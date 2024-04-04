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Showcase

showcase：Matthew M. Williams臨別之作 注入高端街頭風 不失優雅

【明報專訊】Matthew M. Williams自二○二○年6月起擔任Givenchy創意總監一職，一直創作大膽的時裝騷、跟當代藝術家聯乘，將其個人那種高端街頭風格注入品牌。不過他由始至終也非常注重Givenchy的傳統，並且將之加以演繹。二○二四春夏乃Matthew M. Williams為Givenchy創作的最後一個主季度系列，同樣以充滿現代感的視角，展現品牌歷久不衰的優雅。

去年12月Givenchy宣布與合作3年的Matthew M. Williams分道揚鑣，到2024初秋就是Matthew M. Williams最後主理的系列，但若要為他與Givenchy合作的3年來個圓滿總結，無疑是2024春夏這個主季度系列更為合適。

Matthew M. Williams入主Givenchy以來，將其個人的高端街頭風格注入品牌，但他的拿揑也恰到好處，街頭風的隨性並沒有蓋過Givenchy應有的高貴優雅。Matthew M. Williams透過品牌傳統的基因和現今世代對簡約風格的渴求，反思大眾對優雅的理解——這種優雅就像是天生的直覺，一種與生俱來的鑑賞力，並體現於脫俗氣質的元素之中，例如今季雪紡連身裙的褶飾、立體領口的弧線，以至手繪花朵圖案呈現的優美格調。

闊膊西裝配蕾絲衣裙

系列的各個造型游走於硬朗利落與寬鬆隨意之間。寬肩闊膊的男裝立體方形西裝，以及結構柔軟的孖襟西裝外套，均採用闊大的剪裁設計，跟輕薄面料和蕾絲的上衣或裙裝形成強烈對比。晚裝元素亦融入了日間造型，在疊層貼身連身裙鋪上多層半透明襯布，並添上褶飾和扭結，巧妙演繹Givenchy的朦朧美學。另外品牌創辦人Hubert de Givenchy和Matthew M. Williams同樣熱愛花卉圖案，系列中亦以刺繡、手繪圖案、印花，以及立體的金屬首飾呈現。

●editor's pick

半垂墜V形袋 時尚精緻

作為國際時尚大牌的創意總監，最能為業務出力的，當然是創作一個又一個的熱賣袋款。Matthew M. Williams入主Givenchy的3年以來，總算有所交代，例如他首個手袋系列Cut-Out Bag，其大膽的V形輪廓，再配合Matthew M. Williams式的金屬配件，至今依然令人印象深刻。來到2024春夏季告別之作，他將其原創的Voyou袋款改良，推出全新的Voyou Chain手袋系列。手袋保留了Voyou的V形輪廓和闊大的比例，採用半垂墜的結構，並飾以精緻的漸變大小鏈帶，用料有經典摔花皮革（圖7左起，$22,500）、季節限定的牛仔布（$20,500）和金屬色層壓皮革（$24,500），塑造時尚精緻又適合日常使用的袋款。

●查詢：Givenchy 2234 7033（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Lauren K.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

協力：劉詩言

編輯：陳淑安

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電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]

相關字詞﹕2024春夏 Matthew M. Williams

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