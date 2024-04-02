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副刊
Happy PaMa 教得樂 第495期

Happy Pa Ma

感講你知：了解「小刺蝟」的需要

【明報專訊】各位家長和教師，你們的子女和學生會不會像刺蝟一樣，很容易豎起刺？即使是聽到善意的提醒，他們也會馬上變得激動，並提出反駁？在我的班上，曾遇到這樣的學生，對我來說是一大挑戰。後來，我在「感講教師共學小組」學習了「善意溝通」，發現學生有戒心是源於過去不愉快的經歷，以及種種未被滿足的需要。

教師善意提醒 引起激烈反應

某天上課前，另一名班主任看見這名學生在玩文具，便以溫柔的語氣提醒他準備上課，需要收拾桌上的物件。沒想到，這個簡單的提醒竟然引起了學生激烈的反應，他猛力拍了一下桌子，大聲喊道：「我沒有玩過玩具，你冤枉我！你冤枉我！」我和同事當刻都十分驚訝和疑惑。類似的事件一再發生，這名學生對於任何人的提醒或建議都表現得很躁動，引起了我對他的注意。

我們學校自2021年與「JUST FEEL感講」推動善意溝通和社交情意教育。作為教師，我們不但教授學生相關課程，也有持續接受教師培訓。在其中一節「教師善意溝通共學小組」中，我學習到善意溝通的理論：「每一句說話、每一個行為都代表學生的需要」，更了解到創傷經歷對兒童成長的影響，促使我嘗試去了解那名學生的需要。

我向那名學生的前班主任和社工查問，發現他在低年級時經歷了父母離異，從那時起，他就變得敏感和戒備，容易理解大人的話語為有敵意和帶攻擊，缺乏安全感，所以經常感到恐懼。同時父母離異對學生來說是一個創傷經歷，令他的「身心容納之窗」變小，所以當他感受到壓力的時候，就很容易「衝破窗口」，進到「過高激發」狀態，繼而可能透過對教師和同學大吼大叫或攻擊人來保護自己。

經歷父母離異 缺乏安全感

了解到學生的成長背景後，我在家長日只簡單花了5至10分鐘和他媽媽討論成績，然後就集中討論學生的需要。我和家長一起分析了學生戒心強的原因，並提出猜測——學生的戒心是源於缺乏安全感，而且可能跟父母離異的創傷經歷有關。媽媽聽後沉思片刻，認同我的分析，也表示會嘗試和孩子以善意溝通對話，一起回顧那段不愉快的經歷。

令人欣慰的是，在家長日過後，這名學生有很明顯的變化，他變得不再那麼戒備，情緒變得平穩，學習和社交能力也有改善，更開始與我分享更多的想法。有一件事令我十分感動，就是他知道我喜歡某個卡通角色，某天早上神秘地叫我打開手，然後送我一個他親手用輕黏土製作的卡通角色！看見學生的正面轉化，我相信這就是善意溝通的力量。我們作為教師、家長持續去連結孩子的感受、需要，建立緊密的師生和親子關係，能增加孩子的安全感，大大提升孩子的身心健康。

每個戒心強的孩子，背後可能都有一段受傷的經歷，他們只是不懂得，或者沒有安全感去適當地表達自己的脆弱。我們鼓勵每個家長和教師都嘗試學習善意溝通，先處理心情，再處理事情，讓他們有安全感表達自己的感受和需要。

上文提及的「教師善意溝通共學小組」，是我們學校參與「感講伙伴學校計劃」的其中一個策略，歡迎各位有興趣的小學校長、副校長、教師，報名參加4月10日舉行的計劃線上簡介會「校園精神健康從何做起？」，可掃描二維碼或輸入連結，了解更多詳情及報名：shorturl.at/cdLM5

文：殷欣（「感講伙伴學校」真鐸學校教師）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第495期]

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