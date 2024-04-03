明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

玉冰燒雞尾酒配中式臘肉 港式酒吧大玩廣東酒

【明報專訊】早前中環人氣酒吧餐廳SEVVA事先張揚做到今年5月結業，不少蒲友都擔心是酒吧執笠潮前奏，日後再難搵地方夜繽紛。不過，那應該只是個別事件，因為短時間內陸續有多間新酒吧開張，當中更有兩間酒吧大玩廣東酒及本土美食雞尾酒概念，配搭食物夠另類，例如以臘腸、菠蘿包配雞尾酒，聽到都興奮！

中環蘇豪區卑利街最近有間新雞尾酒酒吧開業，酒吧取名建民號（Kinsman），很有傳統中式老店感覺，酒吧裝潢亦如名字一樣懷舊，吧枱後方畫有昔日香港風貌的彩繪壁畫、復古枱椅、方格地磚、以北魏字體打造的建民號鐵皮招牌等，恍如穿越劇般讓客人走進慵懶時尚的《花樣年華》世界。隨手翻揭酒單，內裏附有一幅幅手繪雞尾酒插畫及中英文介紹，給人第一印象是「都幾貼心喎」，但當細閱酒單內容，才明白手繪畫的必要，因為單憑酒單上列出的雞尾酒成分，例如羅漢果紅米酒、玉冰燒、蛇酒等廣東酒名，大概沒多少人可以想像得到雞尾酒的味道及真身。

盡量用廣東酒及本地食材

創辦人之一的Gavin Yeung是本地飲食編輯，曾於文華東方酒店The Aubrey等酒吧擔任客席調酒師，因為留意到沒有一間本地酒吧會打正名號以廣東酒為主題，所以才有建民號的誕生。他說雖然間中都有調酒師選用廣東酒調酒，或有酒吧裝修到很有港式懷舊風格，但都流於表面，「我的概念是從雞尾酒酒單、食物以至裝潢，都盡量用廣東酒及本地原材料，希望可以為港人及外地遊客帶來新鮮感」。

Gavin說香港其實有不少酒廠，老店如中環永樂街的永利威、新界川龍的三生牌、荃灣永生牌等，新加入的還有五味雜陳，所以實在有很多酒可以選用，而且這些酒各有特色，以他第一次試飲的廣東酒玉冰燒為例，在製作過程中酒廠會將蒸熟的豬油泡在蒸餾過的米酒內陳釀，令酒液洋溢豐富花香奶香，因此他認為只要調配得宜，便能一改港人及外國遊客對廣東酒的誤解。

食物方面，Gavin同樣着重貼合主題，他笑說如果跟其他酒吧一樣提供意大利風乾火腿、芝士拼盤，感覺上與廣東酒不太搭配，為此他想到以中式臘肉取代，端出臘腸、膶腸、臘肉及醃菜的拼盤，以為好油膩？但經蒸煮及薄切成小塊後，入口竟然香而不膩，正好中和微甜的雞尾酒，愈吃愈上癮；其他食物如蝦多士、咖喱魷魚配炸饅頭等，也很有傳統酒樓及街邊小食風味，但分量頗大，二人同行才好點。●

建民號Kinsman

地址：中環卑利街65號

訂座：https://book.bistrochat.com/kinsman

海景酒吧歎鴛鴦Martini

新加入戰場的還有位於Mondrian Hong Kong酒店38樓的高層酒吧Avoca，除了坐擁面向維港海景的先天優勢，酒吧主管及首席調酒師Joe Villanueva亦秉承酒店「以人啟迪靈感」的理念，設計出充滿地道色彩的雞尾酒及食物，「香港有很多特色美食及文化，例如腸粉、菠蘿包、煲仔飯、鴛鴦，所以我在構思雞尾酒時，亦希望將本地美食融入一些大家熟悉的經典雞尾酒內」。以3:15PM MARTINI為例，Joe說很多人喜歡喝特別味道的Martini，於是他將港人喜歡在茶餐時間歎菠蘿包及咖啡奶茶的習慣作為靈感，設計出加入港式鴛鴦風味的Martini，口感較原裝正版更香濃順滑。另一款雞尾酒LGM MARY亦是用心之作，Joe以他每天都吃的老干媽辣醬取代滴進Bloody Mary內的Tabasco，而為了減低原裝正版的濃稠口感，番茄汁經澄清處理，令酒液變得清澈輕盈，「原本每個人最多飲一兩杯，而家就算飲十杯也不會膩」。

對於不熟悉雞尾酒的人來說，點酒是一大難題，Joe也留意到客人未必喜愛與調酒師表達想喝什麼酒，一來到便會在酒單上點酒，因此他特別設計出一套雞尾酒tester set，將10款雞尾酒各自的香氣及味道濃縮其中，客人可先將心儀雞尾酒噴在紙上聞香，或直接噴入口中嘗味，雖然味道不會100%跟調校出來的雞尾酒一樣，但至少可減少點錯酒情况。

Joe曾有當廚師經驗，在構思配酒食物時甚有心得，例如意式牛肉三文治本身已有豐富配菜及芝士，他便推薦用LGM MARY搭配，因為老干媽的味道能為食物添加辣味層次；跟腸粉混醬一模一樣味道的雞尾酒SESAME & PEANUT BUTTER SOUR，亦適宜當作避風塘式龍蝦蟹肉包的添味醬料。為了讓客人更易因應食物分量，Joe將食物分為SMALL、IN-BETWEEN及BIG三類列出，盡量令客人容易明白，放心點菜。●

Avoca

地址：尖沙嘴赫德道8A號38樓

訂座：3550 0388

文：周群雄

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[Food & Beverage]

相關字詞﹕沙田凱悅酒店 Mondrian Hong Kong 五味雜陳 廣東酒 調酒師 雞尾酒吧 雞尾酒 卑利街 建民號 酒吧

上 / 下一篇新聞