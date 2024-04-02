國際親子台：十大最沒有用才藝？

不少家長看着排行榜，檢視孩子正在學習的，是有用還是無用。當然，亦有人質疑這排名的依據並不科學。在我看來，最值得注意的，反而是它帶來兩個值得思考的問題，第一：「學習才藝的真正目的是什麼？」；第二：「如何衡量一項才藝，是有用還是無用？」

當年看電影《那些年，我們一起追的女孩》，對其中一幕印象很深，男女主角在討論數學公式及如何應用sin、cos時，男主角說：「10年後，我連log是什麼都不知道，還可以活得好好的。」所以為什麼還要學呢？女主角回應他：「人生本來就有很多事是徒勞無功的啊。」不過，這麼多年來，數學課中的sin、cos與log，始終沒有取消。到底這些算術題，是有用還是無用呢？視乎這是哲學討論，還是學術討論吧。

學才藝無關有用、無用

其實學習樂器、武術及運動，本來就是希望孩子在課業之餘，找到自己另外的興趣及喜歡的活動，讓他在學科之外找到放鬆的地方，同時陶冶性情或培養運動家精神。既然學習才藝的根本目的，與「有用」、「沒用」並沒有關係，那麼這個排行榜所問的，也不過是個偽命題。孩子今日所學的才藝，並不是要預備他將來成為教練，也不應是孩子入學的工具。

當然大家總會希望孩子順利進入心儀學校，故想盡方法幫孩子盡早找到一技之長。本意是好的，希望趁孩子學習能力強時，學會十八般武藝，讓孩子有更多升學選擇，更容易得到理想學校青睞。但本末倒置地把學習才藝的主要目的，化為升學工具，就會出現學「鋼琴」已經沒有用，要學「豎琴」才會加分；以及學騎馬比學籃球更「有用」的評論。

抱功利心態學習，會快樂嗎？

但什麼是學才藝真正的用處呢？或反過來問，孩子用功利的心態學才藝，會快樂嗎？只要撫心自問，自有答案。

更何况，評定有用、無用的標準是什麼呢？對喜愛大提琴的雪雪（大女兒）來說，「有用」的標準是，她可以拉出自己喜愛聽的樂曲，她認為是樂趣。對愛美的妹妹來說，跳舞最「有用」的地方是，讓她感覺自己在台上穿得美美，走路都帶風，自我感覺良好。對孩子來說「有用」，不是將來是否有賺錢能力、能否幫助加分，或是提升社會地位，而是「喜歡」與「開心」而已。

回歸初心，我們不過是希望孩子有快樂的童年，才藝能為孩子的成長加添一些色彩，這已是最有用的「無用之用」了。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第495期]