯孝賢仍保持之前拍個人題材的小格局，透過小人物側寫大時代。侯孝賢愛拍邊緣人與小人物，曾說自己的創作焦點是「存在的個體」，也是生命的本質，「我感覺有人生味道的時刻是人困難的時候，這也是最有人生力量的時候」。圖中一幕是一群知識分子正圍坐月旦時政，然而，家明說這場戲的焦點不在他們，而是坐在兩旁的林文清（梁朝偉飾，右一）和吳寬美（辛樹芬飾，左三）。聾啞的文清正用手勢問寬美吃不吃飯，鏡頭後來聚焦在漸生情愫的兩人。家明指出，這場戲奧妙之處在於聲音處理，由一群人聊天的聲音，慢慢到後來只聽見留聲機播放的古典音樂，引領觀眾進入二人世界。《悲情城市》是台灣首部採用同步錄音技術的電影，導演認為必須錄下現場對白的整個氛圍，才可真實反映生活的味道。侯孝賢也重視生活細節的呈現，例如拍吃飯戲會找廚師煮頓好，讓演員大快朵頤，營造氣氛。家明形容，侯孝賢能用經濟、聰明的手法，做到豐富的電影效果。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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