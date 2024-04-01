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健康

養生帖：疏肝養脾 預防乳腺疾病

【明報專訊】女性的乳房作為第二性徵，受到內分泌的影響，不僅隨年齡而改變形態，還與子宮一樣呈現月經周期生理變化，為哺育後代做準備。

中醫理論對乳房的生理病理見解，《黃帝內經》提出「女子乳頭屬肝，乳房屬胃」，故思慮太過，情志抑鬱，會肝氣鬱結；久鬱化火，則肝膽濕熱；肝鬱乘脾，脾失健運，致氣壅痰結，可能帶來乳腺增生、炎症，甚至惡變。

由於乳房相比內臟器官易於觀察，近年，提倡通過自檢及體檢盡早發現乳房疾病，提升女性的健康意識；若結合中醫理論的保健思路和方法，更有助預防和減少乳腺疾病的發生。

部分中藥有類雌激素作用

預防乳房疾病，肝氣順、脾氣旺是關鍵。疏肝自然要保持心平氣和，培養豁達寬容、拿得起放得下的人生態度。規律的運動或推拿按摩也有助促進經絡氣血流通，不讓垃圾停留在體內。通過中醫理論判定為脾虛氣弱者，應積極給予健脾藥物及飲食干預，如四君子湯、參苓白朮散、補中益氣湯等，都可以對證較長期服用的成方。需要注意的是，部分補腎中藥有類雌激素作用，對有家族史或已有增生的女性可能加速病灶發展，千萬不可自行服藥。

乳房惡性疾病多發於絕經前後，更年期婦女在使用中醫保健方法的同時要定期檢查，防患於未然。乳房疾病預防應趁早，目前食品及營養因素令女孩提前出現月經初潮和乳房發育，這與乳房疾病關聯尚不清楚，家長應避免兒童進食蟲草、人參、枸杞子等補藥，或含有其成分的保健品。

文：董爽（香港大學專業進修學院課程統籌主任）

相關字詞﹕乳房檢查 健康 乳房 中醫 養生帖

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