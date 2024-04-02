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副刊
Happy PaMa 教得樂 第495期

Happy Pa Ma

人工智能：建構個人化學習經歷 家長把關 AI化身教學助理

【明報專訊】最近相繼有小學引入人工智能（AI）校本課程，而教育局亦在今個學年，於初中新增AI課程單元，標誌着本港的科技教育，已正式踏進AI新領域！爸媽們，準備好和子女一起探索這股教育新浪潮嗎？究竟在孩子的AI學習之旅，家長應該扮演什麼角色？又可如何讓AI好好化身成自己的教學助理、小朋友的學習伙伴呢？

文︰沈雅詩

「去年初，大家還在討論學生應否使用AI，但到今天，這個都不用再談了，因為連小學生都已經在用，反而更加需要思考，如何讓孩子用得其所。」身兼賽馬會「混合式學習」計劃教學顧問暨課程導師，以及中大教育學院課程與教學學系助理教授趙建豐（Thomas）說。

當AI介入莘莘學子的世界，尤其是GenAI（生成式人工智能）可生成原創文字、圖像、影片、音訊等內容，Thomas深信，整個教育及學習生態將帶來巨大改變，他用「CRAFT」4個英文字母去描述這個歷程。

C－Care（關心）

在AI洪流下，Thomas稱，學生需要比從前更關心自己的學習過程，「因為 GenAI實在太方便，可以馬上給予答案，如果學生不向它提出『how』，而只求『what is』的話，那就純粹是抄功課，什麼都學不到了」！

R－Reinforcement learning（強化學習）

Thomas指出，GenAI將有助學生建構更個人化的學習經歷，GenAI工具五花八門，有專門教數學，也有教科學、歷史等，學生可因應自己的興趣及能力，請GenAI設計合適程度的練習題，達到最佳學習效果。

A－Assessment（評估）

在AI新時代，學界各持份者都應更重視「進展性評估」，Thomas說：「我們一直強調『促進學習評估』的重要，因此老師會透過『進展性評估』來回饋學生。現在學生利用AI學習，同樣可收相同之效，這或許可慢慢改變家長，以往過於重視『總結性評估』、只問分數的觀念。」當然，學生自己，也必須看重這種個人化的回饋，「我常說，學生不應叫 GenAI幫忙作文，而是自己寫好文章後，再請AI給予意見，看看有什麼地方需要改善，怎樣可以表達得更好」。

F－Future skills and competencies

（未來的技能和能力）

Thomas說，社會需要重新定義未來教育方向，把科技教育普及化，「學生是否懂得用AI學習，是否有足夠能力和AI溝通、提問，是否擁有創意、批判思維以至AI素養等，這些技能，都對他們將來立足社會，十分重要」。

T－Transdisciplinary learning（跨學科學習）

由於AI興起，創造更有利的條件讓學校推動跨學科學習，而學生亦可更輕鬆達成昔日的不可能任務，例如製作圖像和影片等。

GenAI用不得其所 產生依賴

AI是一把雙刃劍，有利亦有弊。

Thomas承認，「GenAI用得不好的話，會令學生產生依賴，什麼都靠它，而且若只是着重『果』，不重視『學』的話，孩子更容易失去學習動機；另外，不少AI工具都是免費的，有可能增加外泄個人資料、私隱的風險」。因此，要讓AI真正成為家長的教學助理、小朋友的學習伙伴，他強調，家長先要擔當把關者的角色，「最早期一定要跟子女一起用，尤其是年紀較小、思想未成熟的小朋友，一定要有監督」。

既是教育工作者，也是父親的他分享個人經驗，「我有一個8歲的兒子，他的普通話可以用『慘不忍睹』來形容，但我自己也說得不好，不能夠教他，雖然試過替他請補習老師，但每星期只上一課，進步不多。於是我把心一橫，找AI幫忙」。Thomas透露，他替兒子揀選合適應用程式後，兩父子便齊齊學、齊齊練，由於AI能即時判斷他們的發音是否準確，並適時調整教學進度，經過兩三個月自學後，兒子有明顯進步，已經可以用普通話作簡單的對答。

工作繁重的他坦言，現在也會放手讓兒子跟AI一起溫習舊的普通話課題，「因為（舊）那些，他其實已經學會了，小朋友覺得自己應付得到，便會有動機、有成功感」，但說到新課題，他還是堅持從旁指引，「我並不會完全放手，由得他自己隨意學的，始終小朋友的自主能力較弱，要有適當的督導，而且陪着他學，我會更加清楚他的強弱項，掌握到他的學習進度」。●

AI搜尋工具 化繁為簡

致力推廣 STEM及AI教育的社企「無師教室」，其創辦人李卓霖（Kelvin）同樣認為，若能善用AI，它是孩子很好的輔助學習工具，「現今追求知識，不是愈多愈好，而是愈濃縮愈好，這方面AI就做得很好」。

網絡資訊整理為簡潔答案

他舉例，以前在生活或學習上遇到什麼疑難，大家都習慣利用Google搜尋器去搜尋資料，但Google只能提供海量相關網站，而我們需要的資訊，有時會散落在不同的文章之中，用家需逐個點擊，再自行消化和綜合，惟使用AI搜尋工具，它便能化繁為簡，「例如Perplexity AI，我們只要輸入問題，它能瞬間把網絡上的資訊整理成簡潔答案，令人一目了然，而且更會註明參考來源，方便大家登入網站再仔細瀏覽」。另一個AI工具Wiseone，則能大大提高閱讀效率，「不論家長或小朋友，找到合適的資訊，但要閱讀幾千字的網上文章，其實都頗花精神的，Wiseone是個AI閱讀工具，可以把文章濃縮撮要，有助大家易於理解重點」。

談到在AI各範疇中，Kelvin認為其語言學習工具，表現最出色，「AI在這方面的技術，已經發展得相當成熟，坊間有不少語言學習工具，例如Speech Studio、Duolingo等，都可成為小朋友學外語的好幫手，因為AI可準確記錄發音，糾正錯處」。

AI小遊戲 增進親子關係

除了用於學習，Kelvin也提議家長不妨把AI應用於親子活動上，既可促進兩代關係，亦能讓小朋友在成人陪同下，多點接觸新科技。「Recraft是一個我很推介大家使用的AI繪圖工具，界面簡單，容易操作，家長亦可跟孩子一起創作獨一無二的圖像，再變成WhatsApp貼圖，與親友分享。」此外，他亦推薦Google裏的一些AI小遊戲，例如「Emoji Scavenger Hunt 」、「Quick, Draw!」、「AutoDraw」、「Teachable Machine」等，都很適合小學生去玩。

智選AI工具 多人用有保障

在AI浪潮下，全球湧現大量創新的AI工具，雖然很多都是供大家免費使用，但他亦提醒家長，必須要英明選擇，「一定要揀一些有10萬或以上用家的，假如只得幾萬，甚至幾千的，那就不要用了，有可能是假網站、假App，有被盜取個人資料的風險」。他又謂，雖說是免費AI工具，但其實亦設有不少條款限制，例如輸入字數、製圖上限等，而這些條款，亦經常更新，會帶來不便，「所以，如果家長覺得某個AI工具好用，真的幫到子女，我會建議『課金』，一般收費是每月10至15美元（約78至117港元），但若超過每個月15美元的，我又不建議了，因為可能有太多額外功能，小朋友都未必用得着，不值得花這些錢」。

[Happy PaMa 教得樂 第495期]

相關字詞﹕親子 生成式人工智能 Generative AI 學習 人工智能（AI）

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