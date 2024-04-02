讀書時節：欲說還休 文字寄意

琹涵散文作告別禮物

那中六的最後一課，我選了琹涵的散文作告別禮物。我常放琹涵的書在案頭，在疲憊時、困擾時、傷心時……需要慰藉的時候，都會捧着琹涵的書，翻幾翻，選一篇散文細讀，讀文章裏引述的古典文學雋語。琹涵著作甚豐，《詩情快意：對飲唐詩，發現生活真趣》、《好詩：從先秦到明清，回到初相遇的一刻》、《慢讀王維》等，作品幾乎在每一間書局都能找到，而她的書名起得簡單，封面簡樸，就像她的行文那樣，平易近人。

我第一本讀的琹涵作品是《慢讀宋詞》。這本書與她大部分的作品一樣，每一篇都寫人生諸事，像〈四季有花香〉寫作者致電一個許久不見的好友，一通電話就回顧了一個人的一生；〈兩個女人〉談到一個朋友的大媽與二媽，抒發了兩個女人為同一男人苦纏的感嘆；〈臨別的禮物〉是琹涵大學畢業的回憶，回溯年輕的自己以什麼物件託付怎樣的祝願。這些文章裏，琹涵攙進古典文學的原文與語譯。常記書中〈夢的追尋〉，記述漂泊經年的舊相識，從識於微時寫到後來各人經歷，感慨青春易逝；文章末段引述晏幾道《御街行》，其中「街南綠樹春饒絮，雪滿遊春路」，彷佛提醒人們，勿忘曾經的美好時光。琹涵總會借一首古典詩詞為文章點睛，為情感找到出口。

琹涵的文字與古典文學相呼，訴說了塵世諸事，溫潤了讀者的心。所以說，要給中六生說點什麼，不如借琹涵的文字寄意。最後的文學課，我就與學生分享了琹涵《好詞》中的〈人生，總是在路途上〉。文章談及成長改變了人生風景；文中引用蘇軾的《蝶戀花．春景》，當中一句「牆裏鞦韆牆外道，牆外行人，牆裏佳人笑」，也是我盼學生明白的寄意：人生的場景與心境將不停轉換。

年輕人迷惘，一下子說太多道理，實在難以消化。或許讓他們慢慢讀文字會更好。記得2月時候，到一所中學的周會談寫作談文學，在活動尾聲，我也送了琹涵的文章給學生。記得當下學生眼神流露喜悅和感動。我覺得，學生渴望被循循善誘，送一點文字，也是可以的。

輕盈筆觸 觀照人生百態

身邊不乏追卓越的人，總想展示個人素養；我自愧不如，其實也樂於不如。談古典文學，我「不夠大氣」，沒推薦權威著述或大師註釋本。我記得《大人只知道部分的世界》中寫到：「功課好的孩子會被期許維持好成績，大部分心思都被用來鞏固他所達到的位置，很可能那也是他唯一的成就感來源（以及壓力來源）。」或許我畏難了，也怕學術嚇怕了孩子；我不夠出色。不過我有足夠的溫柔。育人的工作，需要多一點溫柔。琹涵作品，其實是很好的文學導讀和人生導讀。台灣師大國文學系潘麗珠教授便這樣形容琹涵的文章：「透過輕盈的筆，把所觀照的人生世相、人情百態，溫婉而有味的跟讀者款款訴說。」

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第495期]