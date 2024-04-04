star chic：泰國男星PP Krit一身鮮紅色套裝 時尚品牌聚焦亞洲新星

曾經何時，四大城市的時裝周總雲集多名葫蘆身形的歐美名媛女星，像是Kim Kardashian、hip-hop天后Nicki Minaj等，她們愛穿上超緊身剪裁的衣裳，突顯異常「豐滿」的胸部與臀部，為其不合乎比例的浮誇身材而驕傲。雖然她們在外國帶起了一股豐臀文化，然而大多數亞洲觀眾，卻不懂得欣賞，甚至吃不消這股所謂「好身材」的潮流，看着這些違反世俗對美定義的體態被推崇為「美麗」，令人感受到「文化衝擊」。作為「食四方飯」的時尚產業，即使一方面繼續找來Kim Kardashian擔任代言人，持續借用她的名氣與話題；另一方面亦開始發掘愈來愈多的亞洲新星，透過他們精緻的外表與影響力來吸引顧客，且逐漸把潮流帶回符合世俗眼光的標準。

品牌代言人 由韓星轉移泰國新生代男星

近這數年，幾乎所有一二線時尚品牌都把一眾當紅韓星、K-pop偶像吸納旗下成為生招牌，呼應世界捲起的韓流；到最近則把視線轉移到一班泰國新世代明星身上。除了憑泰國BL劇《只因我們天生一對》走紅的Bright Vachirawit和Win Metawin，還有同樣憑BL劇走紅的Krit Amnuaydechkorn（PP Krit）。2023年獲正式任命成為Balenciaga品牌大使的他，並不像Bright和Win，以青靚白淨的俊男形象為賣點，PP Krit可塑度極高的穿衣風格，在時裝迷或品牌眼中，才是他的致勝之處。

剛於3月舉行的巴黎時裝周期間，出席當地Balenciaga 2024秋冬騷的PP Krit，身穿品牌一套鮮紅色的短身絨面連帽衫和褲子現身。當他轉身時，更可以看到褲頭處露出一條紅色的丁字褲，重現2000年代流行的荷李活女星穿衣風格──他身上的Balenciaga絨面套裝，背面飾有閃亮的Balenciaga字體，看起來舒適又華麗，顯然是向Y2K時代深受大眾喜愛的經典Juicy Couture套裝致敬。PP Krit亦把褲子塞進一雙厚底及膝的Balenciaga長靴中，似乎這又是品牌向當時極流行的UGG毛靴致敬之作；再加上一副黑色太陽眼鏡點綴造型，可見PP Krit相當「入戲」，猶如Paris Hilton上身！

當看到他這身大膽鮮明的絨面套裝造型，相信對於一些本身不認識PP Krit的人而言，確實會引起尋找他的成名作泰劇 I Told Sunset About You來看看的意欲，深入了解這名泰國新生代男星。

混血兒美女結合東西方輪廓

對具傳統審美觀的人士而言，也許PP Krit的男女混合形象並不是他們的那杯茶；一些走「穩陣」路線的品牌，便選擇向一班混血兒美女坐鎮。在美學的世界中，有些道理是永恆不變的，人們對於美女，長久以來都是百看不厭的，無論是古代畫作中的美人，還是現代的時尚界代言人，她們總是能夠吸引人們的目光，讓人為之驚艷。例如Dior找來泰國及德國血統的女演員Kimberley Anne Woltemas（圖3）出任品牌大使；而Prada則請來擁有韓國及荷蘭血統的K-pop偶像Somi（全昭彌）（圖4）擔任品牌大使，兩人都擁有漂亮的外表及獨特的魅力。

時尚界掀起這股風潮並不意外，混血兒美女結合了不同種族的特點，她們的五官帶有東方的柔美，也蘊含西方的高挺輪廓，令她們擁有迷人的面貌。而隨着世界大同，請來混血兒美女代言，正好能跨越種族和國家界限，能讓時尚看來更豐富多彩，讓更多的人透過時裝，找到自己的影子。●

WHO: Krit Amnuaydechkorn（PP Krit）

WHERE: 2024秋冬巴黎時裝周

WARDROBE: Balenciaga

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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