brand focus：姊妹拍檔創辦土耳其時裝 以曾祖母命名 品牌靈感繆斯

要了解由姊妹二人Başak和Defne Kocabıyıkoğlu創辦的土耳其品牌Nackiyé前,必先了解品牌名字的由來。Nackiyé乃二人曾祖母的名字,亦是品牌靈感繆斯。土耳其共和國的前身鄂圖曼帝國(1299至1923年)曾盛極一時,Nackiyé就是來自帝國時期的一個官員家庭,他們曾接待不少藝術家、音樂家、工匠、思想家和宗教人士,令Nackiyé從小接觸豐富多樣的藝術文化。此外,Nackiyé的祖母Seyyare是鄂圖曼帝國第一個跳Sema舞蹈的女性,Sema乃蘇菲教派(土耳其伊斯蘭教的一個宗派)獨有的舞蹈,舞者透過不斷迴旋來達到宗教上的心醉神迷狀態。在進入青春期之前參加Sema舞的年輕女孩,都會被賦予中間名字Seyyare,作為對Nackiyé祖母的紀念。Başak和Defne姊妹視這些獨特故事為啟發家族女性的靈感,品牌Nackiyé的每一件服裝,亦是向家族根源的致敬。品牌亦希望將愛琴海的田園風光,和那種專屬伊斯坦布爾的簡單快樂呈現,並透過穿者重新詮釋。

「創立品牌是我們人生目標」

對Nackiyé的品牌理念有所了解後,就讓Başak和Defne說說創立品牌的二三事。她們稱:「回想起來,創立自己的品牌是我們的人生目標。小時候我們已經非常有藝術感,長大後成為兩個迷上1990年代時尚雜誌的少女。我們分別從倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)和倫敦大學金匠學院(Goldsmiths, University of London)畢業,我(Başak)成為倫敦品牌Browns的時尚買手,Defne則成為設計顧問。」她們續指:「在倫敦待了多年後回到伊斯坦布爾,我們決定創立自己的品牌。實際上是從零開始的,但憑藉多年的行業工作經驗和基因裏對時尚的熱愛,讓我們堅定地令Nackiyé不斷成長。」

兩姊妹共同創業有什麼利弊?兩人笑稱:「我們的關係非常親密,甚至可能比許多雙胞胎還要好!因此我們一起創業是利多於弊。我們非常了解各自長處,工作起來就像一台運作良好的機器,在各個層面又會互相欣賞。另一個原因令工作變得有趣和快樂,就是我們對待工作就像小時候玩遊戲一樣。至於缺點是工作很容易滲入私人生活,我們在慢跑、開車、度假或與家庭聚餐時都會談起工作。感謝上帝令家人理解,因為他們認為Nackiyé是家族傳承的一部分。」

Başak和Defne如此合拍令人羨慕,不過伊斯坦布爾並非如巴黎、米蘭這些時尚產業蓬勃的城市,品牌在這裏發迹會否事倍功半?二人作了什麼努力令品牌得到今日的廣泛肯定?「伊斯坦布爾是一個真正獨特的城市,擁有豐富的文化歷史。這座城市充滿了我們的童年回憶,例如Grand Bazaar市集的氣味,又或在街上漫步時不小心絆倒的已被遺忘的古舊廢墟遺蹟。漂亮與瘋狂的東西有組織地混合,令伊斯坦布爾成為激發靈感的完美場所。」她們補充:「而Nackiyé得到外界廣泛肯定,也多得國際時尚界的朋友和合作伙伴,他們永遠是我們的財富。」

根據蘇菲派服裝特徵設計

的而且確,來自土耳其的Nackiyé能打入多個大型網購平台,以及歐美以至香港的零售市場,實在是來之不易的成就,但衣服本身始終是關鍵所在,品牌充滿土耳其和地中海的風格,難得地得到身在都市和其他文化的女性認同。「我們稱Nackiyé的風格為閨房美學(seraglio aesthetics,即鄂圖曼宮殿中的女性公寓),我們將之重新想像,服裝的輪廓介乎男女裝之間。這種風格非常符合現代女性的著裝需求;總是舒適但又微妙地性感,自信的色彩並運用迷人精緻的面料、手工刺繡和高級訂製細節也是要素之一……例如Nackiyé的Kelly裙子(飾有一排鈕扣於正面、寬腰帶和兩個弧形袋口的裙子),就是根據蘇菲派的服裝特徵設計;而Grand Bazaar連身裙就是對傳統鄂圖曼長袍的重新演繹。」這些設計既隱含土耳其特色又摩登時尚,確實切合現代女性所需。

最後問到兩姊妹今季的心水單品,她們瞬間皺眉笑道:「這是個非常困難的問題,幾乎像要選擇一個最喜歡的孩子一樣!好了,其實我們都喜歡穿制服式的裝束,就是選擇一種造型並使其成為我們日常生活的主打。在這方面,我們喜歡穿一件輕薄的棉質連身裙;襯以白色運動鞋、羅馬涼鞋或細高跟鞋,能讓我們從早到晚自信應付各式場合。」

