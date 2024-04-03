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地中海高級珠寶腕表 迷人藍色寶石 展現海洋之美

【明報專訊】地中海有很多全球著名的度假勝地，也是不少設計師的靈感泉源。

Bvlgari的最新高級珠寶和高級腕表系列便以地中海為主題，帶大家暢遊意大利南部，感受當地的歷史古城和海洋文化。其中一條總共鑲嵌超過100卡寶石的頸鏈，圍繞一顆古董枕形藍寶石製作而成，配搭淡藍色海水藍寶和鑽石塑造的浪花，令人恍如聽見海浪的聲音！

Bvlgari的創辦人Sotirio Bulgari就像希臘英雄人物埃涅阿斯（Aeneas）一樣，離開祖國希臘，遊歷一系列地中海國家，最後在羅馬定居並將事業發揚光大。今次品牌推出的Mediterranea高級珠寶和高級腕表系列便由此獲得啟發，帶大家展開一段從羅馬到威尼斯和意大利南部的迷人旅程。永恆之城羅馬是品牌的創意靈感源泉，威尼斯則是地中海文化的主要交滙點，不過論系列中最引人入勝的，始終是以意大利南部為主角的Southern Radiance主題作品。

古董枕形藍寶石 二次創作

錯綜複雜的歷史背景、青翠的花園、陽光明媚的海岸線，造就了意大利南部獨特的元素，也成為Southern Radiance主題的作品中心。 其中Mediterranean Muse頸鏈鑲嵌一系列迷人藍色寶石，鏈條由鉑金和鑽石組成，中央一顆15.13卡枕形藍寶石，其深藍色調搶盡風頭，不同體積和形狀的海水藍寶和鑽石和諧結合，構成靈動水滴造型，讓人聯想到海浪之美。

品牌創意總監Lucia Silvestri原本希望創作一款以藍寶石製成的Serpenti系列蛇形珍品，但當她找到這枚枕形藍寶石主石時，卻靈機一觸，決定把作品變成一個生動的海洋夢境。此主石取自一枚古董高級珠寶傑作，經二次創作後，配搭9顆重達25.17卡的藍寶石圓珠和9顆總重34.63卡的淡藍色梨形海水藍寶串飾，中間再夾雜以方形鑽石和梨形鑽石（超過10卡）組成的串飾，塑造流動美態。鑲嵌圓形明亮式切割和密鑲鑽石（36.33卡）的鉑金頸鏈周圍，環繞着波浪形排列的圓頂式藍寶石（12.21卡），為作品錦上添花。Mediterranean Muse頸鏈結合不同體積和形狀的寶石，需經輕巧構造和精巧的手工鑲嵌才能製成。

重現龐貝古城壁畫

Colors of Pompei 頸鏈，顧名思義則取材自南意的龐貝古城，飾有摩根石、黃水晶和綠松石，重視龐貝壁畫的氛圍。甜美的南方水果是頸鏈的最初靈感，但金匠憑藉創意，將設計重新定位為甜美精緻的花卉。富層次感的設計以黃金鑲嵌，8顆梨形摩根石（43.6卡）與9顆梨形黃水晶（59.51卡）交替排列，中間配搭排列成三葉形的綠松石和密鑲鑽石（16.53卡），呼應地中海文化和民族中常見的綠松石色薄紗。

珊瑚形狀柔軟表鏈

系列中的頸鏈設計以對稱幾何為主，相比起來，兩枚高級珠寶腕表就更活潑搶眼。Giardino Marino Piccolo高級珠寶秘密腕表以18K白金製造，表鏈以鑽石、祖母綠、藍寶石、帕拉伊巴碧璽、綠碧璽、坦桑石、沙弗萊石、黃玉、橄欖石及岩晶石，鑲嵌成金色海星、海葵、珊瑚和貝殼，透明的石英表盤隱身其中顯示時間。腕表搭載品牌自製Piccolissimo BVL 100微型手動上鏈機芯，厚度僅2.5毫米。表款需要超過2800個小時製作，不論是固定、可移動或設置在機芯上的所有元素，均組裝在白金製成呈現珊瑚形狀的柔軟表鏈上，柔軟的設計既能貼合手腕，除下時也可完全躺平，確保佩戴舒適，看得出其做工精細。

小表盤隱藏寶石珊瑚魚間

Octo Giardino Piccolissimo玫瑰金頸鏈腕表同樣展現海洋美感，80厘米長的頸鏈鑲飾明亮式切割藍寶石及密鑲鑽石（20.18卡）。在58毫米玫瑰金表殼左邊飾有鑲嵌1顆梨形帕拉伊巴碧璽的大魚（1.09卡），上方3條小魚分別鑲嵌1顆梨形祖母綠（共0.66卡），右面則鑲嵌1顆凸圓形坦桑石（1.98卡）的魚，魚眼部分鑲嵌梨形祖母綠（0.05卡）。表殼的輪廓鑲飾102顆圓頂式切割藍寶石（18.77卡）和48顆梯形切割鑽石（8.33卡），中間的珊瑚和海洋背景由藍色及黃色藍寶石（7.80卡）鋪設而成。密鑲藍寶石的小表盤隱藏在表殼的5時位置，由Piccolissimo BVL 100微型機芯推動，細小的機芯為表盤提供更大空間來塑造海洋場景，展現珠寶工匠的創意與技術。●

查詢：2523 8057

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕地中海 林嘉欣 腕表 高級腕表 高級珠寶

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