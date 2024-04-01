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人生下半場

健康

親密關係：AI發展存年齡偏見 

【明報專訊】在當今日益數位化的社會，人工智能（AI）已成為推動創新和改善人類生活的重要力量。生成式AI工具，如ChatGPT，更成為各界熱議話題。

長者被邊緣化

然而，在充滿希望的光環背後，AI技術對老年群體的隱性排斥正引起學者關注。AI中的年齡偏見導致老年人在數位化轉型中被邊緣化，影響了他們在科技生活中的參與度，以及對科技紅利的享有。

近期一項研究，來自德國柏林自由大學（Freie Universität Berlin）學者Justyna Stypinska提出，AI對年齡偏見的5種表現：

1. 技術層面：AI資料蒐集和演算法中對老年群體的排除和忽視

在技術層面上，年齡偏見通常潛藏於演算法和數據蒐集中。以醫療健康的AI應用為例，如果主要收集年輕人的健康數據，那麼相應的AI模型在為老年人提供診斷時，可能不夠準確，因為它沒有充分學習到老年人的健康特徵。

2. 個人層面：AI從業者對老年群體的年齡刻板印象

在個人層面上，AI從業者可能會有意無意地將年齡偏見帶入工作。舉例說，在設計社交媒體平台演算法時，可能會傾向推薦年輕人感興趣的內容，忽視老年人的興趣和需求，使老年人難以從資訊流中找到對他們有價值的內容。

3. 話語層面：AI主流公共話語中對老年的忽視

在話語層面上，許多關於AI的新聞報道和科技展望都聚焦於年輕群體和他們的需求，老年人在AI相關的公共討論和媒體報道中，往往無影無蹤。

4. 群體層面：AI技術對老年群體的歧視影響

在群體層面上，AI產品多以年輕人為目標，這種預設可能忽略了老年人的存在和需求。以金融服務為例，若於AI技術的信貸評分系統，未考慮對老年人的適用度，可能導致他們在貸款審批過程中受到不公平對待。即使目前已有利用AI服務老年人，例如照護和陪伴機器人等，但這些應用局限在將老年人想像成需要照護的對象，而對於他們其他需求，例如學習和娛樂，則鮮有涉及。

5. 使用者層面：老年人作為AI產品和服務使用者的困難 

最後，在使用者層面上，AI產品和服務設計往往忽視老年使用者的體驗。例如，許多智慧型家居設備的操作界面複雜，對於視力、聽力、手部靈活度有較高要求。另外，許多在線服務，包括網上銀行和購物平台，假設用戶對於最新數位技術有一定熟悉度與操作能力。 

AI設計和發展的年齡偏見，造成老年人使用服務時遇到困難，進而對使用這些產品和技術缺乏信心和積極，不能享受科技帶來的福利。世界衛生組織已經對AI可能增加社會現存的年齡偏見表示擔憂，並呼籲採取措施。

加入老年人視角

解決問題需要各方共同努力，包括技術開發者、政策制訂者及公眾的認識提升，共同營造一個對所有年齡友好的數位環境。通過更多元化的資料蒐集、消除從業者刻板印象，以及在AI發展過程中加入老年人視角，可以在一定程度上減少年齡歧視問題。

AI技術開發者和政策制訂者應當更加注重包容度和多樣化，保證AI產品不僅服務年輕人，也能照顧老年人需求。科技應為所有人服務，唯有如此，我們才能確保科技的裨益普惠於每一個年齡段，共同構建一個沒有鴻溝的未來。 

文：李佳（香港中文大學社會工作學系助理教授）

相關字詞﹕年齡偏見 長者 親密關係 人工智能（AI）

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