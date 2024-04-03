星星之伙：島國探蛙後的USSP青年

跟島國蛙專家研究

今年，科大學生Tony和Winfield參與了USSP，剛從斯里蘭卡回港，我相約他倆行山交流。原來，他們的小隊與人稱「樹蛙之父」的教授和當地研究人員，同登了斯里蘭卡的四高峰之一亞當峰，以聲學探測及辨認不同物種。山中三日，已分辨了逾廿種蛙類。斯里蘭卡蛙類多樣，數以百計，相對香港只有24種。是次考察，同學們看得多而且看得更深，獨特體驗亦多樣。Winfield舉例：「有次在野外近攝一種樹蛙時，發現這品種受驚時會綠變黃，警告生人勿近！」另外，他倆又發現到另一品種的蛙被取樣作研究，暫離野外時，本性哇哇大叫也頓變無聲，弄牠餵牠仍是「蛙蛙無聲」。

消失中的蛙之家

「原來斯里蘭卡不少蛙類居於高山，高地天氣寒冷而且非常潮濕！」Tony興奮地說，這顛覆了他對蛙類的既有認知，以為牠們常居熱帶雨林；而當地的潮濕程度，比起前陣子香港回南天更勁，早上葉面水氣厚得可讓樹蛙在此產卵。然而，全球暖化正威脅這些蛙類，可謂令牠們「逼上涼山」，棲息地推向面積愈來愈小較寒冷的近山頂帶。他倆異口同聲：「如果溫度持續上升，相信很多斯里蘭卡的獨有品種都會滅絕！」若然生態上邁向「蛙蛙無聲」的臨界點，人類還可獨善其身嗎？

視環境為家

這旅程不但啟發他們對生態的探究，而且讓他們領略當地人與自然共生的日常生活，從而反思自身生活態度。他倆醒悟要將環境視之為家，保育環境，低碳樂活。這亦令我回想起早幾年在斯里蘭卡的體驗，我遊歷處於亞當峰東鄰的霍頓平原國家公園，此高原本是水鹿等野生動物的狩獵場，幾十年前終於成為保護區，但遊人衍生新問題如廢塑污染，曾有水鹿因誤食垃圾而堵塞食道死亡。此國家公園已禁止遊人攜帶膠袋、即棄水樽之類的物品，我當時入園也經過搜身。近年，我在不同地方遠足，都致力BYOB如自己水壺自己帶，保育環境是我家。

當日在港行山，山林中濕度極高，Tony的眼鏡都被水氣模糊，令他們懷念斯里蘭卡高濕度環境中的探蛙日子。他倆本以為USSP只是一個10日的生態之旅，竟想不到扭轉了他們自身的生活態度。「星星之伙」旨在連結不同伙伴，心繫環保，令保育環境之火生生不息，提速感染更多人同行低碳環保轉型。●

文：黃錦星

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