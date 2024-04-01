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人生下半場

健康

「我的健康，我的權利」 人生倒數階段 自決醫療方式

【明報專訊】4月7日星期日，是世界衛生組織每年訂定的「世界健康日」。今年主題為「我的健康，我的權利」（My health, my right），目標是希望世界每個角落的人都享受優質醫療和教育。優質醫療，包括生命最後階段的自主權。

人生在世，總有一天要面對死亡。在生命最後階段，躺在病牀上，是否真的可以自己話事呢？

58歲的張先生患上末期肺癌，癌細胞擴散至肺膜和骨骼，曾接受化療和免疫治療仍不受控制。每次來醫院覆診，都只有張先生一人，他明白自己的情况，決定接受紓緩治療，希望安詳地離去。但兩星期前他因為腫瘤擴散至腦部，神志不清，需入院治療，住院期間有吸入性肺炎，需要用高劑量氧氣。醫生向張先生的家人提出「不作心肺復蘇法」並禁止他用口進食，但是家人並不同意，認為張先生仍很年壯，需要用更進取的治療，甚至建議用喉管進食或靜脈注射營養液，以增強患者抵抗力。醫護人員跟張先生家人經過數次面談和解釋，並說出張先生的意願，最終家人同意接受。

類似張先生的個案，我們不時會遇見。雖然香港文化已十分西化，社會大眾對死亡的討論不如以往般忌諱，但長者或嚴重疾患在面對死亡時，未必能自主安排，照顧者和醫護人員對於照顧安排和臨終安排也可能出現衝突，令大家都身心疲累。

1. 簽署「不作心肺復蘇法」文件後，是否等於醫護人員放棄病人？

很多家人和照顧者，當聽到醫生說不做心肺復蘇，都會擔心醫護人員是否放棄病人。要明白，不作心肺復蘇是指病人心臟不能自動跳動、肺部不能呼吸時，不作「心外壓」或人工呼吸，並不代表放棄其他治療。

不作心肺復蘇≠放棄治療

心肺復蘇術是一種入侵性搶救治療，若癌症已到末期，器官衰竭，心肺復蘇術成功率非常低，有效救治機會極微。而且，心肺復蘇術可能導致嚴重併發症，例如肋骨斷裂、氣胸等，所以向臨死病人施行心肺復蘇術，可能只會延長死亡過程，增加痛苦。

2.病人若可選擇「安樂死」，問題是否就解決呢？

首先，安樂死在香港是不合法。

安樂死是指病人或家人向醫護人員提出死亡訴求；不單是拒絕接受基本護理、紓緩治療，還期望醫生用主動或藥物方法來結束患者生命。由於安樂死容易被濫用，也涉及不少生命自主和尊嚴等倫理議題，以至宗教和法律爭議，因此在世界上大部分國家都不合法。即使現時安樂死合法化的幾個國家（例如比利時、荷蘭、瑞士、加拿大），都不能輕率而行，需要醫生詳盡分析和了解才能執行。

3.病情到了末期，還有選擇嗎？

當病情到末期，患者、照顧者和醫護人員需了解積極治療的用處、效果、副作用，以及與紓緩治療的分別；亦應了解預期壽命長短、照顧安排，還有選擇在醫院、院舍還是在家離世等，這些都需要時間良好溝通。

趁有決策力 尋照顧共識

近日新聞報道《維持生命治療的預作決定條例草案》的立法會審議，當中包括「預設照顧計劃」和「預設醫療指示」。「預設照顧計劃」當中最重要是良好溝通，嚴重疾患在尚有決策能力的時候與家人、醫護人員商討醫療和照顧計劃，三方達成共識，當患者失去決策能力時，家人和醫護人員可按病人意願和價值觀選擇治療和護理方式。

而「預設醫療指示」是一張有法律效力的文件，用書面形式記錄患者意願，例如不接受心肺復蘇法、不接受人工營養或流體餵養等。「預設醫療指示」需由患者和兩名見證人簽署，而其中一名見證人須為香港註冊醫生，並且兩名見證人均不得在患者遺產中獲取任何利益。因此，「預設照顧計劃」和「預設醫療指示」均以病人為中心，強調患者的主導權。

僅0.5%人簽預設醫療指示

不過，「預設醫療指示」在香港並不普及，有研究指只有約0.5%香港人口在死亡前曾經簽署，這可能跟公眾對其認識不多，又或「預設照顧計劃」並未廣泛推展有關。期待將來政府與社區能多合作，讓公眾更了解當中涉及的討論和好處。

死亡，人生總要面對一次。和家人及醫護人員坦誠說出自己的意願，由自己主導照顧安排。

一App陪你對抗癌魔

「家支援」社區紓緩治療應用程式，是香港大學臨牀腫瘤科屬下一個項目，希望支援癌症病人和家屬在家照顧，為他們加添可用資源，以正面積極心態面對癌症。

下載應用程式：shorturl.at/swzN9

文：陳穎樂

（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕維持生命治療的預作決定條例草案 預設照顧計劃 預設醫療指示 安樂死 心肺復蘇法 紓緩治療 臨終 照顧者 人生下半場

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