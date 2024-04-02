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副刊
Happy PaMa 教得樂 第495期

Happy Pa Ma

好去處：室內尋寶遊樂場探險 「菇島」捉精靈 互動學生態

【明報專訊】剛過去的復活節，小朋友是否都已玩過大大小小的尋蛋遊戲呢？趁學校假期尚未完結，今次帶大家參加另類尋寶遊戲——尋「菇菇」！多個菇菇精靈正躲藏在將軍澳的DOCODOCO島各個角落，與小朋友們玩躲貓貓！勇者們，是否準備好走進DOCODOCO島森林接受這個特別挑戰呢？

文︰顏燕雯

小模特兒：Nora

設於NAMCO The LOHAS康城店內的兒童室內遊樂設施「室內．冒險之島DOCODOCO」在復活節假期推出全新活動「尋找菇菇」。原來這個島上住着一種名為「菇菇」的蘑菇妖精，最愛與小朋友玩遊戲，今次7個菇菇將躲在場內不同地方，只要找到4個或以上便可換領小禮物。島內亦有多款有趣互動體驗遊戲，讓小朋友化身小小探險員盡情探索，從遊玩中學習各種生態小知識。

■INFO

NAMCO THE LOHAS 康城店

營業時間︰上午11:00至晚上10:00

室內．冒險之島DOCODOCO

營業時間︰上午11:00至晚上9:00（最後入場時間晚上8:00）

收費︰2至12歲$200/首60分鐘，其後每30分鐘$100；6個月至23個月幼兒$120/首60分鐘，其後每30分鐘$60；成人每位$50陪同入場

地址︰將軍澳康城路1號The LOHAS 康城4樓403、404及405號舖

[Happy PaMa 教得樂 第495期]

相關字詞﹕親子 康城 室內遊樂場 好去處

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