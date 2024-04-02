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副刊
Happy PaMa 教得樂 第495期

Happy Pa Ma

A苗園圃：「青春期爸爸」真係無偈傾？

【明報專訊】好友創辦的機構在港致力推動父親角色，從認識至今無間斷合作不同項目，製造機會讓青年人接觸及傳播父職的重要。近日有幸出席其機構周年聚會，他起了個標題給我發揮，在此記下當晚的分享內容。

自幼缺溝通 子女自然感隔閡

所謂青春期爸爸，意思是家有正值青春期子女的爸爸。青春期子女與爸爸真係無偈傾？我腦海即時浮現出一幕幕的畫面……大兒子中學家教會辦親子旅行，我當家長義工協助玩熱身遊戲。其中一個合作遊戲的玩法是每人拿着一根管道，以接龍形式傳球至終點，聽上去容易，但全隊共10多人，包括幾個家庭的男女老幼，要管道無縫接龍的確有些難度。當一些隊伍發出完成傳球的歡呼聲時，我負責看守的隊伍卻傳來一名面露兇光的爸爸咆哮聲：「都話要聽我講！否則又會失敗！」不過事情發展並非如他所想，孩子繼續不協調，然後更有其他爸爸發出怨言，結果這隊全場包尾。過程中，我最深刻的是看見那名爸爸的兒子一副想瞬間離場的苦瓜乾面，不難想像他們家庭爸爸一人獨大的景况。

我又憶起自己青春期與爸爸的一幕來……與他已有一段沒溝通的日子，一天他卻突然走來關心我，我裝作睡覺，以背脊迎接他。那個青春的我已被捲入父母衝突漩渦多年，媽媽不時向我說埋怨爸爸的話，令我煩厭不堪。爸爸浪子回頭式的關心其實很珍貴，可惜當時我認定他是自己的煩惱根源，心情複雜得沒法與他對話。沒法對話再令我想到父親與孩子間無話可說的一幕幕，不少媽媽朋友訴說丈夫下班回家後只懂沉醉於私人空間：玩電話、打電動、看電視等，孩子成長路上親子溝通之門沒好好開通過。當青春期子女渴求更多獨立空間之際，往往就是爸爸意識到溝通重要之時，那就有如時空錯配，子女會認為大家「唔啱channel」，跟爸爸真的無偈傾了。

投其所好 持續陪伴

在家不作一人獨大，不成為子女麻煩根源，及早「搭啱 channel」的爸爸又如何？我認識一名爸爸是這樣的……升中後他兒子因學習環境適應和人際問題進入超級龍捲風狀態，他努力耐心聆聽兒子的控訴和鬱結，將心比心，分享自己中學階段曾遇上的掙扎，表示會陪伴兒子一起渡過任何難關，又建議他一些實用對應方法。去年暑假兩父子結伴同遊，參觀旅遊地點歷史建築，到著名景點打卡，享用當地美食，感受足球賽現場氣氛等。過程並非事事順利，實際上爸爸吃盡青春期兒子情緒餐。就算再野的孩子，在有爸爸持續的陪伴下，那一個不會感恩呢？

現在這個爸爸會繼續約兒子在電視機旁看球賽或去看他的球隊訓練，閒時說說足球界趣聞；時而一起到茶餐廳吃個豐富早餐再上學上班，時而請兒子食個驚喜午餐，撩他說着校園趣事。當有特別難搞的功課出現時，兒子會主動求他幫助，爸爸定必撥出時間一同研究。投其所好，齊享美食和持續陪伴——造就出有偈傾的青春期爸爸。我很高興，這名爸爸就在我兩個孩子的身旁。各位媽媽也加油，以積極態度支持丈夫做個跟子女有偈傾的爸爸。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第495期]

相關字詞﹕青春期 親子筆陣 莊兒 A苗園圃

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