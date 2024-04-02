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Happy PaMa 教得樂 第495期

Happy Pa Ma

感創航道：學校領導推行新課程策略

【明報專訊】最近為教育大同主持了一個學校領導交流工作坊，工作坊的目的是召集參與「感．創•做」（Learning by doing）計劃的17所學校的領導，一起分享和探討推行計劃時所遇到的挑戰，並探討作為學校領導可如何支援前線教師，讓實施新課程時能執行得更順暢。當天邀請了幾所學校的校長和副校長作深入的交流，討論了很多特別是在學校參與計劃初期的機遇、挑戰和應對策略，當中的內容讓我回想以往在學校推行新課程時，作為學校領導曾運用過的角色和實務工作，篇幅所限，在這裏稍作分享：

正規溝通vs.非正規溝通

隨着社會和教育環境不斷改變，學校要透過優化和變化以迎合時勢，有時也會推行一些新的校本課程，這是常態。當然，不同持份者對學校有着不同的期望和需求，對新事物的接受會不一樣。一般而言，學生透過課堂實踐，讓教師從過程中不斷優化課堂內容和步伐；學校透過不同媒介和家長溝通，讓家長知道和配合學校的發展。然而，新課程的主要推手，必然是教師，選對的人做合適的事，效果必定事半功倍。但是，怎樣找對的人？

《聖經》記載耶穌要往普天下傳福音，也是先找來十二門徒，祂不是在宣講福音工作中找人，相反，祂是在日常生活中找的。學校領導和教師在校內有很多工作會議，我會視這些為「正規溝通」，大家為特定工作議程討論。然而，要了解個別教師性格、興趣、能力、抱負等特質，更多是透過「非正規溝通」的機會，學校領導若能有效安排和善用這些機會，像朋友般摸摸咖啡杯底，了解教師的興趣和本科以外的長處，尋找對的人擔任新課程的核心推動教師，再由他們感染其他人參與，這樣更有效。

認清教師需要

工作坊中一位校長嘉賓分享：「在推行新課程時，我會先請老師了解課程，再從他們口中告訴我學校為何要推行新課程。」這種由下而上的推動方式，讓教師對新課程有更多思考、擁有感和主動，是很好的建議。然而，教師工作繁重，要讓他們有效執行新課程，學校領導需要為他們創造有利條件。我以往在學校推行新課程時，會先寫下一連串問題，自問自答，例如：新課程對學生學習有什麼好處？新課程能否結合學校現有課程和措施，教師不用由零開展？新課程是否有助教師解決以往一些教學難點？教師執行新課程需要培訓哪些知識和能力？新課程所衍生出來的工作能否結合教師本身的工作？如有引伸出來的額外工作，教師本身有哪些工作可簡化或釋放出來？學校有哪些整體措施可改善以便推行新課程？學校領導宜先了解課程，再將這些問題與管理團隊探討，當然也可與執行教師直接交流，一方面有助調配資源梳理問題，同時讓教師感受到學校積極支援他們的工作，像家人般用心了解和回應他們的需要。

有了上述基礎，學校領導若能給予空間，在適當時間表達關心、支持和鼓勵，甚或優化考績系統實際反映教師付出，讓他們感到受尊重和肯定，他們甘心樂意為學生付出，學生學習一定有保證。在社會提倡關心學童身心靈健康同時，教師的身心靈健康也不容忽視，我相信一句話：要處理好事情，先處理好心情。

文：黃永康（教育大同學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by Doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第495期]

相關字詞﹕親子筆陣 感創航導

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