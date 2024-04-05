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馮美華：引起抄畫疑雲非本意 由藝評小風波 看商業藝術生態

【明報專訊】〈開眼〉是藝文副刊，不是八卦副刊，但在藝術教育家馮美華（May）上周到Art Central走了幾圈，寫下遊記後，發生了一個值得留意的小風波。May說在場展出的一系列畫作，給了她當紅油畫家黃進曦的感覺，引起畫風抄襲疑雲。記者向May查詢，卻反高潮地發現指涉抄襲不是她的本意。思前想後，她決定到中環與畫廊負責人學術討論，記者在場旁聽，亦從中發現藝術商業的生態，比畫作相似或不相似更精彩。

鍾情觀賞藝術創作近半世紀的May，在facebook說看到了4個Art Central中的spectacle（奇觀），例如以色列籍「超寫實主義」藝術家Yigal Ozeri的作品標籤上有手寫筆迹；藝術家砂山典子的表演作品《むせかえる世界》巨型紅裙，讓人潛入裙底。她寫下的最後一個奇觀，沒有指名道姓地說有畫家的作品，與當紅油畫家黃進曦的畫很像，令她一開始被「misled（誤導）」了，引起最多人討論。

帖文底下不少藝文界人士留言和應兩人畫作相似，有人更說「有沒有搞錯」，懷疑事件涉及抄襲。May隨後卻另出帖文澄清，勸喻讀者不要人云亦云，解釋指摘抄襲不是本意。她強調自己說錯了話，不應該說被誤導，而只是有似曾相識的感覺，覺得有趣，讓大家討論。

指兩畫家作品內容有分別

給May「黃進曦」感覺的畫家，是胡浚諺（Aries）。她說因為自己的帖文，令兩個畫家和畫廊不好受，感到抱歉。「要公道些，我們比較不同畫家的畫，一個看技術，第二個是內容。畫畫技術，不是某個人特別擁有的，Aries跟黃進曦的畫法是有分別，而內容其實也有分別，Aries的畫有好多金魚和水。」她第一眼見到Aries的畫覺得似曾相識，只是因為其中幾張山景畫「顏色好似」。「所以我都沒有把藝術家名寫出來，留言說抄畫的，其實自己應該先去現場看看，不可以這麼快就信晒我。」

其實，藝術史上有「相似」畫風的作品不少，有畫家更以別人的作品為素材，開展自己的二次創作。一些案例被認為抄襲或不當挪用（如內地畫家葉永青），有的是借鑑或致敬（如黃進曦向David Hockney致敬），有的則是創作突破，被人接受（如Jeff Koons），也有可能是一場誤會。為今次事件定性前，不如一起看看Aries和黃進曦，分別是怎樣的畫家。

二人其實只相差一歲，Aries和黃進曦分別在1985和1986年生於廣州和香港。Aries於2003年在澳洲墨爾本皇家理工大學畢業後，曾赴西班牙跟隨寫實主義大師López Garcia及Golucho學習繪畫技巧，現於台灣居住。從網上公開資料可見，他在2022年開始轉畫超現實作品。

「他很喜歡寫實，成立了自己的畫室，以教畫為生，創作為輔。直到2021年在我們的畫廊擺展（「芳華」）後，逐漸變全職畫畫。」與Aries簽約合作的畫廊Touch Gallery的創辦人王森（Enders）說。他續指，「其實我們畫廊也邀請過黃進曦擺幾次展覽，我很清楚兩個人的畫完全不同」。

在「芳華」中，Aries的寫實花畫銷情不錯，最終售罄。不過Enders發現大部分買家都是「街客」，不是收藏家。Enders表示：「我就跟他說，其實欠缺了一種突破。Collector（收藏家）會覺得靚，但好似缺少了一些內心世界投影。他畫花其實一定有內心投影，但可能不夠unique（突出），不如沉澱一下再挑戰。」一年過後，Touch Gallery再於Affordable Art Fair展出Aries的畫作，這次內容就包羅萬有，顏色飽和鮮艷，亦開始跨越寫實主題，把想像化為圖像（如Home）。Enders說：「這次collectors的反應就很踴躍，收到畫作委約，而且擺出來的畫第一日就售罄。」

