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Brand Focus

Life & Style

brand focus：姊妹拍檔創辦土耳其時裝 以曾祖母命名 品牌靈感繆斯

【明報專訊】對於土耳其，每個人可能有不同印象。若閣下經常留意國際新聞，這橫跨歐亞的國家在地緣政治上常扮演重要角色。對喜歡旅遊的人士來說，土耳其有豐富歷史文化，地中海氣候宜人，其最大城市伊斯坦布爾更異常迷人。但談到當地的時裝……相信每個人腦海都會頓時真空。連卡佛剛引進的土耳其品牌Nackiyé，正好為時尚愛好者填補這片空白，《明報》life&style訪問了品牌創辦人——姊妹Başak 和 Defne Kocabıyıkoğlu，為讀者揭開品牌的獨特風格。

要了解由姊妹二人Başak和Defne Kocabıyıkoğlu創辦的土耳其品牌Nackiyé前，必先了解品牌名字的由來。Nackiyé乃二人曾祖母的名字，亦是品牌靈感繆斯。土耳其共和國的前身鄂圖曼帝國（1299至1923年）曾盛極一時，Nackiyé就是來自帝國時期的一個官員家庭，他們曾接待不少藝術家、音樂家、工匠、思想家和宗教人士，令Nackiyé從小接觸豐富多樣的藝術文化。此外，Nackiyé的祖母Seyyare是鄂圖曼帝國第一個跳Sema舞蹈的女性，Sema乃蘇菲教派（土耳其伊斯蘭教的一個宗派）獨有的舞蹈，舞者透過不斷迴旋來達到宗教上的心醉神迷狀態。在進入青春期之前參加Sema舞的年輕女孩，都會被賦予中間名字Seyyare，作為對Nackiyé祖母的紀念。Başak和Defne姊妹視這些獨特故事為啟發家族女性的靈感，品牌Nackiyé的每一件服裝，亦是向家族根源的致敬。品牌亦希望將愛琴海的田園風光，和那種專屬伊斯坦布爾的簡單快樂呈現，並透過穿者重新詮釋。

「創立品牌是我們人生目標」

對Nackiyé的品牌理念有所了解後，就讓Başak和Defne說說創立品牌的二三事。她們稱：「回想起來，創立自己的品牌是我們的人生目標。小時候我們已經非常有藝術感，長大後成為兩個迷上1990年代時尚雜誌的少女。我們分別從倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）和倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, University of London）畢業，我（Başak）成為倫敦品牌Browns的時尚買手，Defne則成為設計顧問。」她們續指：「在倫敦待了多年後回到伊斯坦布爾，我們決定創立自己的品牌。實際上是從零開始的，但憑藉多年的行業工作經驗和基因裏對時尚的熱愛，讓我們堅定地令Nackiyé不斷成長。」

兩姊妹共同創業有什麼利弊？兩人笑稱：「我們的關係非常親密，甚至可能比許多雙胞胎還要好！因此我們一起創業是利多於弊。我們非常了解各自長處，工作起來就像一台運作良好的機器，在各個層面又會互相欣賞。另一個原因令工作變得有趣和快樂，就是我們對待工作就像小時候玩遊戲一樣。至於缺點是工作很容易滲入私人生活，我們在慢跑、開車、度假或與家庭聚餐時都會談起工作。感謝上帝令家人理解，因為他們認為Nackiyé是家族傳承的一部分。」

Başak和Defne如此合拍令人羨慕，不過伊斯坦布爾並非如巴黎、米蘭這些時尚產業蓬勃的城市，品牌在這裏發迹會否事倍功半？二人作了什麼努力令品牌得到今日的廣泛肯定？「伊斯坦布爾是一個真正獨特的城市，擁有豐富的文化歷史。這座城市充滿了我們的童年回憶，例如Grand Bazaar市集的氣味，又或在街上漫步時不小心絆倒的已被遺忘的古舊廢墟遺蹟。漂亮與瘋狂的東西有組織地混合，令伊斯坦布爾成為激發靈感的完美場所。」她們補充：「而Nackiyé得到外界廣泛肯定，也多得國際時尚界的朋友和合作伙伴，他們永遠是我們的財富。」

根據蘇菲派服裝特徵設計

的而且確，來自土耳其的Nackiyé能打入多個大型網購平台，以及歐美以至香港的零售市場，實在是來之不易的成就，但衣服本身始終是關鍵所在，品牌充滿土耳其和地中海的風格，難得地得到身在都市和其他文化的女性認同。「我們稱Nackiyé的風格為閨房美學（seraglio aesthetics，即鄂圖曼宮殿中的女性公寓），我們將之重新想像，服裝的輪廓介乎男女裝之間。這種風格非常符合現代女性的著裝需求；總是舒適但又微妙地性感，自信的色彩並運用迷人精緻的面料、手工刺繡和高級訂製細節也是要素之一……例如Nackiyé的Kelly裙子（飾有一排鈕扣於正面、寬腰帶和兩個弧形袋口的裙子），就是根據蘇菲派的服裝特徵設計；而Grand Bazaar連身裙就是對傳統鄂圖曼長袍的重新演繹。」這些設計既隱含土耳其特色又摩登時尚，確實切合現代女性所需。

最後問到兩姊妹今季的心水單品，她們瞬間皺眉笑道：「這是個非常困難的問題，幾乎像要選擇一個最喜歡的孩子一樣！好了，其實我們都喜歡穿制服式的裝束，就是選擇一種造型並使其成為我們日常生活的主打。在這方面，我們喜歡穿一件輕薄的棉質連身裙；襯以白色運動鞋、羅馬涼鞋或細高跟鞋，能讓我們從早到晚自信應付各式場合。」

●查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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