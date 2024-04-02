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Happy PaMa 教得樂 第495期

Happy Pa Ma

客座隨筆：學習漢字好處多

【明報專訊】科技發展迅速，新生一代打電腦、「篤手機」比執筆寫字還要多，加上學校推行電子教育，教師很少在黑板上寫字示範，不少學生字體馬虎，筆順錯誤，執筆忘字。有學者指出，現在教師很少板書，以及學生中文抄寫功課減少，令學生對漢字結構認知模糊，削弱對文字的理解，建議增加書寫練習。

圖像法學漢字

其實學習漢字，好處很多，首先，漢字基本性質是形音義的統一體，由古人「師法自然」的造形創作，形體優美，如「水」像流水狀；「目」像人的眼睛；「山」像起伏連綿的山峰，具有較強的畫面感。

由於漢字是圖像化，除了可以記錄及表達意思外，也能以圖像令小朋友作記憶練習。根據1989年美國提出的「腦研究十年」，科學家發現人的左腦主要靠語言、文字，用邏輯去記憶；右腦主要靠圖像、聯想，用照相法來記憶，並且右腦憑借圖像的記憶能力是左腦的100萬倍。如以圖像思考和記憶的愛因斯坦發現了「相對論」，運用圖像聯想的安徒生成為著名的童話大師等！

其實在0至10歲時期，幾乎每個人的右腦都非常活躍，然後進入成人就大都左腦較活躍，因此透過圖像思考，讓小朋友在腦中形成一部有趣的動畫片或者故事，慢慢地，可能對生活的事物充滿興趣，加強學習能力！有研究腦的科學家指出，認識漢字就是運用右腦的原理，好像學習融入圖片之中來記憶，結果顯示小學生2000個常用漢字只需幾天就記下來了。另外，學習漢字從中也可以學習美感，如有一些字要左繁右簡：「到」、「影」，或者要上大下小如「售」、「然」等，都是美感和構圖的學習！

書寫方式助記憶

然而學習漢字用抄寫方式更為有效，有研究顯示，手寫漢字有助於學生以知覺處理系統以及神經動作控制，將文字傳到視覺系統儲存起來。手寫的過程能讓學生的大腦重整並組裝授課的內容，使學生能重新編碼及記憶內容。

沒有漢字，就沒有中華文化，學習漢字可以從中了解中華民族的文明和智慧，那麼學校應多鼓勵教師板書及讓學生多抄寫中文字等，也希望家長及社會各方人士支持學童以書寫方式學習漢字，從而進入中華文化！

文：陳雪儀（香港藝術發展局藝術教育主席）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第495期]

相關字詞﹕親子筆陣 漢字 陳雪儀 客座隨筆

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