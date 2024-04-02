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最大功臣：領跑員默默付出 不問個人成績

【明報專訊】Inti能夠完成六大馬拉松壯舉，背後全賴一班領跑員默默支持，她說平常練習，教練會盡量為視障跑手安排不同領跑員帶跑，「因為視障人士社交圈子比較小，所以教練會安排不同配搭，在領跑期間互相認識，一方面讓視障人士擴闊生活圈子，另一方面亦可讓領跑員了解視障人士的生活」。在3年疫情期間，Inti的領跑員Tommy笑說，他其實跟Inti一樣難捱，「在疫情爆發後，有一段時間完全無法練跑，後來重拾操練，連呼吸都覺得困難。由於領跑員要不斷口述路面情况，無氣好難做到」。政府一度實施口罩令，練跑時全程佩戴口罩，口罩被汗水口水沾濕後，呼吸難度倍升，Tommy每次回憶起來都覺得辛苦。

體能需比視障跑手強三成

訪問當日，Tommy不時留意四周狀况，每次轉移訪問地點，他必會檢查Inti有沒有遺漏隨身物品。Inti說他比女生更細心，也是其中一個最會開玩笑的領跑員。「一開始為Inti領跑，其實一點也不好笑」，Tommy說跟Inti在同一間公司工作而認識，由於管理層非常支持員工運動，差不多所有同事都有運動習慣，自己也曾參加長跑及毅行者等賽事，「不過我做運動都是玩票性質，跟其他同事嘻嘻哈哈參賽，沿途會拿手機影相打卡，不太着緊成績」。

後來在公司的跑步活動上，Inti竟邀請他當領跑員，「當時我很錯愕，因為據我所知Inti贏過台北馬拉松（視障組別）冠軍，（我）懷疑自己無可能跟到她」。不過在Inti游說下，Tommy決定試試，在2015年香港馬拉松，跟Inti的丈夫Chris一起當上Inti的領跑員。「通常領跑員是負責帶領視障跑手完成賽事，但我當年扭轉了這個概念，因為第一次領跑，跑得好辛苦，特別是在西隧長命斜一段，自己跑到無氣說話，Inti多次擔心地問她丈夫，我是否還在旁邊，其後還要在Inti的鼓勵下才能跑回維園。」

Tommy笑說那次領跑打破了兩項個人紀錄，第一個是個人最佳完賽時間，另一個是一跑到尾，中途沒停下來休息，「換了以前，我根本想不到為何要這樣『攞苦嚟辛』」。

經此一役，Tommy終領悟到領跑員需要擔當的角色及責任，例如體能必須比視障跑手強三成，才能應付賽事期間各種突發狀况，安全地把對方帶到終點。自此他一改以往玩票的心態，積極操練。Inti大讚Tommy勤力，一星期跟操6日，練跑之餘也練體能，更陪着她跑完餘下的「六大」賽事。她又稱讚領跑員付出很大，無論他們陪跑過多少賽事，但因為他們以領跑員身分落場，賽後不會獲官方留下任何紀錄。

Tommy笑指從沒為自己感到不值，認為這多少跟個人心態有關，「如果你鍾意跑步，正常會着緊自己成績，希望通過賽事去證明自己的能力，且會不斷追求進步」，但他說領跑員不會有這種想法，「因為領跑員的責任是盡力協助視障跑手完成賽事及目標，如果着緊自己的成績，反而未必適合做領跑員」。Tommy表示即使每次賽後都不會獲官方留下任何紀錄，但他確實跑過「六大」中幾個賽事，也沒什麼遺憾了。●

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