胡浚諺跳出寫實框框 挑戰超現實

May提問：「主要是什麼元素突出？」Enders指超現實的元素最吸引，跳出了寫實的框框：「可以看（今次的）Across the universe，Aries的畫現在做了很多密密麻麻的點點，營造了超現實空間的效果。比起黃進曦，更似草間彌生吧，黃進曦不會畫點點。」Aries今年用半年自創模糊化畫法，用噴槍把塑膠彩反覆噴在畫布上，作背景和霧化光束，配合畫筆畫的前景，即有立體景深效果，「真的是浮出來，你會覺得星空漫遊」。

Touch Gallery 2023年又幫Aries設Garden Song個人展覽，亦在當年Art Central設展，「去年未擺出來已經賣完，今年就擺出來兩個多小時賣完」。Enders感嘆，Aries有現在的成果，是因為曾廢寢忘餐繪畫。他解釋，Across the universe是另一幅取材蘇格蘭小鎮聖安德魯斯和深水灣的畫作Across the sea的呼應作，乃Aries的新突破，沒有任何現實地點參照，全憑想像；用了2個月時間創作，在今次擺展前花3晚通宵努力收筆畫好。

花草、金魚和錦鯉是Aries畫作中常見的動植物，而pixelation（像素化）和局部超精細描繪則是常用的表達手法。Aries今次展出的畫作，每一幅都畫有一塊白色膠紙，又是何解？原來是因為他對寫實時期留戀，在現在的超現實畫中留下往日畫法的印記；Enders形容是他的「connection with the past（與過去的連結）」。「他必須這樣做（畫超現實），你要讓人辨認你是一個當代畫家，不是寫實畫家，對吧？」Enders說Aries已經沒有畫寫實畫了。

今次Aries畫作的售價從3.6萬到15萬港元不等。不熟悉藝術市場的人（如記者）或會覺得貴，但其實黃進曦的畫作更高價，單是去年底於拍賣行Philips賣出的《麥理浩徑：第十段》，成交價就達到1,143,000港元，曾被稱為「香港最值錢的藝術家」之一。

黃進曦2008年畢業於中大藝術系，早期作品主要探索人、大自然及虛擬現實之間的微妙關係，曾二創漫威作品，就遊戲裏的風景寫生。從網上資料可見，他在2011年左右着手戶外風景寫生（如《英國約克樹1》）。但根據城市大學ECOARTASIA研究計劃，到2018年的「眈天望地」展，高飽和色彩的山景畫，才成為黃進曦的標誌（如《龍脊》）。

高飽和色彩山景 黃進曦畫作標誌

Enders從事畫廊事業約6年，他說「做得好的作品，加上肯與人分享，就會被（商業市場）看見被認同，不會因為是商業，就不是藝術」。May再提問：「什麼叫『做得好』？」黃進曦和Aries都不是一出道即有現在大賣的畫風，銷情變好，是不是就等於畫作有更高藝術價值？Enders回應指這沒有絕對標準，大賣前的畫不一定較好或較差，大賣與否，仰賴藝術家和市場的互動。

當代商業畫家無可避免迎合收藏家或市場的口味和標準。然而，Enders不認為這就代表商業畫家在做的事比較容易：「如果你那麼厲害，能夠估中市道是什麼，那你deserve（值得成功）。但不是這樣喎，講就好似好商業，但不是人人都可以做到，要成功與外界聯繫，讓人看見你，也真正了解別人的標準，才有機會成功。」

那黃進曦和Aries的成功商業路，能否給其他畫家一點線索？Enders說超現實的畫風，不是一兩個藝術家獨有，綜觀全世界，「個個都是這樣的顏色」；他說我們身處的，是一個需要超現實的時代，當下已經沒有誰人真正先拔頭籌。Enders說不會干預畫廊的簽約藝術家，不過每周或每晚，都會跟他們吃早餐或通電話，以自身藝術創作和藝術商業經驗，協助他們梳理和調整創作方向。

Art Central主辦方回覆記者查詢指，曾根據藝術品創作過程、藝術家履歷判斷作品質素，篩選展出作品，整體是個嚴謹流程。記者曾就事件聯絡黃進曦，他表示沒有興趣參與報道，亦拒絕提供照片作報道使用。Aries則回應記者，表示無奈，但因工作太累未能詳細討論。May認為Aries沒有抄襲畫風，畫作也與黃進曦有很多differences（差異）。她希望兩名藝術家不要沮喪，而不論畫作似與不似，都期待觀眾看畫時要看到作畫的那個人，真正支持藝術家繼續創作。話到如此，相似或不相似，可能已經不再重要。

文：梁景鴻

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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