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征服馬拉松大滿貫 視障女將領跑員攜手圓夢

【明報專訊】熱愛馬拉松的跑手，相信都會有一個「六大馬拉松」的夢想。至今能夠完成這項壯舉的香港跑手只有266人，榜上有名的包括女跑手傅提芬（Inti），她更是全港首個完成馬拉松大滿貫的視障跑手。Inti曾因疫情差點放棄跑步，直至去年終於完成她「六大」中最後一場賽事——倫敦馬拉松。

要成就「六大」，單靠她一人無法獨個兒跑下去，還要依靠支持她圓夢的重要角色──領跑員。

失明女跑手傅提芬（Inti）的故事，不少人都可能略知一二。電視劇《陪着你走》中由胡杏兒飾演的女主角，熱愛跑馬拉松，兼有一隻對自己不離不棄的導盲犬，這個角色設定便是依據Inti的經歷改編。記者在運動品牌推廣活動上，看見Inti與她的領跑員陳子傑（Tommy）示範領跑方法，「今次其中一個目的，是希望鼓勵更多女士當視障人士領跑員，因為領跑有較多身體接觸，如果有多些女士參加，視障女跑手就有更多練習機會」，Inti說。雖然Inti在10多年前已因患青光眼致完全失明，但示範期間在 Tommy「到位」的口述路况及領跑繩牽引下，她仍能跑得輕鬆自在；相反其他參加者可能初次體驗蒙眼跑，加上對負責領跑的朋友缺乏信心，跑起來頗為「綁手綁腳」。Inti解釋這是由於自己跑步10多年，加上Tommy是熟識的拍檔，才能放心邁步。

疫下難練習 幾乎放棄跑步

Inti是全港首個完成全球「六大馬拉松」（見「馬拉松大滿貫」）的視障跑手，她剛寫下新書，約有一半內容是分享她的跑步生涯。她原本可於2020年完成馬拉松大滿貫，取得象徵跑步「成就解鎖」的特別獎牌，惟最後一場倫敦馬拉松因新冠疫情而延期，最終要等到去年才能圓夢，前後足足花了9年時間。而在接近3年的「封關」期間，她多次想放棄跑步，「視障人士跑步本來已不易，因為一定要有領跑員陪伴，平時練習亦要避開人多的地方；疫情期間，就更加少機會出去練跑。當練習了一段時間，又因防疫措施等問題而無法出發，感覺上好似看不到盡頭，攰到好想放棄」。還好有丈夫Chris及朋友的支持，最終她也能撐過去，去年在丈夫及Tommy的領跑下，越過設於林蔭大道的倫敦馬拉松終點線。

曾參加海外馬拉松賽事的跑友，大多表示最開心是可以邊跑邊欣賞異國風景，但對26歲時被確診失明後才開始練跑的Inti來說，完成「六大」除了象徵意義，還有什麼吸引之處？她說雖然無法用眼看，但通過領跑員及朋友的口述，以及以往看書、電視時留下的記憶，她仍能在腦中描繪出不同地方的畫面，且印象至今依然清晰。好像當Tommy回想2016年在波士頓馬拉松領跑時的難忘經歷時，Inti很快就指出著名的女大學生「尖叫隧道」（Wellesley Scream Tunnel）出現的位置，「Tommy還特別找了一個靚女大學生給我擁抱打氣」。此外，她說從落機開始，周遭環境如溫度、濕度、人聲、車聲等構成的微妙氣息，已經跟香港有很大分別，「所以我認同讀萬卷書不如行萬里路，即使視力有問題，都應該去不同地方見識」。

首戰紐約 面對熾熱氣氛「很驚」

2014年Inti首次出戰紐約馬拉松，這是「六大」中規模最大、氣氛最熾熱的賽事，記者羡慕地說必定有助她跑得更快，她卻回應說當時很驚，「參賽者已經接近5萬（人），而且在42.195公里賽道上，幾乎每個地方都有觀眾，沿途差不多有過百隊樂隊不停演奏，事後才得知全紐約市有接近100萬人來為跑手打氣」。她說因為視障跑手只能靠聽覺了解路况，所以現場的熱鬧氣氛反令她感到壓迫，連跑步節奏也變得一塌糊塗，「不過作為跑手，當然想有市民支持馬拉松。換轉在香港，幾乎只在中環開始才有人打氣，封路時間長一點又會有人投訴，所以現場氣氛熱烈只算是happy problem」。

台北馬拉松貼心 設視障組別

Inti參加過20多個馬拉松賽事，其中她最欣賞台北馬拉松對視障跑手的安排，「大會特別設立視障組別，視障跑手安排在精英跑手後面一同起跑，因為人比較少，所以感覺上寬闊好多，不用跟幾千人擠在一起起跑」。她說雖然很快已被後來的跑手超越，但這個安排對視障跑手來說已經非常貼心。她更在此跑出4小時17分鐘的個人最佳成績，並奪得視障組別第一名，「能夠有獨立一個組別去競爭，對視障跑手來說是一個很大的鼓勵，正如香港馬拉松都有設立輪椅組，希望大會考慮增設不同組別」。

完成六大後，Inti還有什麼目標？她說傳聞明年「六大」有機會變成「七大」，屆時她相信自己也會繼續參賽；不過現階段她和Tommy都希望為視障人士出一分力，二人在2016年創辦非牟利機構「跑在黑暗」（Running in the Dark），目標之一是協助更多視障人士跑步，並且籌集資金資助他們出外跑步。「不一定要跑步，無論做什麼運動，只要能夠持之以恆，對視障人士來說都好重要；因為視力問題，令我們的生活節奏變得很慢，身體機能隨之變差，容易引發三高、糖尿病等問題」。她說因為視力問題，視障人士難免會有負面情緒，但通過運動可建立社交圈子，令自己的世界變得更大，心態上變得積極。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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