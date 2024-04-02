英倫助鄰：學位分配 不患寡而患不均

名校區成「香港村」

就在今次分配公布日後，有一群在St Albans的香港移民家長就非常失望。他們像許多近年移居英國的港人家庭一樣，都以學校為首要因素選擇居住地區，買入心儀學校catchment的房子以保子女升學穩妥。St Albans於大倫敦以北，區內有5所outstanding中學，而其中4所更是長期公開試成績頭10%的名校，因此非常受港人歡迎。除校網好外，St Albans的環境亦很優美，又有快速列車直達倫敦市中心。在最近的一個最安全地區排名榜中更位列全英頭5名內，一直都是許多本地中產家庭喜歡的地區。

這樣好的名校區，房屋供應向來都是有限的。我早前都受過不少香港家庭委託在St Albans找房子，的確一屋難求。但近年在區內一所最受歡迎的中學附近就興建了一個新樓盤，令區內房屋供應突然大增，而這樓盤更被推介到香港去銷售！因此，不少港人在移英前早已在香港「隔山買牛」地購入了房屋。此樓盤亦因為太受港人歡迎了，售樓處更特意招請了會說粤語的職員招待。結果，樓盤內大部分的居民也是香港人，左鄰右里都是熟悉的面孔，就像是一條香港村！

學位供不應求 學校擴班

但既然成功入住了名校區，家長又為何會極度失望呢？始料不及，今年該校的「最短入學距離」竟然大幅減少，由以往兩年的800幾米，一下子縮短至500幾米都未能取錄！本來穩操勝券，突然晴天霹靂！就是這樣，事件被發酵，上了BBC新聞。

原來過去兩年，學校都擴了班，由7班加到8班。然而今年的收生政策已回到舊有常態的7班。加上近年有大量適齡學童不斷搬入該區，加劇了今年學位的供不應求。幸好，事件受到當地政黨關注，在Council地區政府和學校協調後，決定再度加開一班，令事件得以圓滿解決。

然而並不是每次都是如此好彩，作為精明的家長切忌單靠地產代理一面之詞就信以為真；在參考入學資料時要多看以往幾年的數據，不止是看distance（距離），更加要留意學校公布的收生人數PAN（published admission numbers）；更要留意附近房屋及人口變動，正如開頭所說，「不患寡而患不均」，事實上學校的硬件或人手上都有限制，在區內仍有些別的學校收生不足，Council又是否一定要在你心儀的學校加班呢？

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。www.facebook.com/LunLondon

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第495期]